 Прослушку Трубы организовало НАБУ, - источник

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на свои источники, прослушку в кабинете Директора Государственного бюро расследований Романа Трубы организовало Национальной антикоррупционное бюро Украины.

В свою очередь, пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова сообщила, что аппаратуру для прослушивания случайно обнаружила одна из работниц бюро, которая проветривала помещение. Она и сообщила о "находке" правоохранителям и другим работникам ГБР.

Она отметила, что ведомству пока неизвестно кто, для чего и при каких условиях вмонировал "прослушку" в вентиляционную систему. "Очевидно лишь то, что работали специалисты для того, чтобы установить такую аппаратуру. Ведь элементарно это сделать было невозможно", - добавила Иванова.

Пресс-секретарь ГБР также пояснила, что такая "находка" в кабинете Трубы может повредить статусу судебных расследований некоторых уголовных производств.

"В кабинете директора проходят совещания в том числе с руководителями следственных управлений, со следователями, которые проводят досудебное расследование и докладывают в относительно состояния расследования уголовных производств, озвучивая иногда и информацию, которая является тайной досудебного расследования", - подчеркнула Иванова.

Она констатировала, что в данном случае речь не идет об имиджевых рисках для директора ГБР, ведь в его кабинете обсуждались исключительно рабочие моменты.

Напомним, вчера стало известно, что в кабинете директора Государственного бюро расследований Романа Трубы обнаружено подслушивающее устройство.

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