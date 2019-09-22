 Авторитет Умка засветился в компании Нарика и Коломойского. ФОТО

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщает журналистка Кристина Бердинских, информирует Цензор.НЕТ.

"В начале 90-х совсем юный Нарик познакомился с Кондратьевым, Богданом Гулямовым и потом к ним уже присоединился Олейник. "Нас объединяли спортивные увлечения. А так время было...сами понимаете какое", - рассказывал журналистке в интервью Валерий Кондратьев.

"О былых "подвигах" друзей и роде их деятельности в непростое время он вспоминал так: "Кто честнее? Тот, кто у государства крал вагонами и кубометрами и которому ничего за это не было? Или тот, кто старался сделать так, чтобы в городе не было войны и передела?", - продолжила журналистка.

"Именно этим друзьям звезда шансона Владислав Медяник посвятил песню "Днепропетровская братва". Её подарили Нарику на день рождения. Слова песни написал Илья Резник, музыку - Медяник", - отметила журналистка.

По словам журналистки, о "братве" в Днепре знали долгое время и правоохранительные органы. Геннадий Москаль рассказывал журналистке, что когда он работал в Днепре, он пытался бороться с криминальными кланами.

"... и Нарик с друзьями вынуждены были выехать из города, но потом Нарик вернулся, и уже после революции вышел на всеукраинский уровень, в связи с Томосом. Он кавалер всех возможных церковных орденов киевского патриархата, помогал церкви и строил храмы", - рассказывает журналистка.

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"Все прошлое осталось в прошлом. Ближайший друг Петровского, Богдан Гулямов и вовсе ушел в церковь, став настоятелем храма Собора киевских святых в селе Романков Киевской области. Валерий Кондратьев - глава успешного баскетбольного клуба Днепр и радует родной город спортивными победами. А вот "Умке" ничего со своей репутацией сделать не удалось. Вячеслав Аброськин, экс-замглавы Нацполиции рассказывал в интервью СМИ, что Умка - вор в законе. И этот статус ему якобы купили и "он - апельсин" (не настоящий вор в законе)", - подчеркивает Бердинских.

По информации журналистки, Сергей Олейник (известный как Умка), подал в суд на Аброськина за эти высказывания, защищая свое честное имя.

"Я правда не знаю, что он опровергал: что он в вор законе или что апельсин, или и то, и другое). Но позже Умка отозвал иск. У Умки нет успешного бизнеса, спортивного клуба или храма. Поэтому Умка на этих фотографиях меня больше всего поражает ... Может, то что в БК Днепр теперь играет сын Коломойского и в гости приезжает сам Коломойский, он чувствует себя по-настоящему в законе", - подытожила Бердинских.

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Напомним, 1 марта 2019 года судья Бабушкинского районного суда Днепра Татьяна Елисеева постановила взыскать с главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова 357 тысяч гривен за публикацию фотографии президента Петра Порошенко вместе с "Нариком" и цитату генерального прокурора Юрия Луценко, который утверждал о связях Петровского с криминалом.

Публикация с цитатой Луценко открыто висит в интернете, но его за использование этой цитаты признали виновным и оштрафовали на колоссальную сумму. Причем оштрафовали в его отсутствие, даже не известив о суде.

Сама судья Елисеева за многочисленные процессуальные нарушения была с позором уволена Высшим советом правосудия 12 марта.

Хотя Елисееву уволили, решение неспешно оформлялось в канцелярии, исполнительное производство открыто, и адвокат Леонид Маслов написал статью об этом процессе.

20 октября 2017 года на Петровского был оформлен наградной пистолет "Глок 17" от министра обороны Украины Степана Полторака.

Помимо этого 24 августа 2017 года Петровский был награжден знаком отличия Президента Украины "Хрест Степана Мазепи".

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