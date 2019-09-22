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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (17793) суд (22559) судебная реформа (1245) ВККСУ (400)

 Власть расправляется с ВККС для сохранения давления на суды, - Порошенко

По закону, ВККС должен следить за процессом очистки судебной ветви власти и отстранять от судопроизводства всех, кто игнорирует требования реформы. Когда Комиссия попыталась это сделать, нынешняя власть начала расправу над действующим составом ВККС для сохранения ручных судов, обеспечивающих нужные решения в резонансных вопросах.

Об этом пятый президент Украины Петр Порошенко рассказал во время интервью в эфире "5 канала", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "ЕС".

"Суды первой инстанции, включая Соломенский, Печерский, Окружной административный - они вообще не реформированы. Они избегали реформы, потому что они отказывались ходить на тестирование, отказывались посещать реформу. Есть закон, и Высшая квалификационная комиссия судей должна их отстранить от судопроизводства. Что она и попыталась сделать. И сегодня, сейчас, с этой Высшей квалификационной комиссией судей эта власть расправляется", - отметил Порошенко.

Лидер "Европейской солидарности" подчеркнул, что все скандальные судебные решения выходят как раз из нереформированных судов первой инстанции. Для правоохранителей достаточно просто установить выгодоприобретателем таких решений, в частности по резонансному делу "Приватбанка", однако они не спешат с расследованием случаев коррупционного давления на судей.

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"Жалоба по Приватбанку было подана судьями печально известного Окружного киевского административного суда. На пресс-конференции, которую провели директор НАБУ господин Сытник и прокурор Генеральной прокуратуры господин Горбатюк, они отметили, что давление на судей был многократно зафиксировано, в том числе и руководителями Офиса Президента, не исключаю, что и господином Портновым, относительно влияния на решение. В том числе и по Приватбанку, где они являются заинтересованными лицами. Это прямой факт коррупции, почему-то не исследуется правоохранителями", - отметил Порошенко.

Пятый президент отметил, что инициированная им реформа доказала свою эффективность в тех судах, где придерживались заложенной законодательством стратегии. Если бы судьи первой инстанции так же добросовестно придерживались требований реформы, то их решения вызвали бы гораздо меньше претензий среди украинцев.

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"Судебная реформа позволила сформировать два суда. Это Верховный Суд, в которому нет сейчас претензий. И Высший антикоррупционный суд, у которого две инстанции, и к которому также нет претензий", - отметил Порошенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3149790
 
   
 Топ комментарии
 
Петя мазохіст,сам себе тіпає за свою безпрецендентну судову рефрму.
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Чергове інтерв´ю з зізнанням Пеці, що його так звані реформи - мильні бульбашки.
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Тобто суди у нас реХформовані і незалежні?
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Суди то реформовані, але зЕгарант "не тої системи"!
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Про Суди яких інстанцій Ви ведете мову?
Чи Вам ці слова мало що кажуть?
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ТО ЕСТЬ 5 лет ПАРАШЕНКО БЫЛО МАЛО, ШОБЫ ПРОВЕСТИ СУДЕБНУЮ РЕФОРМУ..........

ВОТ ЕСЛИ БЫ 25 - 30 лет ТОГДА БЫ ХВАТИЛО

ИМЕЯ В ПАРЛАМЕНТЕ ПРОВЛАСТНУЮ КАЛОЛИЦИЮ КТО МЕШАЛ ПАРАШЕНКО и ЕГО ВЛАСТИ ЗАКРЫТЬ ДЫРЫ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ УКРАИНЫ

КОТОРЫЕ ПОЗВОЛЯЛИ ТОП КОРРУПЦИОНЕРОВ ОТПУСКАТЬ ПОД ЗАЛОГ ВМЕСТО ТОГО ШОБЫ САДИТЬ ИХ В ТЮРЬМУ?

