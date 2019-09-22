EN|RU|UK
Темы дня: Бюджет-2020 Новая Рада Минирование моста Метро в Киеве Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Происшествия, За рубежом
  532  6
Все про:Албания (20) землетрясение (580)

 В результате сильнейшего за последние 30 лет землетрясения в Албании пострадали более 100 человек

В Албании произошло сильнейшее за последние 30 лет землетрясение. В результате подземных толчков пострадали более 100 человек.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

По данным Геологической службы США, на территории Албании были зафиксированы несколько подземных толчков. Наиболее сильные - в столице Тиране, там их магнитуда достигла 5,8 баллов. Эпицентр землетрясения располагался недалеко от портового города Дуррес, примерно в 60 километрах к северо-западу от столицы страны.

Магнитуда трех последующих толчков составила 5,1, 4,7 и 4,8. В Тиране и Дурресе здания тряслись, кирпичи и части стен падали на автомобили, а жители в страхе покидали свои дома.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС отложил на октябрь решение вопроса о членстве Северной Македонии и Албании

В соответствии с официальными данными, почти 300 жилых домов были повреждены, на более 20 из них появились трещины. Некоторые машины были разрушены из-за падения обломков. По информации Минздрава Албании, в результате землетрясения пострадали более 100 человек.

Премьер-министр Албании Эди Рама в связи с произошедшим отменил свою рабочую поездку в США.

Подземные толчки также могли почувствовать жители соседних Черногории и Македонии.

Читайте также: Землетрясение магнитудой 5,6 балла произошло ночью в Румынии, его отголоски дошли до Одесской области

Источник: https://censor.net.ua/n3149784
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
а взагалі..ми тут тимчасове явище.від яких температур люди можуть жити--ну нехай від-50..до +50...і все? а на справді ще менше..Хто може керувати землетрусами? цунамі? виверженням вулканів?
 показать весь комментарий
 
В раді, то лише через 5 років з"являться, а от ветеранів ОРДЛО як повноцінних учасників бойових дій днів за 20 можуть зробити з формулою Шахермахера прийнятій на рівні Закону України.
 показать весь комментарий
 
І рф суда й кораблі всі заарештують за наказом трибуналу. Вірю,вірю..
 показать весь комментарий
 
В Крыму произошло крупнейшее в истории землетрясение. Больше всего пострадала оккупационная база ЧФ РФ в Севастополе. МО Украины отвергает обвинения агрессора в применении сейсмического оружия.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх