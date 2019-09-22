 Власть расправляется с ВККС для сохранения давления на суды, - Порошенко

Об этом пятый президент Украины Петр Порошенко рассказал во время интервью в эфире "5 канала", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "ЕС".

"Суды первой инстанции, включая Соломенский, Печерский, Окружной административный - они вообще не реформированы. Они избегали реформы, потому что они отказывались ходить на тестирование, отказывались посещать реформу. Есть закон, и Высшая квалификационная комиссия судей должна их отстранить от судопроизводства. Что она и попыталась сделать. И сегодня, сейчас, с этой Высшей квалификационной комиссией судей эта власть расправляется", - отметил Порошенко.

Лидер "Европейской солидарности" подчеркнул, что все скандальные судебные решения выходят как раз из нереформированных судов первой инстанции. Для правоохранителей достаточно просто установить выгодоприобретателем таких решений, в частности по резонансному делу "Приватбанка", однако они не спешат с расследованием случаев коррупционного давления на судей.

Также смотрите: Порошенко об обысках и допросах силовиков: ГБР идет путем Януковича, возвращая политические преследования. ВИДЕО

"Жалоба по Приватбанку было подана судьями печально известного Окружного киевского административного суда. На пресс-конференции, которую провели директор НАБУ господин Сытник и прокурор Генеральной прокуратуры господин Горбатюк, они отметили, что давление на судей был многократно зафиксировано, в том числе и руководителями Офиса Президента, не исключаю, что и господином Портновым, относительно влияния на решение. В том числе и по Приватбанку, где они являются заинтересованными лицами. Это прямой факт коррупции, почему-то не исследуется правоохранителями", - отметил Порошенко.

Пятый президент отметил, что инициированная им реформа доказала свою эффективность в тех судах, где придерживались заложенной законодательством стратегии. Если бы судьи первой инстанции так же добросовестно придерживались требований реформы, то их решения вызвали бы гораздо меньше претензий среди украинцев.

Смотрите также: "Путч Порошенко": почему у Зеленского дискредитируют протесты. ВИДЕО

"Судебная реформа позволила сформировать два суда. Это Верховный Суд, в которому нет сейчас претензий. И Высший антикоррупционный суд, у которого две инстанции, и к которому также нет претензий", - отметил Порошенко.