 Прослушку Трубы организовало НАБУ, - источник

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на свои источники, прослушку в кабинете Директора Государственного бюро расследований Романа Трубы организовало Национальной антикоррупционное бюро Украины.
В свою очередь, пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова сообщила, что аппаратуру для прослушивания случайно обнаружила одна из работниц бюро, которая проветривала помещение. Она и сообщила о "находке" правоохранителям и другим работникам ГБР.
Она отметила, что ведомству пока неизвестно кто, для чего и при каких условиях вмонировал "прослушку" в вентиляционную систему. "Очевидно лишь то, что работали специалисты для того, чтобы установить такую аппаратуру. Ведь элементарно это сделать было невозможно", - добавила Иванова.
Пресс-секретарь ГБР также пояснила, что такая "находка" в кабинете Трубы может повредить статусу судебных расследований некоторых уголовных производств.
"В кабинете директора проходят совещания в том числе с руководителями следственных управлений, со следователями, которые проводят досудебное расследование и докладывают в относительно состояния расследования уголовных производств, озвучивая иногда и информацию, которая является тайной досудебного расследования", - подчеркнула Иванова.
Она констатировала, что в данном случае речь не идет об имиджевых рисках для директора ГБР, ведь в его кабинете обсуждались исключительно рабочие моменты.
Напомним, вчера стало известно, что в кабинете директора Государственного бюро расследований Романа Трубы обнаружено подслушивающее устройство.
Труба країні давно.
Треба, якось вибиратися з цієї труби і халепи.
Сподіваюсь, що батько Зеленський виведе народ на світлий шлях!
Ну про що може мріяти порошенко? - лише про світле, добре і вічне.
Специалисты ставили,а нашла уборщица
Источник: https://censor.net.ua/n3149787
По данным американского издания, бывший высокопоставленный чиновник США, чье имя не упоминается, сказал, что «президент считает, что то, что мы делаем в Украине, бессмысленно и просто раздражает россиян».
Вот сенаторы в США могут, а слуги?
Дуглас . Ти або не в курсі,або,скоріше всього, бот....
Антон Геращенко: Порошенко контролює НАБУ, вони з Ситником розпивали чаї на дачі
Президент Петро Порошенко не хоче, щоб був проведений аудит Національного антикорупційного бюро.
"Два роки певними людьми зривався аудит НАБУ від Верховної Ради.
Потім хтось почав зривати аудит?
Президент Порошенко.
Він призначив аудитором НАБУ Павла Жебрівського, і він чомусь не став працювати, а потім ще написав заяву, що Порошенко не хоче, щоб був аудит НАБУ.
Звичайно Порошенко не хотів, щоб був аудит НАБУ.
З ким він там на дачі сидів, чаї розпивав в квітні 2018 роки?
Чи не з Артемом Ситником?", - наголосив Геращенко.
Він також додав, що Петро Порошенко реально контролює Національне антикорупційне бюро.
Вчасночистіть каналізації
...у меня тут немецкий Коллега есть -- он за Кличками следит, в смысле бокса... ...а я, посредством бывшей жинки и казино в Чикаго -- с ними знаком трошки...
-- втираю гансюку уже 12 лет: Украина не Россия! ...хотя и сам в это уже не верю -- особенно в последнее время...*)