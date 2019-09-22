 Формулы Штайнмайера, якобы согласованной с кем-то, не существует, - Порошенко. ВИДЕО

Об этом Порошенко заявил в эфире программы "Рандеву", передает Цензор.НЕТ.
Порошенко отметил, что якобы позиции по организации исключительно политического процесса без обсуждения безопасности - это выдумки президента России Владимира Путина.
"Никакого соглашения Штайнмайера не существует в природе. Нет соглашения Штайнмайера. Никакой формулы Штайнмайера, якобы с кем-то согласованной, не существует", - подчеркнул Петр Порошенко.
Пятый президент Украины рассказал, что были предложения министра иностранных дел Германии Франка Вальтера Штайнмайера, которые заключались в следующем: после того, как будет сформирован компонент безопасности, после того, как будет проведена безупречная организация выборов, после того, как ОБСЕ признает эти выборы, которые соответствуют критериям ОБСЕ и будут свободными и демократическими, отвечать свободному волеизъявлению граждан, Штайнмайер предложил, чтобы закон об особом режиме местного самоуправления вводился не через два недели после выборов, когда избирательные комиссии обязаны будут подсчитать итоги выборов, а в день выборов, тогда как ОБСЕ выдаст отчет, что выборы свободны.
"Никаких других позиций по перетасовки, что мы организовываем исключительно политический процесс, а безопасность не обсуждаем - это все выдумки Путина", - подчеркнул Порошенко.
"Я хочу вам рассказать, я впервые это рассказываю, о последней встрече в Берлине с Путиным, Меркель, французским президентом и вашим покорным слугой. Когда Путин сказал: у нас есть формула Штайнмайера написана Лавровым. Я говорю: извините, вот есть письмо двух министров иностранных дел Франции и Германии господина Штайнмайера, где они говорят, что это - формула Штайнмайера. Пожалуйста, посмотрите. Он, Путин, берет эту форму, читает и говорит: нет, это совсем не то, у нас написал Лавров формулу Штайнмайера. Я говорю: извините, никакой Лавров ничего нам писать не будет. Тем более, что за этим столом сидит сам Штайнмайер и вы можете его спросить, господин Путин. Не буду я его спрашивать, вы его переагитувалы, мы будем основываться на наших предложениях - вот это стиль ведения переговоров Россией", - рассказал пятый президент Украины.
"Я также могу вам рассказать еще одну историю, когда Путин предложил мне, когда еще были диалоги, это мне кажется был 2015 год, говорит: что Вы спорите, давайте мы с вами договоримся кого мы выберем и проведем это через выборы - это единственно возможный путь. Я говорю: нет, выбирать, даже лидеров местного самоуправления, будет украинский народ. И ни с кем я не собираюсь ни согласовывать кого выбирать, ни отдавать, какую часть полномочий мы им делегируем. Есть закон - он равен для всех", - сказал Порошенко.
Формула есть, но не могут же ЗЕлюпинцы называть все своими именами. Формула ***** - не звучит совсем.
Ничего смешного тут нету, там в лугандонии ЗЕбилов не меньше. Что наталкивает на мысль что ху-ло с беней порешало этот вопрос и воплотило в жизнь.
Так что ЗЕля не в ростов а в лугандон попреться, и как действующий приЗЕдет будет кричать
-ВОВА ВВЕДИ миротворцев.
"Пока что «формулы Штайнмайера» на бумаге не существует - ни Украина, ни Россия под ней не подписались. Причем РФ активно лоббирует модель Штайнмайера, а вот Украине она не по нраву.
В 2016 году после встречи «Нормандской четверки» Петр Порошенко заявил, что Украина намерена имплементировать «формулу Штайнмайера»."
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2016/10/19/7124194/
Так разрывать пупки у рашистов - это талант. И заметили, что когда определяют политику Зеленского, то всегда сравнивают с Порошенко. Всегда! Даже рашинские твари, когда критикуют Зеленского, то сравнивают его с Порохом. Зеля всегда будет лишь тенью Алексеевича. И это Зелю бесит! Порох построил фундамент для развития Украины!
Зеля, не бесись. Тебе никогда не стать Порохом. Ты боишься Беню, Портнова, ху*ла. Ты, мать его, боишься простых украинцев. Поэтому и нет тебя в общественных местах без приват-охраны. Тебя в принципе нигде нет, кроме видео-роликов.
Гони на хер от себя Беню, Богдана, Порнова, Разумкова, Шефира. Эти тебя первые сдадут при малейшем шухере. Они - реальные пи*арасы в украинском политикуме.
Простите за мат. Но остались только эмоции, и те нецензурные.