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 Общество
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Все про:Днепр_город (2819) Коломойский (1181) баскетбол (83)

 Авторитет Умка засветился в компании Нарика и Коломойского. ФОТО

Вчера, 21 сентября, олигарх Игорь Коломойский посетил баскетбольный матч в Днепре. За матчем Коломойский наблюдал в компании президента БК "Днепр" Валерия Кондратьева (известного как Гастелло), "авторитета" Александра Петровского (известного как Нарик) и Сергея Олейника (известного как Умка).

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщает журналистка Кристина Бердинских, информирует Цензор.НЕТ.

"В начале 90-х совсем юный Нарик познакомился с Кондратьевым, Богданом Гулямовым и потом к ним уже присоединился Олейник. "Нас объединяли спортивные увлечения. А так время было...сами понимаете какое", - рассказывал журналистке в интервью Валерий Кондратьев.

"О былых "подвигах" друзей и роде их деятельности в непростое время он вспоминал так: "Кто честнее? Тот, кто у государства крал вагонами и кубометрами и которому ничего за это не было? Или тот, кто старался сделать так, чтобы в городе не было войны и передела?", - продолжила журналистка.

"Именно этим друзьям звезда шансона Владислав Медяник посвятил песню "Днепропетровская братва". Её подарили Нарику на день рождения. Слова песни написал Илья Резник, музыку - Медяник", - отметила журналистка.

По словам журналистки, о "братве" в Днепре знали долгое время и правоохранительные органы. Геннадий Москаль рассказывал журналистке, что когда он работал в Днепре, он пытался бороться с криминальными кланами.

"... и Нарик с друзьями вынуждены были выехать из города, но потом Нарик вернулся, и уже после революции вышел на всеукраинский уровень, в связи с Томосом. Он кавалер всех возможных церковных орденов киевского патриархата, помогал церкви и строил храмы", - рассказывает журналистка.

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"Все прошлое осталось в прошлом. Ближайший друг Петровского, Богдан Гулямов и вовсе ушел в церковь, став настоятелем храма Собора киевских святых в селе Романков Киевской области. Валерий Кондратьев - глава успешного баскетбольного клуба Днепр и радует родной город спортивными победами. А вот "Умке" ничего со своей репутацией сделать не удалось. Вячеслав Аброськин, экс-замглавы Нацполиции рассказывал в интервью СМИ, что Умка - вор в законе. И этот статус ему якобы купили и "он - апельсин" (не настоящий вор в законе)", - подчеркивает Бердинских.

По информации журналистки, Сергей Олейник (известный как Умка), подал в суд на Аброськина за эти высказывания, защищая свое честное имя.

"Я правда не знаю, что он опровергал: что он в вор законе или что апельсин, или и то, и другое). Но позже Умка отозвал иск. У Умки нет успешного бизнеса, спортивного клуба или храма. Поэтому Умка на этих фотографиях меня больше всего поражает ... Может, то что в БК Днепр теперь играет сын Коломойского и в гости приезжает сам Коломойский, он чувствует себя по-настоящему в законе", - подытожила Бердинских.

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Напомним, 1 марта 2019 года судья Бабушкинского районного суда Днепра Татьяна Елисеева постановила взыскать с главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова 357 тысяч гривен за публикацию фотографии президента Петра Порошенко вместе с "Нариком" и цитату генерального прокурора Юрия Луценко, который утверждал о связях Петровского с криминалом.

Публикация с цитатой Луценко открыто висит в интернете, но его за использование этой цитаты признали виновным и оштрафовали на колоссальную сумму. Причем оштрафовали в его отсутствие, даже не известив о суде.

Сама судья Елисеева за многочисленные процессуальные нарушения была с позором уволена Высшим советом правосудия 12 марта.

Хотя Елисееву уволили, решение неспешно оформлялось в канцелярии, исполнительное производство открыто, и адвокат Леонид Маслов написал статью об этом процессе.

20 октября 2017 года на Петровского был оформлен наградной пистолет "Глок 17" от министра обороны Украины Степана Полторака.

Помимо этого 24 августа 2017 года Петровский был награжден знаком отличия Президента Украины "Хрест Степана Мазепи".

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Авторитет Умка засветился в компании Нарика и Коломойского 01
Авторитет Умка засветился в компании Нарика и Коломойского 02
Авторитет Умка засветился в компании Нарика и Коломойского 03
Авторитет Умка засветился в компании Нарика и Коломойского 04
Авторитет Умка засветился в компании Нарика и Коломойского 05

Источник: https://censor.net.ua/n3149785
 
 
 Топ комментарии
 
Бандиты пришли во власть , зебилы радуйтесь Авторитет Умка засветился в компании Нарика и Коломойского - Цензор.НЕТ 5996
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вони завжди там - від початку часів. Але так откровєнно - тільки при Зє!білах
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Нарік вирішив продати томос гідності?

