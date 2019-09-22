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 Политика Украины
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Все про:мост (540) СЦКК (552) Станица Луганская (69)

 Наемники РФ не проводят демонтаж фортификации у разрушенного моста в Станице Луганской, - СЦКК

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) фиксирует невыполнение наемниками РФ обязательств, возложенных на них в рамках разведения сил в Станице Луганской.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

Отмечается, что российская сторона не осуществила демонтаж фортификационных сооружений на участке разведения.

"Незаконные вооруженные формирования РФ не выполнили взятые на себя обязательства по демонтажу фортификационных сооружений на участке разведения №1, а именно, не выведен личный состав, который осуществляет постоянное дежурство в форме образца РФ с нарукавными нашивками синего цвета, так называемого СЦКК и не убрано фортификационное сооружение, непосредственно на мосту (синий кунг с логотипом СЦКК)", - говорится в сообщении.

"На украинской стороне, вблизи разлома моста, постоянно работают волонтеры и представители Красного Креста, которые оказывают социальную помощь населению", - добавили в пресс-центре ОС.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Строительство моста в Станице Луганской начали транслировать онлайн. ВИДЕО

Наемники РФ не проводят демонтаж фортификации у разрушенного моста в Станице Луганской, - СЦКК 01

Источник: https://censor.net.ua/n3149772
 
   
 Топ комментарии
 
Они у них скоро в глубоком тылу будут, спасибо Владимиру Александровичу.
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Пропонуєте відійти за західний кордон, щоб продемонструвати якимось ВСІМ, що ми дебіли, й добровільно віддали ворогу свою Батьківщину? Ви всіх українців лохами вважаєте, а не лише 73%?
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бо при Петі все було добре, а при Зелі все стало погано )))
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ну так они и не должны ничего проводить, они преступники и должны проводить время в тюрьме, а на своей земле это должны делать стражи порядка, вот как раз те , которые людей во львовской области палками дубасят
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Может отвести ВСУ километров на 50 и посметореть - демонтируют или нет? Потом - на 100 и так далее, пока орков совесть не замучает...
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Да сразу на границу с Польшей отвести и не провоцировать.
Хоть бы только Владимир Александрович не прочитал, а то еще идейку подкуну ему...
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Версія відомого анекдота. "У тому році ми відступили на 10 км, і ворог зайняв ту територію. У цьому році ми відступимо на 20 км, хай він подавиться!".
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Клоун сцит шось сказати саоєму хазяїну з кремля ... Боїться образити!
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Сколько можно этому сраному мосту уделять внимания,нах он нам нужен,пусть зелька берет молоток гвозди и сам без камер там работает под прицелом путинских ушлепков.
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Жалобі цій вже 5й рік. Президенти змінюються - а мізків все менше й менше. З чого б то?
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Ааа, просто мозок самоочищується від розуму. То пора ампутувати, для чого воно треба?
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давайте ка чуточку позитива

pоссии может грозить отстранение от участия в Олимпиаде в Токио

в WADA подозревают, что раисия в течение последних 18 месяцев манипулировала информацией, чтобы скрыть систематическое употребление допинга спортсменами в прошлом.

давай поддержим лишнехромосомов, они это смогут достичь - раисия, раисия
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"Наемники РФ не проводят демонтаж фортификации...".