ОН НЕ ХОТЕЛ ПРОВОДИТЬ СУДЕБНУЮ РЕФОРМУ ПОТОМУ ШО В РЕЗУЛЬТАТЕ ВМЕСТЕ СО СВОЕЙ ШОБЛОЙ ОКАЗАЛСЯ ЗА РЕШЕТКОЙ.
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Это че новая соевая модель? А старая с 25% в продаже еще есть?
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Здесь написано "Сохраняйте спокойствие и голосуйте за Порошенко". Для сведения - спокойствие нарушает Порошенко. Все спокойны кроме него. И вопрос - а когда за него голосовать и по какому поводу? Вы из прошлого?
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- Да что вы говорите? У вас вилочки не найдется, лапшу с ушей снимать?
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Петя мазохіст,сам себе тіпає за свою безпрецендентну судову рефрму.
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Лучший блохер галактики? Футболка зачётная. Будем про остатки пороху посмотреть, когда закон о снятии депутатской неприкосновенности вступит в силу. Как он воспользуется порохом, как китайский фейерверк - засвистит и улетит.
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Пипец.
Да вы полностью это интервью посмотрите. А не вырезки давайте.
Там и про вккс с зашквареными членами. И про рехформированные петюней суды. И про нерасформированный петюней окружной.
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Чергове інтерв´ю з зізнанням Пеці, що його так звані реформи - мильні бульбашки.
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Пеца повел себя, как провинциальный поц, сделав вид, что к данной ситуации он вообще непричастен. Заставив отдуваться вместо себя "порохоботов". Те, конечно, петино говнецо преданно (и можно сказать даже с энтузиазмом!) старательно зализали. Но запашок-то поноса, который хрен спутаешь с запахом свежей сдобы, один хрен остался!
🤗
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Невольно возникает гордость за украинскую нацию. Все, на что Лукашенко понадобилось пять лет, наш Народный Президент смог сделать за четыре месяца.
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Да я заметил, многие украинцы Зеленского Батькой стали величать. Мы не против.
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Я так вижу: Порох щас поднимется круто! ...но, не потому, что он крутой -- а шо Зеля нихто -- и Коломойскому похер на Украину -- от своё снимает -- его обидели!
-- свара будет -- со стрельбой! ... ...Аваков! -- прошу не забывать -- от с него будут проблемы.
Могу ещё и про Юлю сказать -- на ближайшую пятилетку... ... -- ...но помолчу...* \
Чем тяжелей, тем интересней!
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з твоїм талантом треба лекції у Гарварді читати
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краще в Мухосранському коледжі для розумово відсталих
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...мені не треба... ...віриш? *)
Каждый должен знать своё место и никому его не уступать!
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Сколько можно цитировать эту падаль?
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свиночолий набалякає собі на конфіскацію і пожиттєве
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Пэдро всё не уймётся никак. Козырный ньюзмейкер и государственный деятель. Вершитель судеб. И брехло нэпэрэвэршэнэ.
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Осупрунить все суды и платить по факту оказанных услуг!
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У петі було цілих п'ять років каденції для проведення реформ, в тому числі - і судової.. Просрав бездарно- нічого тепер триндіти..
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Не поняла)) пэтя таки сознался, шо давил на суды?
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Пэтя очень обеспокоен судами. Совпадение? Не думаю)
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А загляни раз в недельку- а де покращення? А нема... Беснуются бизяны, все у них Порошенко президент. А Зеленский э... а что Зеленский? Давайте про него не будем. А если будем, то тихо и печально. В оправдательном значит, ключе. Не смог, потому как Порошенко помешал, не успел, потому что Порошенко помешал, не сделал, потому что Порошенко мешает. Чем мешает? Ну это- на Цензоре, значит порохоботы нехорошие слова про Зеленского пишут, потому Зеленский и не может ничерта... Не, командовать там, указания и требования в фейсбуке- то да, а сделать... Мешают ему, руки-ноги держат...
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"По закону, ВККС должен следить за процессом очистки судебной ветви власти"

При Петином правлении мы это уже хорошо видели...
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В опчем так:реХВормировались,реХВормировались и не выреХВормировались....А как орал,как хвалился 100501-й пАтужнАй реХВормАй!!! А вышел хер моржовый...Теперь шлюха мальдивская крайних ищет? Хрена!Сидеть *****,не пересидеть.И хорошо если на зоне,тут и на кол недолго попасть... Влада розправляється із ВККС для збереження тиску на суди, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6256 Влада розправляється із ВККС для збереження тиску на суди, - Порошенко - Цензор.НЕТ 804 Влада розправляється із ВККС для збереження тиску на суди, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2525
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КАНЕШНО ЭТО НЕ ТО ШО БЫЛО ПРИ ТВОЕЙ ВЛАСТИ ПЕДЯ Влада розправляється із ВККС для збереження тиску на суди, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8285

СКАЗАЛ ГРАНОВСКОМУ и В СУДАХ ПОРЯДОК.....................................
ПАРАШЕНКО!!! ПОПРОСИ ГРАНОВСКОГО, ШОБЫ НАВЕЛ В СУДАХ ПОРЯДОК.Влада розправляється із ВККС для збереження тиску на суди, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6530
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Соевая придурь, так вас сейчас ваш сыньоносый даже не мокнул, он вас просто в дерьме утопил.
Уррраааааа, 144 рэформы орать будете？ идиоты
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Значит Петя полностью определился. Ушел в оппозицию к жопаблоку, что и следовало ожидать! Порохоботы где вы?
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Даже ПОРОХОИДИОТЫ, нет, один написал ПОРОХОСКОТЫ и те начали понимать, что ЧМО шо то не по делу начало выступать.
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осторожней, меня за менее обидное забанили, тут сегодня лютый смотрящий, по ходу кресчатик
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по выходным всегда таке, я уже привык к бану.
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Рикша...
Влада розправляється із ВККС для збереження тиску на суди, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4441
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Власть расправляется с ВККС для сохранения давления на суды, - Порошенко

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КОГДА ПАРАШЕНКО БЫЛ У ВЛАСТИ В СЛУЧАЕ ЕГО КРИТИКИ ОН ВСЕГДА ГОВОРИЛ:

ЭТО ПОПУЛИСТЫ КРИТИКАНТЫ, АГЕНТЫ КРЕМЛЯ, ДЕСТАБИЛИЗИРУЮТ ВНУТРЕННЮЮ ОБСТАНОВКУ В УКРАИНЕ, ПУТИН НАПАДЕТ.................................................

ТЕПЕРЬ КОГДА ОН В ОППОЗИЦИИ ТОЛЬКО ЕГО и СЛЫШНО

УБЛЮДОК ОН и ЕСТЬ УБЛЮДОК. Влада розправляється із ВККС для збереження тиску на суди, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5686
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