Авторитет Умка засветился в компании Нарика и Коломойского - Цензор.НЕТ 6067

За фото Порошенко с криминальным авторитетом "Нариком" главреда Цензор.Нет Юрия Бутусова осудили на 357 тысяч гривен
В эту анекдотическую историю трудно поверить, если бы не исполнительный лист, который принесли в офис на 357 тысяч гривен, которые я обязан заплатить буквально за то, что использовал прямую цитату генерального прокурора Юрия Луценко о криминальном авторитете "Нарике" и выложил фотографию "Нарика" вместе с президентом Петром Порошенко. Да, кроме шуток, вот текст решения.
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Бандиты пришли во власть , зебилы радуйтесь Авторитет Умка засветился в компании Нарика и Коломойского - Цензор.НЕТ 5996
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вони завжди там - від початку часів. Але так откровєнно - тільки при Зє!білах
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мы и радуемся. еще предложения есть?
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Не розумію , як така поважна і порядна людина опинилася в такій поганій компанії 😕
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майте мільйони....ой..як там..
Слава-Гроші-Влада--спокусу цю не взмозі ні одна людина перебороти
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о..якщо ви маєте хоть один компонент з цих трьох-ви можете досягнути всіх трьох-або втратити всі
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Никаких шаблонов и разрывов. У Порошенко был плохой Нарик, а у Зебеньского хороший.
Та же история, что и с Аваковым и Роттердам+...
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Ksaнка, а ты как относишься к Нарику, принесшему нам вместе со Спасителем виры и Создателем армии томос животворящий? Как к зебилу или как и раньше к патриоту? Порадуй прынцыповистю
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Нарік перепродав Томаса Коломойщі?А такий вірний був у Поці))
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Поцю похоже не кинули только местные стецьгавы. Да и то пока в Марынкыном фонде шекели остались. Свыня таки еще и гений кадровой политики оказался
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В Полтавской области задержали мафиози Самвела Донецкого и членов его банды.
Если этот кенар запоёт, то с Ахметовым можно будет простится навеки...
Хотя скорее всего конвоировать его будут те два дебила, что "упустили" израильского наркобарона.
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У каждого жида будет 2800 рабов гоев(скотов),сидите молча терпилы и прославляйте зЕжида.
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Нарік вирішив продати томос гідності?

Авторитет Умка засветился в компании Нарика и Коломойского - Цензор.НЕТ 6067

За фото Порошенко с криминальным авторитетом "Нариком" главреда Цензор.Нет Юрия Бутусова осудили на 357 тысяч гривен
В эту анекдотическую историю трудно поверить, если бы не исполнительный лист, который принесли в офис на 357 тысяч гривен, которые я обязан заплатить буквально за то, что использовал прямую цитату генерального прокурора Юрия Луценко о криминальном авторитете "Нарике" и выложил фотографию "Нарика" вместе с президентом Петром Порошенко. Да, кроме шуток, вот текст решения.
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А чого зараз Нарік не сидить, а зебенько? Шо заважає?
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Не що, а хто. Чи педроти саме за ручкання з Наріком вимагали від президента позбавити Коломойського громадянства? Авторитет Умка засветился в компании Нарика и Коломойского - Цензор.НЕТ 1742
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Дак хто зараз заважає? Імья, зєбіл, імья!!!
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при Петі Нарік був хорошим бандитом, а при Зелі скурвився )))
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Если бы он собирался заниматься политикой, он бы не появился на людях рядом с этими людьми. Похоже, ему уже окончательно наплевать на свою репутацию. Авторитет Умка засветился в компании Нарика и Коломойского - Цензор.НЕТ 9631
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Авторитет Ахметов на счету которого сотни жизней все 5 лет светился возле Порошенко, разрабатывал схемы и грабил страну. И что?
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Порошенко криминальный авторитет.


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Почему они одеваются как бомжи ? 😁
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теж звернув увагу, - у Коломойського штани якісь засмальцьовані
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И пиджак синий в клеточку Беня никогда не снимает... Наверное пуленепробиваемый он у него Авторитет Умка засветился в компании Нарика и Коломойского - Цензор.НЕТ 7769
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швидше фартовий, - мабуть в ньому перший лимон зелені підняв )
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Нарик петю представляет как лицо особо приближенное к ниму. Томос не даст соврать.
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Одни "авторитеты" бляха-муха... Ну кого выбираем такие и авторитеты....
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для тих покидьків Україна - плантація з неграми
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Он кавалер всех возможных церковных орденов киевского патриархата, помогал церкви и строил храмы", - рассказывает журналистка. Источник: https://censor.net.ua/n3149785\\\\\\\\\\\\\

Я и говорю что попы КирГуна и попы Фили, или Епифана - это как говно с капустой и говно с черносливом - разницы почти никакой(для того кто говно не ест)
За бабло - хоть корову отпоют или сделают христоедкой
А "святой водой" сделают ей клизму под цырковную частушку "Плагоуст"))
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