Если на таком маленьком участке, как этот мостик, наёмники не выполнят взятых на себя обязательств, то как можно ожидать, что они будут отводить все войска до госграницы?
Ситуция с мостиком - яркая иллюстрация того, что разговоры политиков с разных сторон о возможности выполнения каких-то формул - полная чушь, заигрывание с избирателями.
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Кто-то сомневался,что русские лгуны хуже цыган?
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Попы ка Зели по формуле Мир любой ценой, может закончится плохо для всех и для Украины и для него лично. Хватит маяться дурью....
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Украине нужна миллионная армия для задачи освобождения Донбасса и РФ со своей армией и ЧВК и партизанами и наемниками даже не рискнет вступить в бой с миллионной армией Украины! И те, кто на Донбассе против такой армии тоже пустятся с бегство в Россию. Операцию можно провести за 1 день! Со всей техникой и авиацией. По Сунь Цзы, воевать нужно быстро, как лавина с горы, которая сносит все на своем пути! А затяжная война не выгодна потому что она сжирает ресурсы и подымает внутри страны недовольство правителем. Это РФ ведет затяжную войну и против нее санкции и ресурсы таят и народ уже недоволен Путиным и у него рекордно рейтинг упал. Конечно можно Украина исходить из другой тактики и ей даже выгодна война затяжная на Донбассе потому что - это наносит колоссальный урон РФ экономический и такая большая империя со столькими государствами внутри может рухнуть в один прекрасный момент. Смотря какой план у Украины. Есть же еще Крым и с стратегической точки зрения Донбасс не нужно возвращать потому что будут санкции против РФ и она развалится и тогда вернется Крым, а если отвоевать Донбасс то могут санкции ослабить. Потому Украине полезнее будет вести затяжную война с РФ и истощать ее ресурсы!
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Наемники РФ не проводят демонтаж . - изумляются СЦыККуны Зеленского.
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Клямка упала, в своего попал, прочитай что комментируешь.
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Разведения вооружений как лакмусовая бумага того, кто хочет мирного решения проблемы, которую навязал Ху.ло. Есть повод ткнуть евроб... носом в агрессивность россии.
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Специально для детей природы: их в это толкают носом уже 5 лет
Сколько раз например кацапотвари подписывали перемирие? Они типа и сейчас действует
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Нидерланды пять лет расследуют, потому что россия замешана, хотя доказательств этого уйма. Так ведут европейцы. Здесь хороший довод европейцам агрессивности россии и санкции поэтому не только оставлять, но и усиливать их.
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Пусть вам настолько будет все по сараю, чтобы левая рука не знала, что делает правая

Евангелие от митьков Глава 6 ст 8

Ты похоже забывает в конце поста,о чем начинал?
Нидерланды пять лет расследуют, потому что россия замешана, хотя доказательств этого уйма (с)

Здесь хороший довод европейцам агрессивности россии и санкции поэтому не только оставлять, но и усиливать их(с)

Возможно ты Дункан Маклакуд и сможеш дожить до того,что у гейжопейцев откроются глаза и они начнут что-то делать?
А я вот не надеюсь.Да и жизнь у меня покороче.
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Це цілком очікувано. Але гавнокомандующій і вся банда "слуг урода" попри все далі продовжують розвішувати зєбілам локшину на вуха про "прекрасну" антиукраїнську ********** "формулу Штайнмайєра" та відведення, а по суті відступ , української армії від фронту та здачу ворогу території України. А це вже я пряма зрада національних інтересів України та капітуляція перед рашистами на їх умовах.

Зєбіли, ви це "сделали".
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ой, ***.

Да когда уже дойдет: зеленый клоун УЖЕ ВТИХАРЯ ПОДПИСАЛ БЕЗОГОВОРОЧНУЮ КАПИТУЛЯЦИЮ.

И все эти танцы с бубнами - встречи с блоггерами, интервью всяких пристаек и т.п. - это просто людей по-сте-пен-но подводят к этой неприятной новости.

