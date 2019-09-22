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 Политика Украины
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Все про:ВР (23721) Зеленский (2900) Верещук (11)

 Не помешало бы восстановить парламентский контроль, - нардеп Верещук

Народный депутат Украины от партии "Слуга народа", а также председатель подкомитета по вопросам государственной безопасности и обороны комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Ирина Верещук заявила, что не помешало бы восстановить парламентский контроль.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина", об этом она сказала в эфире программы "Большое интервью".

"Восстановить парламентский контроль бы не помешало. Потому что мы можем сколько угодно вешать нагрудный значок, такой большой, что мне кажется, что он уже до уровня парламентского эго вырос. Мне даже стыдно немного, что такие значки себе сделали, удостоверения, у нас всего много, а эффекта мало", - сказала Верещук.

Верещук добавила, что контроль за парламентом осуществляет общество.

"Президент не может контролировать парламент - это другая вертикаль власти. Каким образом он может контролировать? Он может быть субъектом законодательной инициативы - это конституционно предусмотренное его право", - отметила нардеп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Чтобы услышать, что президент не будет сдавать интересы, - не надо идти под Офис Президента, - нардеп Верещук

Источник: https://censor.net.ua/n3149771
 
 
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Про який парламентський контроль говорить ця слуга?
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Їй мало контролю від Зєлєнского. Жаліється, що повідок надто довгий.😊
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Адепты Птеродактиля третього тысячолиття до нашей эры возмущены парламентским контролем?
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Она похоже бредит
Президент не может контролировать парламент Источник: https://censor.net.ua/n3149771

По Конституции,если об этом не помнят слуги,Украина парламентско-президентсая республика
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Слуга народа после Трусковца решила, что Зелемойский не может контролировать монобольшинство Слуг народа в парламенте? Не лапша, а спагетти?
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просто нехватка новостей, вот и постят крылатые слова от слуг
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Насправді пані депутат розправила крила і дещо зрозуміла свою значущість. Розмови про значок означають, що на підсвідомому рівні контроль від зелених фюрерів почав втомлювати . констатую - навіювання, здійснене у Трускавці зєпутанам, вибачте, депутатам, що вони - ніхто і звати їх ніяк стало давати збій. Юзику напевне ще ні, а цій панянці з хитрими очима - так.
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цієї депутатки Верещук дуже банато стало в інформатичному просторі ..куди не переключи і там вона спеціаліст по вісм напрямкам незаміна....нагадує Герман Бондаренко...
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