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Все про:ДТП (5751) маршрутки (417) Одесская область (1835) Нацполиция (10115)

 Смертельное ДТП на Одесчине, в котором погибли 9 человек, произошло по вине водителя фуры, - Нацполиция

Полиция задержала водителя грузовика, который был участником смертельного ДТП в Одесской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"В ходе первоочередных следственных действий было установлено, что ДТП произошло по вине водителя фуры. После оказания ему медицинской помощи, он был задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Две маршрутки столкнулись в Одесской области, пострадали 19 человек, - полиция. ФОТОрепортаж

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Напоминаем, 21 сентября в Одесской области в результате ДТП с участием грузовика и маршрутки 9 человек погибли, 4 были госпитализированы.

Источник: https://censor.net.ua/n3149786
 
 
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це канєшно плохо, но похоже на інформаціонний флуд - цензор.нєт - це шо "ОКНО ГАИ"???
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Ужасная авария.
Журналисты говорили, что тела увезли спустя три часа от их прибытия на место аварии. Все это время в карманах жертв звонили телефоны..
Жуткая картина.
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Був би на місці "маршрутки" автобус спеціально призначений для міжміських перевезень - обійшлося би парою загинутих на перших місцях, садинами та переляками на решті.
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Если бы водятел спал ночью, а не пытался все деньги заработать, аварии вообще не было.
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Мама водителя лежачая больная, надо медсестру нанимать, плюс недешевые лекарства, пенсия мамы 1600 грн. если бы медреформу (страховую медицину) провели еще 10-15 лет назад, то водителю не пришлось бы не спать по ночам. Да и маршрутчик работающий по 15 часов в день, тоже не эталон добросовестности.
Причина гибели 9-ти человк - Кравчук, Кучма, Ющенко, Порошенко и остальная гыдота которую называют "элитой". Что делал Аваков с Луценко на дне рождения Суркиса?
Пока Порошенко не посадят в тюрягу, так и будут гибнуть люди на дорогах. Связь хоть и не прямая, но она закономерна.
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І до чого там ніч?
"Дословно ГСЧС: "21 сентября в 14:11 в Службу спасения поступило сообщение о ДТП между рейсовым микроавтобусом Мерседес "Спринтер" и грузовым автомобилем ДАФ по адресу Овидиопольский р-н, 12 км трассы Одесса-Б.-Днестровский, район Гребного канала. Вследствие ДТП погибли 9 человек и трое пострадали, двое из которых водители автомобилей"."
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/09/21/7226954/
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Вот днём и засыпают. Сам с таким ехал, чудом не врезались, уже по встречке ехали. Водила смотрит вперёд и одновременно спит с открытыми глазами. Жуть.
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...в Бундесе, каждые 9 секунд, происходят аварии, с участием дальнобоев! ...а в год, гибнут до 15 дальнобойщиков. Правда, при открытии фуры, или контейнера -- груз выпадает.
Шо ещё? ...большемвсего травм, при посадке и высадки из кабины ...-- на семинарах так говорят.
А меня, на моём Мерине, больше всего дверка кабины долбит... ...убёт, когда-нить! ...пока уворачивабсь....*)
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