"варят лягушку".
При "клятых барыхах" власть сумела создать армию, остановить Путина, поддерживали санкции, вели дело к вводу международных миротворцев.
Пархатые все слили - так понимаю - в первый же месяц.
Так понимаю, именно Путин финансировал их предвыборную кампанию.
Финансировал на условии "тебе и твоему кагалу полтора миллиарда + плюс все, что собьете с укро-лохов, мне - Украину к новому году".
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я где то встречал цифру в 3 миллиарда. Учитывая что к раше исков при порохе заявлено более 100 лярдов ,за них теперь можно зебыть , то 3 это совсем не деньги.
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тю, в чому проблема? тут 73% зебільної будкоманди стоять з лопатами і несамовитим бажанням злитися в екстазі з братніми народами донбабве і допомогти їм відбудовувати своє щасливе майбутнє в казлостані. шмаркля, ти тільки дай команду, вони самі там усе розваляють, бо так же усталі ат вайни
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Расследователи «The Insider» и «The Bellingcat» выявили схемы причастности к финансированию избирательной компании кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского людьми из окружения помощника президента России Владислава Суркова и православного олигарха Константина Малофеева,
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Кто бы сомневался. Если ещё и "Центр Разумкова" тряхнуть, из него сотни миллионов рублей посыплются.
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Точно.
Они даже кино снимали про дружбу шахтеров и борьбу совместную с биндеровцами.
Сейчас победят всех биндер и будут брататься.
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А чому б вини це робили? Це ж не вони гнилі обсоси, які продають свою Батьківщину. Ах да в жидів та хохлів Батьківщини не має. В них є тільки тимчасова шкурна вигода.
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Надо же, какой сюрприз. Не проводят. А нова влада думала они начнут от радости орать "Захар капут, Пушилин капут !"
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Главное, перестать стрелять. Да, зелебобики?
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А зачем им что-то проводить? Пусть будет плацдарм для наступления. Или для экскурсионной прогулки вглубь украинской территории. Ведь зеля прикажет отходить без боя.
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Идиоты! Сначала надо было Георгия Делиева Президентом избрать, зеленского уже потом.
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Ха! Делієв Георгій Вікторович з 2017 році член журі Ліги Сміху
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фоном по ящику идет мультик. слышу знакомый быдлячий голос. ептыть - преЗЕдент. мелкая красножопая птичка из "angry birds". едрит.. такой мультик испортил....
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Стрелок - в мене АНАЛОГІЧНА думка - теж диввся щойно цей мультик фоном - і тут невисний сіплий голосок ....
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Найманці РФ не проводять демонтаж фортифікації біля зруйнованого моста в Станиці Луганській, - СЦКК - Цензор.НЕТ 2832

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что «и думать не хочет о возможном столкновении армий Украины и России».
«Даже думать об этом не хочу. Очень надеюсь, что у украинского народа и у украинской власти хватит воли, сил и возможностей остудить те горячие головы, которые призывают к подобной глупости и сумасшедшему сюжету», - сказал Шойгу, отвечая на вопрос, есть ли опасность прямого столкновения армий двух стран.
«И я абсолютно убежден, что с украинским народом мы будем жить в мире и добрососедстве. Время для этого, я уверен, придет», - заявил Шойгу.
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с украинским народом мы будем жить в мире и добрососедстве.---чому б і ні?

