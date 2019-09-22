 Мининфраструктуры планирует активнее развивать внутренний водный транспорт в Украине

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Законопроект предусматривает, что ответственность за развитие и функционирование стратегической инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе судоходных шлюзов, средств навигационного оборудования, речной информационной системы и обслуживание фарватера, будет возложена на единственное предприятие. Для выполнения всех перечисленных функций будет установлена схема стабильного и достаточного по объемам финансирования", - говорится в сообщении.
"Экономический эффект от использования внутреннего водного транспорта компенсирует расходы государства на содержание и реконструкцию речной инфраструктуры", - отметил Криклий.
Во время дискуссии Криклий подчеркнул, что несмотря на рост объема перевозок по реке Днепр, потенциал внутренних водных путей не реализуется в полном объеме.
"Наша цель - уменьшить нагрузку на украинские дороги, направить часть грузов на внутренние водные пути. Опираясь на европейский опыт, на базе замечаний большинства представителей бизнес-структур, мы предложим меры дополнительного стимулирования внутреннего водного транспорта, в частности, считаем целесообразным отказаться от введения речного сбора", - сказал он.
А привязка к доллару всегда была оправданием повышения цен .
1. Были какие-то телодвижения по организации водного сообщения с Белорусью. Может есть резон?
2. Арбузы в Киев баржами! По 2 грн/кг их разберут прямо на речвокзале!
цены - от 100 до 200 грн за рейс...(детский полцены) семье это накладно
для пенсов хорошо там какие-то льготы...но хорошо ли для речников возить бесплатно
А КТО ПРОСЧИТЫВАЛ экологические риски - когда устоявшийся баланс Черного моря ( инфекции, породы рыб, типы водорослей) нарушат инфекции из Балтики?
Или для чиновников кабмина просто важно громко пукнуть , чтобы их приняли за деятельных членов
1. В Кабмин набрали министров- пистунов
2. Рыги скоро всех этих пистунов заменят своими кадрами .
3. Изначально было задумано- запорошить очи украинцам новыми людьми, а потом убрать их как не справившихся , и отдать Украину Рыгам.
опять эта винница...без нее никак...совпадение ли?