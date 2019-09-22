 Порошенко о проведении выборов на оккупированном Донбассе: Попрошу не играть в пересмотр Минских соглашений

Об этом лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко заявил во время интервью в эфире программы "Рандеву", передает Цензор.НЕТ.

"Я бы просил не играть в пересмотр достигнутых договоренностей по Минскому формату. В том числе и тех, под которыми стоят подписи Порошенко и Путина, Меркель и президента Франции Олланда. У нас есть 13 пунктов Минских соглашений. Они являются базовым документом", - подчеркнул Порошенко.

Он уточнил, что была согласована и "дорожная карта" имплементации "Минска", которая обсуждалась в "нормандском формате" на самом высоком уровне, а также на уровне министров иностранных дел и дипломатических советников.

"И первое: должен быть реализован компонент по безопасности, который дает возможность вообще говорить о свободном волеизъявлении, гарантировать свободное волеизъявление граждан и проведение свободных выборов", - заявил Порошенко.

Порошенко отметил, ччто сейчас пытаются говорить о том, что нам нужно срочно, весной, провести местные выборы, в том числе и на оккупированных территориях, не вспоминая при этом компонент безопасности, который бы гарантировал волеизъявления граждан, гарантировал бы возможность проведения кампании.

"Потому что в Минских соглашениях записано, что это должно быть по украинскому законодательству. Это должно быть организовано украинскими государственными органами. Украинским политическим силам должно быть гарантировано участие в этих выборах. Кандидаты от Украины должны ездить и агитировать. И только при этих условиях эти выборы будут свободными ", - заявил Петр Порошенко.

Пятый президент считает, что вывод войск, разоружение незаконных формирований, вывоз артиллерийского и танкового вооружения, четкая позиция по обеспечению перекрытия границы неконтролируемой участка российско-украинской границы, присутствие украинских политических сил, украинского законодательства и украинских организаторов, являются залогом проведения свободных выборов на оккупированном Донбассе.

Напомним, ранее министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Украина хочет провести местные выборы не только на контролируемой территории, но и на оккупированном Донбассе.

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