ВОСКРЕСІТЬ НАМ ЗАГИБЛИХ
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*мы говорим одно а делаем совсем другое, ето рузкая смекалка...*- В.В.Хуйло Найманці РФ не проводять демонтаж фортифікації біля зруйнованого моста в Станиці Луганській, - СЦКК - Цензор.НЕТ 772
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Сталін 2 тижні не міг повірити що Гітлер ипередив своїм планом "барбаросса" план наступу радянських військ "гроза". Взагалі расеюшке вірити не можна це досвід з часів битви під Полтавою при Петрі І.
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Враховуючи, що масковія=задзеркалля - війна з нами цілком ймовірна. Десь, думаю 70% ймовірності.
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Отступает только трус а у роиси это родная новороссия как и задумывалось вначале
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Георгій Учайкін
28 хв. · Найдорожчий постріл в історії УкраїниЦе Соснівка, Львівської області.
Не занурючись в деталі, яких достатньо в мережі - це вони так розганяють блокувальників.Бачу, що його навчили - хват правильний, стійка...
Швидше за все навчали ті, кого я знаю особисто, або ті, хто знає мене.Нагадайте, бдлск, цьому йолопу, що одним з головних правил поводження зі зброєю є - "Не спрямовуй зброю туди, куди не збираєшся стріляти".Бо якщо щось трапиться - це буде без перебільшення одним з найдорожчих пострілів в історії України.
Найманці РФ не проводять демонтаж фортифікації біля зруйнованого моста в Станиці Луганській, - СЦКК - Цензор.НЕТ 6016
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Это те, которые развязали войну на востоке? Ну, как у Зели сказали.
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Наши оставленные позиции в Станице русские заминировали на следующий день.
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Та вони і не будуть ні чого робити. Стьоб в них з нас буде.
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«нада проста пиристать стрилять» - зелёное чмо
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Да шо вы гаварите. А вы на что надеялись лохи? Думали что террористы кремлевские выполнят свои обещания? Вы еще поведитесь на план *****-штанмаера и можите Украину зачеркнуть на карте мира. Мне вот только интересно, кто будет отвечать за ето все кто подписывал с кацапами ети бумажки? Мочему гарант етих договоренностей до сих пор не висит на столбе на Майдане?
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И поэтому не дают ремонтировать его. Идиот.
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типовий висер касапа-ольгінця на розпалювання громадянської війни вже в Києві.
Люди, будьте пильні з такими провокаторами!
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Більш того, протилежна сторона "лнр" наполягає розширити міст, щоб там могли потенційно проїхати танки по мосту Станиці Луганський. І все це за гроші ще з бюджету України. А Дристайко ще пенсії пропонує возити укр.інкасаторам в лугандон, зебілізм зашкалює.
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Фактически ВСУ провели отступление и сдали врагу украинскую территорию. На етом Зеленский не останавливается и будет проводить еще отвод украинских войск с украинской земли. Зачем ето надо? Просто сепары и кацапы возмущены что даже если Украина даст автономную республику даунбасу то ето будет до смешного узенькая полоска земли возле границы Рашки. Поетому нужно расширить будущую территорию автономной республики днр.
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Поговаривают об отступлении ВСУ на границы областей.
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Я живу в Северодонецке. И если такое будет - буду стрелять и в отступающих и в наступающих. А также перестреляю все,голосовавших за зебобика
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Один олигофрен адвокатик за зебилов отдувается в получении пи*дюлин. Гда все ЗЕляди колярованные? Тема заранее проигрышная? Или методичек не подвезли?
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судячи з коментів ПЕСиків атакувала велика зграя блох
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А тичкующую сучку никанору отодрала большая стая обелей. Оргия продолжается
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"Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) фиксирует невыполнение наемниками РФ обязательств.....Отмечается, что российская сторона не осуществила демонтаж фортификационных сооружений на участке разведения. Источник: https://censor.net.ua/n3149772
Найманці РФ не проводять демонтаж фортифікації біля зруйнованого моста в Станиці Луганській, - СЦКК - Цензор.НЕТ 3970
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Репортаж "г+г" станица Луганская
посмотрите, послушайте.... привет вазелину передайте
https://twitter.com/i/status/1175504051854876672
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Оцените, как красиво дамбасяне обвели вокруг пальца самого перспективного молодого лидера в мире...
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Постраждалі, які мають право отримати компенсацію моральної та матеріальної шкоди за рахунок РФ, як держави-агресора:

Родини загиблих військовослужбовців та цивільних осіб - від 1,78 млн грн. (60 тис. євро) для кожного члена родини;
Військовослужбовці та цивільні особи, які отримали поранення, каліцтва та психологічні травми, - від 600 тис. до 4,5 млн. грн. (від 20 до 150 тис. євро) + компенсація за втрату працездатності + компенсація витрат на лікування та протезування;
Військовослужбовці, що побували в полоні, - від 600 тис. грн. (20 тис. євро);
Цивільні особи, які були незаконно позбавлені волі на окупованих територіях, - від 600 тис. грн. (20 тис. євро);
Вимушені переселенці з окупованих територій АР Крим, Севастополя, Донецької та Луганської областей - від 1 млн грн. (35 тис. євро) + компенсація матеріальної шкоди;

Громадяни, які втратили особисте майно, - розмір виплат залежить від вартості втраченого майна.

