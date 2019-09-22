 В результате сильнейшего за последние 30 лет землетрясения в Албании пострадали более 100 человек

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
По данным Геологической службы США, на территории Албании были зафиксированы несколько подземных толчков. Наиболее сильные - в столице Тиране, там их магнитуда достигла 5,8 баллов. Эпицентр землетрясения располагался недалеко от портового города Дуррес, примерно в 60 километрах к северо-западу от столицы страны.
Магнитуда трех последующих толчков составила 5,1, 4,7 и 4,8. В Тиране и Дурресе здания тряслись, кирпичи и части стен падали на автомобили, а жители в страхе покидали свои дома.
В соответствии с официальными данными, почти 300 жилых домов были повреждены, на более 20 из них появились трещины. Некоторые машины были разрушены из-за падения обломков. По информации Минздрава Албании, в результате землетрясения пострадали более 100 человек.
Премьер-министр Албании Эди Рама в связи с произошедшим отменил свою рабочую поездку в США.
Подземные толчки также могли почувствовать жители соседних Черногории и Македонии.