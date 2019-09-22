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Все про:Крым (21887) наркотики (1594) ФСБ (1383) дезертирство (216)

 Предатель из СБУ майор ФСБ Дрындин оказался владельцем конопляной плантации под Волгоградом

В России судят майора ФСБ Юрия Дрындина, до оккупации АРК сотрудника Службы безопасности Украины, который был арестован за организацию производства наркотиков под Волгоградом и их переправку в Крым.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Коммерсант.

22 августа прошлого года в Волгоградской области РФ был задержан старший оперуполномоченный ФСБ майор Юрий Дрындин. Контрразведчика остановили на посту ГИБДД, когда он ехал в своей Audi A8. В машине в тайниках было найдено около 8 кг марихуаны.

По некоторым данным, фсбэшник попал в поле зрения правоохранителей, после того как в районе города Волжский — "спутника" Волгограда — полицейские обнаружили целую плантацию конопли. Трое причастных к незаконному обороту наркотиков были задержаны. Они якобы пояснили, что за "товаром" вскоре приедет настоящий владелец плантации, который собирался его перевезти в Крым. Им и оказался майор Дрындин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Контрразведка СБУ разоблачила двойного агента, завербованного ФСБ

Всем четверым предъявили обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотического средства в крупном размере, совершенный организованной группой (ст. 30 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ), и незаконном культивировании в крупном размере растений, содержащих наркотические средства, организованной группой (ч. 2 ст. 231 УК РФ). При этом майора ФСБ Дрындина следователи назвали организатором изготовления марихуаны. 

Согласно базе Волгоградского гарнизонного военного суда процесс в отношении Дрындина и сообщников идет с июля 2019 года.

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Дрындин до оккупации Крыма Россией служил в СБУ в звании капитана, занимаясь борьбой с коррупцией и оргпреступностью. Позже он принял присягу РФ и поступил на службу в крымскую ФСБ, где вскоре даже получил новое звание (в Украине за этот поступок бывший сотрудник СБУ был объявлен в розыск как дезертир). Как следует из судебных документов, майор Дрындин и его коллеги должны были специализироваться на "нейтрализации угроз безопасности, формируемых отдельными лицами общественных объединений, землячествами и диаспорами".

Источник: https://censor.net.ua/n3149781
 
   
 Топ комментарии
 
Конопля это проблема 2, хуже что в СБУ попадают такие твари.
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Слышь, "ССовский мавзолей", тебе срать "соей", не надоело? Ты скоро Порошенко обвинишь в гибели динозавров!!! У тебя что, "Порошенко" - "идея фикс?" ... Этот СБУшник дезертировал в марте, а Порошенко пришёл во власть летом!!!... Тебе пора уже к психиатру...
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Концерты Квартала-95 очень хорошо заходят под канабисом.
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Талант нє пропьйош!

#деукраїнськісанкціїзаобстріли
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Плантацию подбросили провокаторы.
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Сколько верёвочке не виться, а конец будет, особенно если верёвочка конопляная.
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"нейтрализации угроз безопасности, формируемых отдельными лицами общественных объединений, землячествами и диаспорами".
Источник: https://censor.net.ua/n3149781

Именно эти "специалисты", двойного патриотизма, ничего и не заметили...
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Ти ворог України,провокатор і *********** прихвостень.Твоє місце за порєбриком. Зрадник із СБУ майор ФСБ Дриндін виявився власником конопляної плантації під Волгоградом - Цензор.НЕТ 6583 Зрадник із СБУ майор ФСБ Дриндін виявився власником конопляної плантації під Волгоградом - Цензор.НЕТ 5466 ПНХ разом з ******.
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Конопля это проблема 2, хуже что в СБУ попадают такие твари.
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А исчо говорили,что всех кто из ВСУ перешёл на службу в армию России,там считают предателями в принципе,в личное дело пишут "склонен к предательству"и всячески чморят.
А здесь капитан СБУ перешел служить в ФСБ и стал майором. Идеалогически вредная заметка.
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при Пете и Вове они же и остались, или может каких-то генералов посадили или уволили?
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ну не скажи, в 14м их много сбежало, а потом грицак еще их подчищал
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Такі тварюки розводяться,лише,там...
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Концерты Квартала-95 очень хорошо заходят под канабисом.
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типичный свиносоевый мыролюбный кадр.
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Слышь, "ССовский мавзолей", тебе срать "соей", не надоело? Ты скоро Порошенко обвинишь в гибели динозавров!!! У тебя что, "Порошенко" - "идея фикс?" ... Этот СБУшник дезертировал в марте, а Порошенко пришёл во власть летом!!!... Тебе пора уже к психиатру...
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Либо троль , либо дебил может и то и другое
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а що, під волгоградом конопля краще росте, ніж на крисмі?
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На Крыме нет воды.
Но можно выращивать кактусы и верблюжьи колючки.
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Лофофору, что-ли?... Кстати, вывоз из Мексики семян или саженцев лофофоры, преследуется в уголовном порядке... В верблюжью колючку пусть выращивают... (Кстати, прошло пять лет, а верблюдов туда так и не завезли... Видно, надолго там оставаться, не собираются...).
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И дебил тоже есть... Но не в зоопарке... А в твоей квартире...
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зеля всплакнул - столько шмали пропало впустую, а ведь можно было целый год разговаривать с Бодей и думать, что ведешь переговоры с Трампом Предатель из СБУ майор ФСБ Дрындин оказался владельцем конопляной плантации под Волгоградом - Цензор.НЕТ 7737
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При Украине крышивал коррупцию и оргпреступность. При рашке следил за какими-то землячествами и диаспорами - никого навара.
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Ну вот достойный капитан украинской СБУ. Сколько таких осталось????
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Занялся тем, чем и раньше занимался...Но тут зашел на чужой ринок.
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СБУ - это кузница кротов, предателей и всякой сволочи. Селекция такая была - отбирали мажоров, элитку и прочий сброд. У нас в Киеве есть СБУшники, что владеют ресторанами и прочая,прочая, и это среднее звено.
Но высший пилотаж СБУшника - это даже не глава ринатовского "Востока", а президент ЛНР,,,
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Уря!,що й необхідно було довести. Скільки,ще невиявлено
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Поєднував приємне з корисним. Шкода, що пов'язали (с)
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