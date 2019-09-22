 Наемники РФ не проводят демонтаж фортификации у разрушенного моста в Станице Луганской, - СЦКК

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.
Отмечается, что российская сторона не осуществила демонтаж фортификационных сооружений на участке разведения.
"Незаконные вооруженные формирования РФ не выполнили взятые на себя обязательства по демонтажу фортификационных сооружений на участке разведения №1, а именно, не выведен личный состав, который осуществляет постоянное дежурство в форме образца РФ с нарукавными нашивками синего цвета, так называемого СЦКК и не убрано фортификационное сооружение, непосредственно на мосту (синий кунг с логотипом СЦКК)", - говорится в сообщении.
"На украинской стороне, вблизи разлома моста, постоянно работают волонтеры и представители Красного Креста, которые оказывают социальную помощь населению", - добавили в пресс-центре ОС.
Хоть бы только Владимир Александрович не прочитал, а то еще идейку подкуну ему...
pоссии может грозить отстранение от участия в Олимпиаде в Токио
в WADA подозревают, что раисия в течение последних 18 месяцев манипулировала информацией, чтобы скрыть систематическое употребление допинга спортсменами в прошлом.
давай поддержим лишнехромосомов, они это смогут достичь - раисия, раисия
В Росгвардии за сутки два высокопоставленных служащих покончили с собой
Если на таком маленьком участке, как этот мостик, наёмники не выполнят взятых на себя обязательств, то как можно ожидать, что они будут отводить все войска до госграницы?
Ситуция с мостиком - яркая иллюстрация того, что разговоры политиков с разных сторон о возможности выполнения каких-то формул - полная чушь, заигрывание с избирателями.
Сколько раз например кацапотвари подписывали перемирие? Они типа и сейчас действует
Евангелие от митьков Глава 6 ст 8
Ты похоже забывает в конце поста,о чем начинал?
Нидерланды пять лет расследуют, потому что россия замешана, хотя доказательств этого уйма (с)
Здесь хороший довод европейцам агрессивности россии и санкции поэтому не только оставлять, но и усиливать их(с)
Возможно ты Дункан Маклакуд и сможеш дожить до того,что у гейжопейцев откроются глаза и они начнут что-то делать?
А я вот не надеюсь.Да и жизнь у меня покороче.
Зєбіли, ви це "сделали".
Да когда уже дойдет: зеленый клоун УЖЕ ВТИХАРЯ ПОДПИСАЛ БЕЗОГОВОРОЧНУЮ КАПИТУЛЯЦИЮ.
И все эти танцы с бубнами - встречи с блоггерами, интервью всяких пристаек и т.п. - это просто людей по-сте-пен-но подводят к этой неприятной новости.
"варят лягушку".
При "клятых барыхах" власть сумела создать армию, остановить Путина, поддерживали санкции, вели дело к вводу международных миротворцев.
Пархатые все слили - так понимаю - в первый же месяц.
Так понимаю, именно Путин финансировал их предвыборную кампанию.
Финансировал на условии "тебе и твоему кагалу полтора миллиарда + плюс все, что собьете с укро-лохов, мне - Украину к новому году".
Они даже кино снимали про дружбу шахтеров и борьбу совместную с биндеровцами.
Сейчас победят всех биндер и будут брататься.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что «и думать не хочет о возможном столкновении армий Украины и России».
«Даже думать об этом не хочу. Очень надеюсь, что у украинского народа и у украинской власти хватит воли, сил и возможностей остудить те горячие головы, которые призывают к подобной глупости и сумасшедшему сюжету», - сказал Шойгу, отвечая на вопрос, есть ли опасность прямого столкновения армий двух стран.
«И я абсолютно убежден, что с украинским народом мы будем жить в мире и добрососедстве. Время для этого, я уверен, придет», - заявил Шойгу.
ВОСКРЕСІТЬ НАМ ЗАГИБЛИХ
28 хв. · Найдорожчий постріл в історії УкраїниЦе Соснівка, Львівської області.
Не занурючись в деталі, яких достатньо в мережі - це вони так розганяють блокувальників.Бачу, що його навчили - хват правильний, стійка...
Швидше за все навчали ті, кого я знаю особисто, або ті, хто знає мене.Нагадайте, бдлск, цьому йолопу, що одним з головних правил поводження зі зброєю є - "Не спрямовуй зброю туди, куди не збираєшся стріляти".Бо якщо щось трапиться - це буде без перебільшення одним з найдорожчих пострілів в історії України.
