 Власть расправляется с ВККС для сохранения давления на суды, - Порошенко

Об этом пятый президент Украины Петр Порошенко рассказал во время интервью в эфире "5 канала", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "ЕС".
"Суды первой инстанции, включая Соломенский, Печерский, Окружной административный - они вообще не реформированы. Они избегали реформы, потому что они отказывались ходить на тестирование, отказывались посещать реформу. Есть закон, и Высшая квалификационная комиссия судей должна их отстранить от судопроизводства. Что она и попыталась сделать. И сегодня, сейчас, с этой Высшей квалификационной комиссией судей эта власть расправляется", - отметил Порошенко.
Лидер "Европейской солидарности" подчеркнул, что все скандальные судебные решения выходят как раз из нереформированных судов первой инстанции. Для правоохранителей достаточно просто установить выгодоприобретателем таких решений, в частности по резонансному делу "Приватбанка", однако они не спешат с расследованием случаев коррупционного давления на судей.
"Жалоба по Приватбанку было подана судьями печально известного Окружного киевского административного суда. На пресс-конференции, которую провели директор НАБУ господин Сытник и прокурор Генеральной прокуратуры господин Горбатюк, они отметили, что давление на судей был многократно зафиксировано, в том числе и руководителями Офиса Президента, не исключаю, что и господином Портновым, относительно влияния на решение. В том числе и по Приватбанку, где они являются заинтересованными лицами. Это прямой факт коррупции, почему-то не исследуется правоохранителями", - отметил Порошенко.
Пятый президент отметил, что инициированная им реформа доказала свою эффективность в тех судах, где придерживались заложенной законодательством стратегии. Если бы судьи первой инстанции так же добросовестно придерживались требований реформы, то их решения вызвали бы гораздо меньше претензий среди украинцев.
"Судебная реформа позволила сформировать два суда. Это Верховный Суд, в которому нет сейчас претензий. И Высший антикоррупционный суд, у которого две инстанции, и к которому также нет претензий", - отметил Порошенко.
Чи Вам ці слова мало що кажуть?
ВОТ ЕСЛИ БЫ 25 - 30 лет ТОГДА БЫ ХВАТИЛО
ИМЕЯ В ПАРЛАМЕНТЕ ПРОВЛАСТНУЮ КАЛОЛИЦИЮ КТО МЕШАЛ ПАРАШЕНКО и ЕГО ВЛАСТИ ЗАКРЫТЬ ДЫРЫ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ УКРАИНЫ
КОТОРЫЕ ПОЗВОЛЯЛИ ТОП КОРРУПЦИОНЕРОВ ОТПУСКАТЬ ПОД ЗАЛОГ ВМЕСТО ТОГО ШОБЫ САДИТЬ ИХ В ТЮРЬМУ?
ОН НЕ ХОТЕЛ ПРОВОДИТЬ СУДЕБНУЮ РЕФОРМУ ПОТОМУ ШО В РЕЗУЛЬТАТЕ ВМЕСТЕ СО СВОЕЙ ШОБЛОЙ ОКАЗАЛСЯ ЗА РЕШЕТКОЙ.
Да вы полностью это интервью посмотрите. А не вырезки давайте.
Там и про вккс с зашквареными членами. И про рехформированные петюней суды. И про нерасформированный петюней окружной.
🤗
-- свара будет -- со стрельбой! ... ...Аваков! -- прошу не забывать -- от с него будут проблемы.
Могу ещё и про Юлю сказать -- на ближайшую пятилетку... ... -- ...но помолчу...* \
Чем тяжелей, тем интересней!
Каждый должен знать своё место и никому его не уступать!
При Петином правлении мы это уже хорошо видели...
СКАЗАЛ ГРАНОВСКОМУ и В СУДАХ ПОРЯДОК.....................................
ПАРАШЕНКО!!! ПОПРОСИ ГРАНОВСКОГО, ШОБЫ НАВЕЛ В СУДАХ ПОРЯДОК.
Уррраааааа, 144 рэформы орать будете？ идиоты
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КОГДА ПАРАШЕНКО БЫЛ У ВЛАСТИ В СЛУЧАЕ ЕГО КРИТИКИ ОН ВСЕГДА ГОВОРИЛ:
ЭТО ПОПУЛИСТЫ КРИТИКАНТЫ, АГЕНТЫ КРЕМЛЯ, ДЕСТАБИЛИЗИРУЮТ ВНУТРЕННЮЮ ОБСТАНОВКУ В УКРАИНЕ, ПУТИН НАПАДЕТ.................................................
ТЕПЕРЬ КОГДА ОН В ОППОЗИЦИИ ТОЛЬКО ЕГО и СЛЫШНО
УБЛЮДОК ОН и ЕСТЬ УБЛЮДОК.