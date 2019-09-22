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 Министр обороны РФ Шойгу: "Когда-то экстремистов в Украине все равно придётся останавливать. Жаль, что это не было сделано раньше"

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что "экстремистов в Украине все равно придется останавливать".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Московский комсомолец".

Журналист спросил министра о возможности прямого военного столкновения между армиями Украины и России на фоне призывов "о въезде в Москву на танковой броне".

"Даже думать об этом не хочу. Имею большую надежду, что у украинского народа и украинской власти хватит воли, сил и возможностей остудить те горячие головы, которые призывают к подобной глупости и сумасшедшему сюжету. Когда-то экстремистов в Украине все равно придется останавливать. Жаль только, что это не было сделано раньше", - ответил Шойгу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия примет меры по нейтрализации угрозы со стороны НАТО в Европе, - Шойгу

Министр обороны РФ также рассказал о своих украинских корнях.

"Украинцы - братский народ. Мои родственники по линии мамы - из Украины. Там похоронен мой дед. В Великую Отечественную мама пережила там оккупацию. Из Украины мамины братья ушли на фронт. И, кстати, крещен я был в 5-летнем возрасте в одном из храмов города Стаханов Луганской области. И я абсолютно убежден, что с украинским народом мы будем жить в мире и добрососедстве. Время для этого, я уверен, придет", - считает Шойгу.

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Источник: https://censor.net.ua/n3149788
 
 
 Топ комментарии
 
"Ихтамнет", опять та-же пластинка...
Тварь хитрожопая...
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Так раніше росіяни казали про неможливість анексії Криму, а потім анексували. Відповідно кацапи готуються до нападу.
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Читаем русскую же Википедию:
"Мать - Александра Яковлевна Шойгу, в девичестве Кудрявцева (8.11.1924-12.11.2011). Родилась в селе Яковлево неподалеку от города Орёл. Оттуда, незадолго до Великой Отечественной войны, с семьёй переехала на Украину - в Кадиевку, ныне город Стаханов Луганской области."
Т.е. в 14-16 лет ПЕРЕЕХАЛА в Украину (еще и, скорее всего, заселяли после голодомора) и оп-па - "украинские корни" у сыночка!
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