 WADA может отстранить Россию от участия в летних Олимпийских играх-2020 в Токио, - The Telegraph

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Как сообщает The Telegraph, в WADA подозревают, что в последние полтора года Россия проводила манипуляции, чтобы скрыть употребление допинга российскими спортсменами в прошлом. Если информация о подтасовке допинг-проб подтвердится, WADA может повторно отстранить Российское антидопинговое агентство, а российские спортсмены не будут допущены к участию в ОИ-2020.

23 сентября WADA должно представить доклад о данных московской лаборатории.

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Напомним, из-за махинаций с допинг-пробами WADA после Олимпиады 2014 года приостановило членство РУСАДА. Российское антидопинговое агентство было восстановлено в правах лишь в сентябре 2018 года с условием, что не позднее 1 января 2019 года эксперты WADA получат доступ к базам данных Московской антидопинговой лаборатории.