 С начала суток наемники РФ 4 раза нарушили перемирие, применив АГС и стрелковое оружие, - Минобороны

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
Так, в половине первого ночи оккупанты обстреляли из пулеметов наши оборонительные позиции вблизи Николаевки. Около шести утра вражеские выстрелы из автоматических гранатометов фиксировались на подступах к Новогнатовке. Эти две провокации враг совершил с направления Докучаевска.
Далее, в 09.30 под вражеским огнем находились защитники Водяного, где оккупанты били из автоматических гранатометов АГС и стрелкового оружия.
Кроме того, пулеметы крупного калибра противник применил при ведении огня в сторону подразделения Объединенных сил, которое защищает н.п. Лебединское.
С начала суток подразделения украинских войск открывали ответный огонь из штатных пехотных средств только в одном случае.
По предварительной информации, потерь в рядах украинских войск с начала текущих суток нет.
Петька вже не керує, рашизти задоволені.
😕