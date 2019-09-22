 WADA может отстранить Россию от участия в летних Олимпийских играх-2020 в Токио, - The Telegraph

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Как сообщает The Telegraph, в WADA подозревают, что в последние полтора года Россия проводила манипуляции, чтобы скрыть употребление допинга российскими спортсменами в прошлом. Если информация о подтасовке допинг-проб подтвердится, WADA может повторно отстранить Российское антидопинговое агентство, а российские спортсмены не будут допущены к участию в ОИ-2020.
23 сентября WADA должно представить доклад о данных московской лаборатории.
Напомним, из-за махинаций с допинг-пробами WADA после Олимпиады 2014 года приостановило членство РУСАДА. Российское антидопинговое агентство было восстановлено в правах лишь в сентябре 2018 года с условием, что не позднее 1 января 2019 года эксперты WADA получат доступ к базам данных Московской антидопинговой лаборатории.
Напомним, скандал разгорелся после того как "Страна" сообщила, что в ходе первого пленарного заседания Верховной Рады IХ созыва депутат от "Слуги народа" Елизавета Богуцкая в СМС-сообщении объясняла неизвестному собеседнику, что министром внутренних дел останется Арсен Аваков, потому что только он сможет противостоять путчу, который готовит экс-президент "путч" на декабрь.
Комментируя эту информацию Порошенко отметил, что в условиях войны на Донбассе страна может не пережить новый Майдан.
"В условиях войны Украина может не пережить Майдан. Я государственник и я буду делать все возможное, чтобы сохранить государство. И вот государству на сегодняшний день Майдан точно не нужен", - сказал он.
Исходя из этого Порошенко заверил, что не будет прибегать к действиям, ставящим под угрозу украинскую государственность.
Порошенко заявил, что его сын заставил семью говорить только на украинском
КИЕВ, 22 сен Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что его младший сын Михаил ультиматумом заставил семью разговаривать дома только на украинском языке, исключение только для английского языка.)))))))))
Ібо на нєй іграет Ракіцкій...
«Аргентина движется к кредитному кризису. Она сталкивается с потерей доверия, жестким падением роста и ростом инфляции», - сказал изданию старший партнер инвестиционной компании Alberdi Partners Маркос Бускалья, отмечая, что частные инвесторы уже разбегаются.В сундуках ЦБ мало ликвидности - платить нечем. Аргентина должна 325 млрд долларов, 80% - в валюте. Инвесторы опасаются, что стране грозит дефолт.В августе финансовый рынок оценивал вероятность дефолта Аргентины в ближайшие пять лет сначала в 50%, а затем и в 75%. До конца сентября Международный валютный фонд должен перевести Аргентине новый транш в $5,4 млрд. Однако есть риск, что фонд откажется от помощи южноамериканской стране.Власти Аргентины ранее официально ограничили движение капитала - теперь местные банки смогут покупать доллары только с разрешения регулятора.Экономический кризис в Аргентине связан напрямую с политическим напряжением. 11 августа на праймериз победил Альберто Фернандес, который представляет левый «Фронт для всех» вместе с экс-президентом страны Кристиной Киршнер. Действующий президент Маурисио Макри набрал чуть больше 32%, отстав от лидера на 15% голосов. Реакцией рынков стал обвал национальной валюты.За два месяца до президентских выборов - они состоятся в октябре - рейтинг Макри почти не оставляет ему шансов на переизбрание. Пытаясь сохранить позиции, президент обещал в августе снизить подоходный налог, заморозить цены на бензин, повысить минимальную зарплату и увеличить субсидии.Однако терпение аргентинцев на исходе. Макри обвиняют в урезании расходов на социальную сферу и отмене субсидий на электричество и газ. Однако именно благодаря этим мерам он смог заручиться поддержкой Международного валютного фонда (МВФ). С уменьшением государственных расходов сокращался и бюджетный дефицит.Его оппоненты Фернандес и Киршнер опираются на опыт Аргентины во времена президентства Нестора Киршнера (супруг Кристины Киршнер). Он появился на политической авансцене после того, как в 2001 году Аргентина погрузилась в тяжелый финансовый кризис. Киршнер заслужил признатель
але ПОРОХОБОТИ "хавають"...
див. сюди :
Аргентина сделала ставку на сельское хозяйство. Обладая хорошими почвами и мягким климатом, страна стала одним из крупнейших поставщиков зерна и говядины на мировой рынок.
Но в кризисный момент во время Второй мировой войны к власти пришли популисты, которые своими решениями заложили основы кризиса, в котором страна пребывала долгие годы, а его последствия ощущаются и по сей день. Они подорвали доверие инвесторов национализацией, усилили роль государства в экономике, широко внедрили протекционизм и лишили важный для страны агросектор инвестиций, отдав деньги промышленности, усилили роль профсоюзов.
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Украина и Аргентина очень далеки географически, но соседи на нижних позициях в рейтингах экономических свобод и бизнес-климата. У нас общие проблемы в защите прав собственности и интересов инвесторов, у нас общий двигатель экономики - сельское хозяйство. Вот только Аргентина получила независимость намного раньше, и на ее примере можно усвоить важный урок - ты можешь дать популистам шанс на выборах, но они не оставят шансов на благополучие ни тебе, ни твоим детям - доказано Аргентиной и Пероном, а сейчас это доказывают Венесуэла и Мадуро. В итоге политика популистов ведет в одно место - на порог МВФ за деньгами.
хоча "5 колона ",запроданці і хохли з рабською психологією можуть не погоджуватись..
фантастика