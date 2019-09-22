 Прослушка в кабинете Трубы может навредить расследованию некоторых резонансных дел, - пресс-секретарь ГБР. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "112 Украина" сообщила пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.
По словам Ивановой, аппаратуру для прослушивания случайно обнаружила одна из работниц бюро, которая проветривала помещение. Она и сообщила о "находке" правоохранителям и другим работникам ГБР.
"Национальная полиция, в частности следственно-оперативная группа в которую входили и взрывотехники и специалисты по кибербезопасности сразу же прибыли на место происшествия, провели первоочередные следственные действия для того, чтобы выявить эту аппаратуру", - сообщила пресс-секретарь ГБР.
Она отметила, что ведомству пока неизвестно кто, для чего и при каких условиях вмонировал "прослушку" в вентиляционную систему. "Очевидно лишь то, что работали специалисты для того, чтобы установить такую аппаратуру. Ведь элементарно это сделать было невозможно", - добавила Иванова.
Пресс-секретарь ГБР также пояснила, что такая "находка" в кабинете Трубы может повредить статусу судебных расследований некоторых уголовных производств.
"В кабинете директора проходят совещания в том числе с руководителями следственных управлений, со следователями, которые проводят досудебное расследование и докладывают в относительно состояния расследования уголовных производств, озвучивая иногда и информацию, которая является тайной досудебного расследования", - подчеркнула Иванова.
Она констатировала, что в данном случае речь не идет об имиджевых рисках для директора ГБР, ведь в его кабинете обсуждались исключительно рабочие моменты.
Напомним, вчера стало известно, что в кабинете директора Государственного бюро расследований Романа Трубы обнаружено подслушивающее устройство.
- ...А у вас документики... я извиняюсь...
Первый на ходу показал Роману Трубе документик СБУ, а второй в эту же минуту оказался стоящим на табуретке, с рукою, засунутой в вентиляционный ход. В глазах у Трубы потемнело: в вентиляции оказалось неизвестное устройство, с какими-то проводами. Впрочем, все это Роман разглядел неясно, перед глазами у него плавали какие-то пятна.
- Устройство прослушки в вентиляции, - задумчиво сказал первый и спросил Романа Михайловича мягко и вежливо: - Портянкин жучок?
- Нет! - ответил Труба страшным голосом, - подбросили порохоботы!
- Это бывает, - согласился тот, первый, и опять-таки мягко добавил: - Ну что же, надо теперь Портнова по полной сдавать.
Нет ли тут карупцыи ? И кто же наживается на войне, с тех пор как Порох не у дел ?
Можно озвучивать с завязанными глазами, не читая.
После присоединения западной украины между одесскими и черновицкими юдами была такая бойня - мама не горюй!
Тем более, что 7-40 и шавагебила (или как там ее), сочинили черновицкие юды!
били цепями и арматурой себе подобных.
для передвижения скупали весь поезд одесса-черновцы.
7-40 - время отправления поезда черновцы-львов.
А шавадебила, не знаю, что, НО СОЧИНИЛИ ЕЕ ТОЖЕ НА ЧЕРНОВИЦКОМ ВОКЗАЛЕ.
Он шо Бога за яйки схватил ?
Да цепляйте уже тогда с параша тудей.
Не стесняйтесь
Скажіть будь ласка хто і коли бачив, щоб при провітрюванні приміщень працівники офісів заглядали у вентиляційні системи???
Про решту змісту заяви прес-секретаря я вже краще промовчу бо назвати це інакше, як маячнею хворої людини я не можу .
Питання тут в іншому - труба напряму зливає інформацію відомим і невідомим стороннім особам за межі бюро, що само по собі є посадовим злочином. От і крутися тепер труба, як воша на пательні , аби себе відбілити
я ж кажу - частіше вперевітрювайте і вентилюйте приміщення)))
Вообще зебилам непонятно!
А где служба внутренней безопасности? Почему не проверяла кабинет на жучки, камеры и т.д.?
С таким количеством резонансных дел кабинет должен был проверятся каждый день.
#деукраїнськісанкціїзаобстріли