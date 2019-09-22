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 Политика Украины
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Все про:выборы (23011) Порошенко (17793) Донбасс (19433)

 Порошенко о проведении выборов на оккупированном Донбассе: Попрошу не играть в пересмотр Минских соглашений

"Дорожная карта" выполнения Минских соглашений имеет четко согласованные этапы выполнения, в том числе и с вопросом проведения выборов на временно оккупированных территориях исключительно по украинскому законодательству.

Об этом лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко заявил во время интервью в эфире программы "Рандеву", передает Цензор.НЕТ.

"Я бы просил не играть в пересмотр достигнутых договоренностей по Минскому формату. В том числе и тех, под которыми стоят подписи Порошенко и Путина, Меркель и президента Франции Олланда. У нас есть 13 пунктов Минских соглашений. Они являются базовым документом", - подчеркнул Порошенко.

Он уточнил, что была согласована и "дорожная карта" имплементации "Минска", которая обсуждалась в "нормандском формате" на самом высоком уровне, а также на уровне министров иностранных дел и дипломатических советников.

"И первое: должен быть реализован компонент по безопасности, который дает возможность вообще говорить о свободном волеизъявлении, гарантировать свободное волеизъявление граждан и проведение свободных выборов", - заявил Порошенко.

Порошенко отметил, ччто сейчас пытаются говорить о том, что нам нужно срочно, весной, провести местные выборы, в том числе и на оккупированных территориях, не вспоминая при этом компонент безопасности, который бы гарантировал волеизъявления граждан, гарантировал бы возможность проведения кампании.

"Потому что в Минских соглашениях записано, что это должно быть по украинскому законодательству. Это должно быть организовано украинскими государственными органами. Украинским политическим силам должно быть гарантировано участие в этих выборах. Кандидаты от Украины должны ездить и агитировать. И только при этих условиях эти выборы будут свободными ", - заявил Петр Порошенко.

Пятый президент считает, что вывод войск, разоружение незаконных формирований, вывоз артиллерийского и танкового вооружения, четкая позиция по обеспечению перекрытия границы неконтролируемой участка российско-украинской границы, присутствие украинских политических сил, украинского законодательства и украинских организаторов, являются залогом проведения свободных выборов на оккупированном Донбассе.

Напомним, ранее министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Украина хочет провести местные выборы не только на контролируемой территории, но и на оккупированном Донбассе.

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Источник: https://censor.net.ua/n3149773
 
   
 Топ комментарии
 
Что то барыга в последние дни сильно разошелся, к чему бы это.
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єдине, що він "вправє" - це спакувати свій домашній єврейський хлам і, разом з каломойським, відвалити в ісраєль Порошенко о проведении выборов на оккупированном Донбассе: Попрошу не играть в пересмотр Минских соглашений - Цензор.НЕТ 1274 Долю України будуть вирішувати українці
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падаль мальдивская только бы воевала, этаж какой бизнес для барыги и его свинярчуков, так пусть своих мажоров пошлют на первую линию, свинярчук может даже поехать на своем ягуаре, на который заработал в 25 лет, на этой войне, может падле голову оторвет
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Ну зачем сами себя обманываем? Не будет никогда ни выборов ни украинского Донбасса. Просрали вожди майдана...
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Ну так а что вы хотите?
Это та же вата что и зебени.
Поменяйте надпись на плакатике на : Петя не хочет заканчивать войну и т.п.
Разницы нет.
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Да Петя же сам хвалился, что подписанием Минских договоренностей он закончил войну, и что нет альтернативы этим мирным договоренностям, а сам он - президент мира. Ведь это же пороховата и рашевата ничем друг от друга не отличается. Вы одинаково тупые, и лозунги у вас похожие: "язык, вера, армия".
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Так, це один пороховатний вождь подарував рашеватному вождю Донбас.
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вот эти "кормильцы" сейчас ездят за пенсиями в Украину и мечтают вернуть все в зад вот только кремлевские кураторы против
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На Бамбасі мона буде проводити вибори років через 10 після виходу звідти іхтамнетів і роззброєння бандформувань.
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Мальчики в шортиках надувают щечки,пытаясь показаться "крутыми решаловами",эксперименты над страной ставят. А если в результате потеряем суверенитет, то охлос привычно заноет: " ТАК ОНИЖ,ЖЕ ДЕТИ"!
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Але ж пороховата весь час каже, що ніяких підписів Порошенка під Мінськими угодами нема.
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Та там хз кто их подписывал, агент Лолита, Петро Инкогнито или сам мародер
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Їх підписував "безальтернативний президент миру".
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Кучма подписывал.
Когда вы с Зелею уже его посадите и откажетесь от этих соглашений?
А то все петя петя петя.
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Ты - дебил пороховатный! Читай то, что тебе твой вождь сказал. Он четко выразился, что именно он подписывал. Минские договоренности, это не то, чтг какие-то клоуны подписали, а то, о чем Порошенко с Путиным, Меркель и Олландом договорились.
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Документ с подписью покажи.
Зебил ой зебил.
Заодно и подпись Меркель с Оландом там поищи.
Как уже надоел этот пустой тупой чес...
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Українці подорослішали за час війни, але це стосується тільки тих, кого вона торкнулася.Дуже велика кількість людей як дивилася на своє життя через телевізор, так і продовжує це робити,заявив в інтерв'ю "Українській правді", опублікованому 19 серпня, директор Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович.
https://gordonua.com/ukr/news/war/-v-jatrovich-velika-kilkist-ukrajintsiv-zajavljaje-shcho-vtomilosja-vid-serialu-vijna-j-hoche-povernutisja-do-95-go-kvartalu-1205305.html
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Порошенко как попугай, которого научили говорить патриотические фразы.
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Запомните когда в следующий раз будете писать, что там только подпись Кучмы .
"Я бы просил не играть в пересмотр достигнутых договоренностей по Минскому формату. В том числе и тех, под которыми стоят подписи Порошенко и Путина, Меркель и президента Франции Олланда. У нас есть 13 пунктов Минских соглашений. Они являются базовым документом", - подчеркнул Порошенко. Источник: https://censor.net.ua/n3149773
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Шото Свыни много. Наверное опять повестку получил
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Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук обсуждал с российскими музыкантами проведение совместных "концертов мира" в Крыму. Источник: https://censor.net.ua/n273997
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"Я разговаривал с очень многими. Но конкретно эту идею мы обсуждали не с рок-музыкантом, а с музыкантом, который представляет совсем другое направление музыки. Мы говорили об этом долго по телефону с Николаем Расторгуевым, который, спасибо ему за позицию, поддержал нас, что политика и музыка должны быть разделены в плане оценки", - добавил Святослав Вакарчук.

Нєваляйдуракаславунечка

#деукраїнськісанкціїзаобстріли
Источник: https://censor.net.ua/n273997
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коли ми вже повернемо Пороха назад в Президентське крісло? головне, що б пізно вже не було!
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