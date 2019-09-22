EN|RU|UK
Темы дня: Бюджет-2020 Новая Рада Минирование моста Метро в Киеве Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Происшествия
  85  6
Материалы по теме:
Все про:Минобороны (5964) обстрел (8248) Донбасс (19433)

 С начала суток наемники РФ 4 раза нарушили перемирие, применив АГС и стрелковое оружие, - Минобороны

С начала сегодняшних суток, по состоянию на 11:00 в районе проведения ООС зафиксировано 4 нарушения российско-оккупационными войсками установленного режима перемирия. Все обстрелы противник совершил на донецком направлении.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Так, в половине первого ночи оккупанты обстреляли из пулеметов наши оборонительные позиции вблизи Николаевки. Около шести утра вражеские выстрелы из автоматических гранатометов фиксировались на подступах к Новогнатовке. Эти две провокации враг совершил с направления Докучаевска.

Далее, в 09.30 под вражеским огнем находились защитники Водяного, где оккупанты били из автоматических гранатометов АГС и стрелкового оружия.

Читайте: Наемники РФ из 122-мм артиллерии обстреляли позиции ВСУ у Водяного, потерь нет, - Минобороны

Кроме того, пулеметы крупного калибра противник применил при ведении огня в сторону подразделения Объединенных сил, которое защищает н.п. Лебединское.

С начала суток подразделения украинских войск открывали ответный огонь из штатных пехотных средств только в одном случае.

По предварительной информации, потерь в рядах украинских войск с начала текущих суток нет.

Читайте также: Враг за сутки 14 раз нарушил режим прекращения огня, потерь среди украинских воинов нет, - штаб ООС

Источник: https://censor.net.ua/n3149775
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Потепління відносин з рашкою..
Петька вже не керує, рашизти задоволені.
 показать весь комментарий
 
 
Вот бы всю раду да на передовую, со скоморохом во главе.
 показать весь комментарий
 
 
Да задрали уже! У нас перемирие стабильное: погибло всего больше 60 гражданских и десятки военных. Лучше напишите когда перемирие будет сорвано: после 30 обстрелов, 40? 50? 100? Когда убьют 1000, 2000 человек? Где кончается грань вашего лицимерия?
 показать весь комментарий
 
 
" Надо прекратить стрелять " ( Гавнокамандующій Вофка Сцикун )
😕
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх