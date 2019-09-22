 Во время праздника на детей упал металлический баннер на Житомирщине, - Нацполиция

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Житомирской области.

По словам правоохранителей, 21 сентября около 14:00 в полицию поступило сообщение о травмировании четырех детей в результате падения металлической конструкции. На место происшествия прибыли медики и полицейские.

По предварительной информации, во время праздничных мероприятий по случаю Дня микрорайона Маликова в результате порыва ветра упал баннер, в результате чего были травмированы дети в возрасте от 10 до 11 лет: среди них один мальчик и три девочки. Детей доставили в областную детскую больницу. По имеющейся информации, у них диагностированы ушибы.

На месте падения баннера работают полицейские, которые устанавливают все причины и обстоятельства происшествия.

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