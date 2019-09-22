 Мы не планируем сокращать состав ВСУ, - Загороднюк

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Загороднюк рассказал в интервью Радио Свобода.

"Мы не планируем сокращать состав ВСУ. Вопрос в том, чтобы те ресурсы, которые у нас есть, были направлены туда, куда нам нужно. В первую очередь это на наращивание боевых частей. И этот вопрос можно решать только системно. Потому что будет конкретная стратегия, будет корректный план обороны, о котором мы сейчас говорим", - отметил министр.

Он добавил, что нужно понять, "какая нам нужна численность и где, и в какой структуре".

"Мы скажем, что вот это - наша угроза, вот это - наш план обороны, здесь - нам нужно столько людей, здесь - нам нужны такие бригады. Тогда общественность и все увидят, что действительно есть понимание, куда оно будет направлено, каким образом это будет структурировано", - объяснил Загороднюк.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": План обороны Украины полностью будет представлен в 2020 году, но проект будет уже в этом, - Загороднюк