Якщо Ви належите до перелічених категорій, необхідно звернутися до найближчої юридичної приймальні «Сили права».
Постраждалі, які мають право отримати компенсацію моральної шкоди за рахунок РФ, як держави-агресора:

Учасники бойових дій - 300 тис. грн.;
Мешканці зони АТО/ОСС - 150 тис. грн.;
Мешканці тимчасово окупованих територій - 150 тис. грн.;
Всі громадяни України, яким внаслідок збройної агресії РФ проти України заподіяна моральна шкода, - 100 тис. грн.

Якщо Ви належите до перелічених категорій, Ви зможете оформити необхідні документи за допомогою волонтера «Сили права».
Мешканці тимчасово окупованих територій зможуть скористатися допомогою з отримання компенсації шкоди, завданої окупацією, одразу після звільнення Криму і Донбасу.
Докладніше

#деукраїнськісанкціїзаобстріли
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Незаконные вооруженные формирования РФ не выполнили взятые на себя обязательства по демонтажу фортификационных сооружений на участке разведения №1Источник: https://censor.net.ua/n3149772 Ну так у них же нема президента Зеленського.
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У так званій демілітаризованій зоні поблизу Станиці Луганської ворог вже перейшов на досі контрольовану ЗСУ територію і вивісив прапори Росії та самопроголошеної "ЛНР".
"Ми чекаємо на перемогу", - зухвало заявив в телекамеру представник окупантів.

Попри заяви Зеленського про виконання ворогом мінських домовленостей, окупанти, глузуючи, не виконують ЖОДНОГО свого зобов'язання, а за наші з вами гроші відбудовується інфраструктура, що була ними раніше знищена.

Ось таке і значно гірше чекає на українську землю по всієї лінії розведення. Ми відводимо свої війська - росіяни захоплюють нашу землю. Як це вже зроблено у Станиці Луганський.

Відійдуть українські військові - і почнеться помста
Українці, що мешкають на прифронтовій території, з жахом думають про своє майбутнє після відведення підрозділів ЗСУ. Адже їм не дають жодних гарантій безпеки життя.

Про це у соцмережі написав Максим Потапчук.

Відійдуть українські військові і в підсумку почнеться лавиноподібна помста з боку адептів ОРДЛО - різанина, вбивства, підпали майна. У відповідь також почнуться вбивства. Люди впевнені - поліція не взмозі буде зупинити хаос. В прифронті і до війни поліціянтам не довіряли, тільки військова сила і зброя стримує агресію.
Тошківка: "Максиме, нам страшно за своє життя, нема жодних гарантій, що нас тут не переріжуть після відводу українського війська. У наших на хуторі Вільному також паніка, ми не розуміємо, що буде далі…".

Місто Красногорівка: "Тільки робота тримає від психологічного зламу, ми абсолютно не розуміємо що буде завтра з тими хто за Україну. Прихильники росіян вже святкують та чекають на гостей - уяви собі якщо вбивці прийдуть в наше місто до своїх родичів, коханок або однокласників. І спробуй ще доведи, що вони вбивали українців - прийдуть як ангели, жоден з них не зізнається, що тримав автомат та вбивав. Та після перших 100 грамів випитого самогону нас почнуть шматувати, а ми їх у відповідь - переможе смерть".

Місто Авдіївка: "Максиме, я взагалі в шоці, інформації про майбутнє проукраїнської громади нуль, у мене тільки злість зараз, навіть ненависть та зневіра".

Місто Золоте: "Ми тут проти виведення українського війська. Таке враження, що всі сили спрямовуються на комфорт тих хто перетинає кпвв, а що буде з активною українською громадою нікого не цікавить. Тільки військові підуть і нам самим тут відбиватися від проросійських неадекватів? Хто буде замість військових? Місцева поліція нас не захистить, бо неадеквати бояться тільки військових. Тоді дайте нам зброю і ми захистимо себе самі…"
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