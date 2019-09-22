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 Политика Украины
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Все про:НАБУ (2879) прослушка (266) Труба (143)

 Прослушку Трубы организовало НАБУ, - источник

Прослушку в кабинете Трубы организовало НАБУ

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на свои источники, прослушку в кабинете Директора Государственного бюро расследований Романа Трубы организовало Национальной антикоррупционное бюро Украины.

В свою очередь, пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова сообщила, что аппаратуру для прослушивания случайно обнаружила одна из работниц бюро, которая проветривала помещение. Она и сообщила о "находке" правоохранителям и другим работникам ГБР.

Она отметила, что ведомству пока неизвестно кто, для чего и при каких условиях вмонировал "прослушку" в вентиляционную систему. "Очевидно лишь то, что работали специалисты для того, чтобы установить такую аппаратуру. Ведь элементарно это сделать было невозможно", - добавила Иванова.

Пресс-секретарь ГБР также пояснила, что такая "находка" в кабинете Трубы может повредить статусу судебных расследований некоторых уголовных производств.

"В кабинете директора проходят совещания в том числе с руководителями следственных управлений, со следователями, которые проводят досудебное расследование и докладывают в относительно состояния расследования уголовных производств, озвучивая иногда и информацию, которая является тайной досудебного расследования", - подчеркнула Иванова.

Она констатировала, что в данном случае речь не идет об имиджевых рисках для директора ГБР, ведь в его кабинете обсуждались исключительно рабочие моменты.

Напомним, вчера стало известно, что в кабинете директора Государственного бюро расследований Романа Трубы обнаружено подслушивающее устройство.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд обязал НАБУ открыть дело против Трубы

Источник: https://censor.net.ua/n3149787
 
 
 Топ комментарии
 
стране труба с этими придурками.
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Маймуно варишвилло ? Али просто зебил ?😁
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Вор на воре сидит и вором поганяет. А трубе-труба.
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а чого ви перейшли на російську? а! щоби ніхто не здогадався.
Труба країні давно.
Треба, якось вибиратися з цієї труби і халепи.
Сподіваюсь, що батько Зеленський виведе народ на світлий шлях!
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Нічого там немає особистого. Просто пси режиму поміж собою бабло ділять. Тим більше, що трубі дістається від "слуг урода " суттєвий шмат пирога з бюджету на 2020 рік
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ні! просто цікавість природна якість людини. От і цікаво: а шо ж вони там говорять і про що?
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Маймуно варишвилло ? Али просто зебил ?😁
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Воно більше тхне свинарником ніж шоколадом.
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Можна подумати, що Ситнік їздив вночі до Порошенка щоб подивитись йому в очі і спитати - чи не бреше фігурант кримінальних справ Петро Олексійович?
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може випити по 100 грам та помріяти про світле майбуття для України!
Ну про що може мріяти порошенко? - лише про світле, добре і вічне.
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Трубі трубу і нехай труба тепер в трубу дує - Не виноватая я. Он сам пришел! 💨
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"Очевидно лишь то, что работали специалисты для того, чтобы установить такую аппаратуру. Ведь элементарно это сделать было невозможно", - добавила Иванова.
Специалисты ставили,а нашла уборщица
Источник: https://censor.net.ua/n3149787
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Ставили проффесиоаналы, да такие, что нашла уборщица
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Не в тему - но ТРУБА! как важно- Глава Белого дома Дональд Трамп назвал действия США в Украине бессмысленными и раздражающими Россию. Об этом пишет The Washington Post.
По данным американского издания, бывший высокопоставленный чиновник США, чье имя не упоминается, сказал, что «президент считает, что то, что мы делаем в Украине, бессмысленно и просто раздражает россиян».
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Наталю..! там таке з Трампом як з трубою ..пролйот..алегорія..
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А украинский парламент может потребовать отчёт ОЧЕМ ТРУБА В КАБИНЕТЕ ТРУБИЛ??
Вот сенаторы в США могут, а слуги?
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нехай Європейська солідарність потребує.
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При чому тут"СН"...
Дуглас . Ти або не в курсі,або,скоріше всього, бот....

Антон Геращенко: Порошенко контролює НАБУ, вони з Ситником розпивали чаї на дачі



Президент Петро Порошенко не хоче, щоб був проведений аудит Національного антикорупційного бюро.

"Два роки певними людьми зривався аудит НАБУ від Верховної Ради.
Потім хтось почав зривати аудит?
Президент Порошенко.
Він призначив аудитором НАБУ Павла Жебрівського, і він чомусь не став працювати, а потім ще написав заяву, що Порошенко не хоче, щоб був аудит НАБУ.
Звичайно Порошенко не хотів, щоб був аудит НАБУ.
З ким він там на дачі сидів, чаї розпивав в квітні 2018 роки?
Чи не з Артемом Ситником?", - наголосив Геращенко.
Він також додав, що Петро Порошенко реально контролює Національне антикорупційне бюро.
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Труба на набу, набу на трубу - правильна робота! Веселіться ми платимо, з ска мінімальної зп платимо, з півторатисячної пенсії платимо. Слава набу, героям трубу!
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Труба-не винна..
Вчасночистіть каналізації
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Шо хорошо в Германии? -- там, почти все считают, шо Украина -- это Россия! ...а некоторые, шо ещё СССР!
...у меня тут немецкий Коллега есть -- он за Кличками следит, в смысле бокса... ...а я, посредством бывшей жинки и казино в Чикаго -- с ними знаком трошки...
-- втираю гансюку уже 12 лет: Украина не Россия! ...хотя и сам в это уже не верю -- особенно в последнее время...*)
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