Люди, будьте пильні з такими провокаторами!
посмотрите, послушайте.... привет вазелину передайте
https://twitter.com/i/status/1175504051854876672
Родини загиблих військовослужбовців та цивільних осіб - від 1,78 млн грн. (60 тис. євро) для кожного члена родини;
Військовослужбовці та цивільні особи, які отримали поранення, каліцтва та психологічні травми, - від 600 тис. до 4,5 млн. грн. (від 20 до 150 тис. євро) + компенсація за втрату працездатності + компенсація витрат на лікування та протезування;
Військовослужбовці, що побували в полоні, - від 600 тис. грн. (20 тис. євро);
Цивільні особи, які були незаконно позбавлені волі на окупованих територіях, - від 600 тис. грн. (20 тис. євро);
Вимушені переселенці з окупованих територій АР Крим, Севастополя, Донецької та Луганської областей - від 1 млн грн. (35 тис. євро) + компенсація матеріальної шкоди;
Громадяни, які втратили особисте майно, - розмір виплат залежить від вартості втраченого майна.
Якщо Ви належите до перелічених категорій, необхідно звернутися до найближчої юридичної приймальні «Сили права».
Постраждалі, які мають право отримати компенсацію моральної шкоди за рахунок РФ, як держави-агресора:
Учасники бойових дій - 300 тис. грн.;
Мешканці зони АТО/ОСС - 150 тис. грн.;
Мешканці тимчасово окупованих територій - 150 тис. грн.;
Всі громадяни України, яким внаслідок збройної агресії РФ проти України заподіяна моральна шкода, - 100 тис. грн.
Якщо Ви належите до перелічених категорій, Ви зможете оформити необхідні документи за допомогою волонтера «Сили права».
Мешканці тимчасово окупованих територій зможуть скористатися допомогою з отримання компенсації шкоди, завданої окупацією, одразу після звільнення Криму і Донбасу.
Докладніше
#деукраїнськісанкціїзаобстріли
"Ми чекаємо на перемогу", - зухвало заявив в телекамеру представник окупантів.
Попри заяви Зеленського про виконання ворогом мінських домовленостей, окупанти, глузуючи, не виконують ЖОДНОГО свого зобов'язання, а за наші з вами гроші відбудовується інфраструктура, що була ними раніше знищена.
Ось таке і значно гірше чекає на українську землю по всієї лінії розведення. Ми відводимо свої війська - росіяни захоплюють нашу землю. Як це вже зроблено у Станиці Луганський.
Відійдуть українські військові - і почнеться помста
Українці, що мешкають на прифронтовій території, з жахом думають про своє майбутнє після відведення підрозділів ЗСУ. Адже їм не дають жодних гарантій безпеки життя.
Про це у соцмережі написав Максим Потапчук.
Відійдуть українські військові і в підсумку почнеться лавиноподібна помста з боку адептів ОРДЛО - різанина, вбивства, підпали майна. У відповідь також почнуться вбивства. Люди впевнені - поліція не взмозі буде зупинити хаос. В прифронті і до війни поліціянтам не довіряли, тільки військова сила і зброя стримує агресію.
Тошківка: "Максиме, нам страшно за своє життя, нема жодних гарантій, що нас тут не переріжуть після відводу українського війська. У наших на хуторі Вільному також паніка, ми не розуміємо, що буде далі…".
Місто Красногорівка: "Тільки робота тримає від психологічного зламу, ми абсолютно не розуміємо що буде завтра з тими хто за Україну. Прихильники росіян вже святкують та чекають на гостей - уяви собі якщо вбивці прийдуть в наше місто до своїх родичів, коханок або однокласників. І спробуй ще доведи, що вони вбивали українців - прийдуть як ангели, жоден з них не зізнається, що тримав автомат та вбивав. Та після перших 100 грамів випитого самогону нас почнуть шматувати, а ми їх у відповідь - переможе смерть".
Місто Авдіївка: "Максиме, я взагалі в шоці, інформації про майбутнє проукраїнської громади нуль, у мене тільки злість зараз, навіть ненависть та зневіра".
Місто Золоте: "Ми тут проти виведення українського війська. Таке враження, що всі сили спрямовуються на комфорт тих хто перетинає кпвв, а що буде з активною українською громадою нікого не цікавить. Тільки військові підуть і нам самим тут відбиватися від проросійських неадекватів? Хто буде замість військових? Місцева поліція нас не захистить, бо неадеквати бояться тільки військових. Тоді дайте нам зброю і ми захистимо себе самі…"