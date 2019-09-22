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 Политика Украины
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Все про:прослушка (266) Труба (143) ГБР (579)

 Прослушка в кабинете Трубы может навредить расследованию некоторых резонансных дел, - пресс-секретарь ГБР. ВИДЕО

Прослушка, которую накануне обнаружили в кабинете директора Государственного бюро расследований (ГБР) Романа Трубы, может навредить расследованию ряда резонансных дел.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "112 Украина" сообщила пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.

По словам Ивановой, аппаратуру для прослушивания случайно обнаружила одна из работниц бюро, которая проветривала помещение. Она и сообщила о "находке" правоохранителям и другим работникам ГБР.

"Национальная полиция, в частности следственно-оперативная группа в которую входили и взрывотехники и специалисты по кибербезопасности сразу же прибыли на место происшествия, провели первоочередные следственные действия для того, чтобы выявить эту аппаратуру", - сообщила пресс-секретарь ГБР.

Она отметила, что ведомству пока неизвестно кто, для чего и при каких условиях вмонировал "прослушку" в вентиляционную систему. "Очевидно лишь то, что работали специалисты для того, чтобы установить такую аппаратуру. Ведь элементарно это сделать было невозможно", - добавила Иванова.



Пресс-секретарь ГБР также пояснила, что такая "находка" в кабинете Трубы может повредить статусу судебных расследований некоторых уголовных производств.

"В кабинете директора проходят совещания в том числе с руководителями следственных управлений, со следователями, которые проводят досудебное расследование и докладывают в относительно состояния расследования уголовных производств, озвучивая иногда и информацию, которая является тайной досудебного расследования", - подчеркнула Иванова.

Она констатировала, что в данном случае речь не идет об имиджевых рисках для директора ГБР, ведь в его кабинете обсуждались исключительно рабочие моменты.

Напомним, вчера стало известно, что в кабинете директора Государственного бюро расследований Романа Трубы обнаружено подслушивающее устройство.

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Источник: https://censor.net.ua/n3149774
 
 
 Топ комментарии
 
Точно! Гляди всплывет инфа о чем там Труба сПортновым разговаривает.
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Прослушку "обнаружила случайно" сотрудница когда проветривала помещение. Кому и что она "проветривала"- другой вопрос, но "устанавливали прослушку специалисты". Кому они пытаются впарить эту дичь???
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Труба сам себе поставил прослушку, чтобы отмазаться за слив кацапам и Портнову информации о делах которые ведёт ДБР. Разводите дальше 73% Зедебилов, ещё и кино покажите
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Точно! Гляди всплывет инфа о чем там Труба сПортновым разговаривает.
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Трохи перефразуємо класику:

- ...А у вас документики... я извиняюсь...
Первый на ходу показал Роману Трубе документик СБУ, а второй в эту же минуту оказался стоящим на табуретке, с рукою, засунутой в вентиляционный ход. В глазах у Трубы потемнело: в вентиляции оказалось неизвестное устройство, с какими-то проводами. Впрочем, все это Роман разглядел неясно, перед глазами у него плавали какие-то пятна.
- Устройство прослушки в вентиляции, - задумчиво сказал первый и спросил Романа Михайловича мягко и вежливо: - Портянкин жучок?
- Нет! - ответил Труба страшным голосом, - подбросили порохоботы!
- Это бывает, - согласился тот, первый, и опять-таки мягко добавил: - Ну что же, надо теперь Портнова по полной сдавать.
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ЧТО ОНИ ЛАПШУ ГОНЯТ----УБОРЩИЦА выявила прослушку ??????? Они,что нас за аленей держат ?????? У таких начальников,как ЭТА МУЗЫКАЛЬНАЯ труба,периодически ,с помощью приборов проверяют,если в кабинете прослушка !!! Просто СЛИВЩИК ИНФОРМАЦИИ портнову труба--заметает следы,вроде бы была утечка информации ! ЗА ВСЕ ОТВЕТИШЬ--СТУКАЧЕК !!!!!!!!
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Да не может быть. Неужели Портнов жуков понаставил, чтобы в случае чего Труба не смог соскочить ?
Нет ли тут карупцыи ? И кто же наживается на войне, с тех пор как Порох не у дел ?
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Бл..а шо то в мене саме відео включилось?
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Прослушку "обнаружила случайно" сотрудница когда проветривала помещение. Кому и что она "проветривала"- другой вопрос, но "устанавливали прослушку специалисты". Кому они пытаются впарить эту дичь???
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Проветривала помещение и в окно залетел диктофон.
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Для евреев не было разницы между Велико-, Мало- и Бело- Россией. Для них это была «черта оседлости». У всех примерно одинаковое начало. Родился в семье еврейского (профессия отца). Много детей. В 12-15 лет ушел из семьи. Примкнул к социал-демократам, эсерам, Бунду. Революцию принял в Красной армии, участник сражений (нужное вставить), после Гражданской войны - в органах ВЧК-ОГПУ. В 1937 году расстрелян.
Можно озвучивать с завязанными глазами, не читая.
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Не кизди!
После присоединения западной украины между одесскими и черновицкими юдами была такая бойня - мама не горюй!
Тем более, что 7-40 и шавагебила (или как там ее), сочинили черновицкие юды!
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Коли громили еврейських жінок і дітей їх вбивали то відчували себе великими героями, а потім всрались?
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женщин и детей не трогали.
били цепями и арматурой себе подобных.
для передвижения скупали весь поезд одесса-черновцы.
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Для особо одаренных поясняю.
7-40 - время отправления поезда черновцы-львов.
А шавадебила, не знаю, что, НО СОЧИНИЛИ ЕЕ ТОЖЕ НА ЧЕРНОВИЦКОМ ВОКЗАЛЕ.
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Спасибо за классную ремарочку! Взял на заметку, я вообще не спец в этих вопросах, спасибо еще раз!
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Труба сам себе поставил прослушку, чтобы отмазаться за слив кацапам и Портнову информации о делах которые ведёт ДБР. Разводите дальше 73% Зедебилов, ещё и кино покажите
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труба дырявая оказалась - пованивает. но как для "секты свидетелей тепловизора" версия "о прослушке" сойдет.
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Блин , а почему ТРАМПА слушать можно, а непонятное металлоизделие - нет. ?
Он шо Бога за яйки схватил ?
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Опять ты здесь воняешь.. Ну когда же ты мужыка в Словакии найдешь и угомонишься?
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Писец. Видео со 112.
Да цепляйте уже тогда с параша тудей.
Не стесняйтесь
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Більш тупішої відмазки я ще не чув - " ... апаратуру для прослуховування випадково знайшла одна з працівниць бюро, яка провітрювати примішення.."
Скажіть будь ласка хто і коли бачив, щоб при провітрюванні приміщень працівники офісів заглядали у вентиляційні системи???
Про решту змісту заяви прес-секретаря я вже краще промовчу бо назвати це інакше, як маячнею хворої людини я не можу .
Питання тут в іншому - труба напряму зливає інформацію відомим і невідомим стороннім особам за межі бюро, що само по собі є посадовим злочином. От і крутися тепер труба, як воша на пательні , аби себе відбілити
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может там такая тяга что ее засосало в вентиляцию. это ж ГБР!!!
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Подивитися б ще на ту "Дюймовочку" як її там "засосало" 😃
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По словам Ивановой, аппаратуру для прослушивания случайно обнаружила одна из работниц бюро, которая проветривала помещение.Источник: https://censor.net.ua/n3149774

я ж кажу - частіше вперевітрювайте і вентилюйте приміщення)))
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не пойму. зачем этого дудкина слушать? он что кого то из свиномрази посадил? И вообще что он сделал, помимо получения хорошей зарплаты?
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И из зелемрази никого не посадил!
Вообще зебилам непонятно!
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Я счас баканову перезвоню по поводу этого черта!(с)
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Или отмазка для Трубы, каким образом Портнов всё знает... Но, маловероятно, ибо друзей не сдают...)
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Интересно, а когда эта прослушка будет в сети???
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ДБР це кантора в якій працюють дибіли(звісно окрім прибиральниці)???? чи дибілами є населення країни, на кошти якого можливе існування такої кантори??? а коли і те, і друге правда??? шо чекає на таку країну найближчим часом???
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А что, кабинет Трубы - это базарная площадь? Говори что хочешь...
А где служба внутренней безопасности? Почему не проверяла кабинет на жучки, камеры и т.д.?
С таким количеством резонансных дел кабинет должен был проверятся каждый день.
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Тобто - все кіна не буде!

#деукраїнськісанкціїзаобстріли
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