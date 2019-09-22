 Смертельное ДТП на Одесчине, в котором погибли 9 человек, произошло по вине водителя фуры, - Нацполиция

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
"В ходе первоочередных следственных действий было установлено, что ДТП произошло по вине водителя фуры. После оказания ему медицинской помощи, он был задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.
Напоминаем, 21 сентября в Одесской области в результате ДТП с участием грузовика и маршрутки 9 человек погибли, 4 были госпитализированы.
Журналисты говорили, что тела увезли спустя три часа от их прибытия на место аварии. Все это время в карманах жертв звонили телефоны..
Жуткая картина.
Причина гибели 9-ти человк - Кравчук, Кучма, Ющенко, Порошенко и остальная гыдота которую называют "элитой". Что делал Аваков с Луценко на дне рождения Суркиса?
Пока Порошенко не посадят в тюрягу, так и будут гибнуть люди на дорогах. Связь хоть и не прямая, но она закономерна.
"Дословно ГСЧС: "21 сентября в 14:11 в Службу спасения поступило сообщение о ДТП между рейсовым микроавтобусом Мерседес "Спринтер" и грузовым автомобилем ДАФ по адресу Овидиопольский р-н, 12 км трассы Одесса-Б.-Днестровский, район Гребного канала. Вследствие ДТП погибли 9 человек и трое пострадали, двое из которых водители автомобилей"."
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/09/21/7226954/
Шо ещё? ...большемвсего травм, при посадке и высадки из кабины ...-- на семинарах так говорят.
А меня, на моём Мерине, больше всего дверка кабины долбит... ...убёт, когда-нить! ...пока уворачивабсь....*)