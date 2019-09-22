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 Политика Украины
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Все про:Мининфраструктуры (627) речной транспорт (4) Криклий (14)

 Мининфраструктуры планирует активнее развивать внутренний водный транспорт в Украине

Министерство инфраструктуры работает над законопроектом "О внутреннем водном транспорте" по повышению потенциала внутренних водных путей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Законопроект предусматривает, что ответственность за развитие и функционирование стратегической инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе судоходных шлюзов, средств навигационного оборудования, речной информационной системы и обслуживание фарватера, будет возложена на единственное предприятие. Для выполнения всех перечисленных функций будет установлена схема стабильного и достаточного по объемам финансирования", - говорится в сообщении.

"Экономический эффект от использования внутреннего водного транспорта компенсирует расходы государства на содержание и реконструкцию речной инфраструктуры", - отметил Криклий.

Во время дискуссии Криклий подчеркнул, что несмотря на рост объема перевозок по реке Днепр, потенциал внутренних водных путей не реализуется в полном объеме.

"Наша цель - уменьшить нагрузку на украинские дороги, направить часть грузов на внутренние водные пути. Опираясь на европейский опыт, на базе замечаний большинства представителей бизнес-структур, мы предложим меры дополнительного стимулирования внутреннего водного транспорта, в частности, считаем целесообразным отказаться от введения речного сбора", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Идея, мягко говоря, абсурдная. Гиперлупа в Украине не будет, - Криклий отказался от проекта Омеляна

Источник: https://censor.net.ua/n3149766
 
 
 Топ комментарии
 
І про екологію. Річки висихають, скоро і москаля ніде буде втопити.
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Беломорканал-2, диды рыли-не дорыли, обьеденим Балтийское и Черное море,
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Якою може бути те "соідененіе" коли українським морякам шиють кримінал, і будуть судити, справи не закриті, за те що йшли в український порт по Чорному морю ? Без вирішення проблеми Криму не може бути навіть дискуссії про з'єднання морів
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Правильно...раздать зебобикам лопаты и кирки...пусть роют канал....
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Беломорканал-2, диды рыли-не дорыли, обьеденим Балтийское и Черное море,
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С тем, что осталось от наших рек - разве что суда на воздушной подушке запускать...
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І про екологію. Річки висихають, скоро і москаля ніде буде втопити.
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Плавно підводять до крайньої потреби будівництва каналу з Чорного у Балтійське море. І то нічого, що 90 відсотків українців не можуть не те, що катера купити, а й навіть водні лижі. І на кого це розраховане? Лише на публіку, у якої цілком відсутнє критичне мислення - тобто на Зебенят.
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Цікаво, а є така тема, на Цензорі, куди порохобидло срать не ходить?
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Цікавитесь гівнами? Асенізатором підпрацьовуєте, чи все-таки ботом?
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Тут, як і усюди , прийнято бидлом вважати того.хто з проксі кнопає
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Вот мне интересно, ну допустим расчистили фарватер, закупили суда, баржи и вот это вот всё. Где эти грузы переваливать? Портов речных нет, там где остались - всё в оренде, ж.д. пути сданы в металлолом а авто подъезды не приспособлены для большегрузов. Вот слабо представляю возобновление работы порта на Подоле в Киеве.
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раз допустил первое, то и допускай второе: все будет в одних руках
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Фиг там. Вся бывшая портовая инфраструктура давно в частных руках, коммуникации киевского речпорта тупо не смогут пропустить грузовой траффик
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Зате займуть Зебенят роботою і вони не питатимуть про елементарні речі. Наприклад, чому хліб і картопля зростає в ціні, а тверда валюта при цьому дешевшає.
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Потому что цена на продукты ,с которой КМУ Гроссмана сняла ограничения, зависит от покупательного спроса и хотелок владельцев супермаркетов. Не будет 4 грн/кг как при минмалке 800грн, при минималке 4000 грн.

А привязка к доллару всегда была оправданием повышения цен .
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Я це розумію ваш довід, але не розумію хвилю на початку передвиборчого процесу про ціни на продукти харчуванням. Пояснить їхню тодішню доцільність.
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та шо тут понімать, ніколи такого не було, чи що, до долар дешевіє, а ціни чогось ростуть і ростуть, а "вумні експерти" все по полках розкладують, ну це ж не перший випадок
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Не участник хвиль, и нет времени. Добавлю- зато рад что в селе люди начали больше зарабатывать. У самого огород и опыт выращивания овощей и фруктов, и знаю как это затратно по времени и расходникам.
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Где люди в селе стали больше зарабатывать? Сельхозяйство разваливается.
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Сходу два умных совета:
1. Были какие-то телодвижения по организации водного сообщения с Белорусью. Может есть резон?
2. Арбузы в Киев баржами! По 2 грн/кг их разберут прямо на речвокзале!
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Грося кавуни катав, а Криклій буде дно чистить.....Рехворматори, ***...мать
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раньше был распространеннее и доступнее этот вид транспорта... а сейчас...
цены - от 100 до 200 грн за рейс...(детский полцены) семье это накладно
для пенсов хорошо там какие-то льготы...но хорошо ли для речников возить бесплатно
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Нью-Васюки от Вазелиновых королей!Один Гиперлупы,теперь эти.А во главе Минздрава - вообще шедевры.Завтра перехожу на диеты и утренние пробежки,иначе с их заботой до ихнего конца не доживу .
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"... ответственность за развитие и функционирование стратегической инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе судоходных шлюзов, средств навигационного оборудования, речной информационной системы и обслуживание фарватера, будет возложена на единственное предприятие". Лохам всё понятно или пояснить???

Мінінфраструктури планує активніше розвивати внутрішній водний транспорт в Україні - Цензор.НЕТ 6216



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Ну так это же нужно читать не только заголовок.
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Озвучивалось предложение соединить Чёрное море и Балтику.
А КТО ПРОСЧИТЫВАЛ экологические риски - когда устоявшийся баланс Черного моря ( инфекции, породы рыб, типы водорослей) нарушат инфекции из Балтики?
Или для чиновников кабмина просто важно громко пукнуть , чтобы их приняли за деятельных членов
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Якою може бути те "соідененіе" коли українським морякам шиють кримінал, і будуть судити, справи не закриті, за те що йшли в український порт по Чорному морю ? Без вирішення проблеми Криму не може бути навіть дискуссії про з'єднання морів
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Вывод
1. В Кабмин набрали министров- пистунов
2. Рыги скоро всех этих пистунов заменят своими кадрами .
3. Изначально было задумано- запорошить очи украинцам новыми людьми, а потом убрать их как не справившихся , и отдать Украину Рыгам.
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Соевые барыги хуже рыгов, поскольку вопуют и разрушают Украину в разы больше.?
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все уже сложилось - по рейну-дунаю связь между морями давняя и постоянная...
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пора, давно пора возобновить давний "готский путь" из балтики в черное море по западному и южному бугах...с портом в виннице...
опять эта винница...без нее никак...совпадение ли?
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