 Мы не планируем сокращать состав ВСУ, - Загороднюк

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Загороднюк рассказал в интервью Радио Свобода.
"Мы не планируем сокращать состав ВСУ. Вопрос в том, чтобы те ресурсы, которые у нас есть, были направлены туда, куда нам нужно. В первую очередь это на наращивание боевых частей. И этот вопрос можно решать только системно. Потому что будет конкретная стратегия, будет корректный план обороны, о котором мы сейчас говорим", - отметил министр.
Он добавил, что нужно понять, "какая нам нужна численность и где, и в какой структуре".
"Мы скажем, что вот это - наша угроза, вот это - наш план обороны, здесь - нам нужно столько людей, здесь - нам нужны такие бригады. Тогда общественность и все увидят, что действительно есть понимание, куда оно будет направлено, каким образом это будет структурировано", - объяснил Загороднюк.
В интервью "Украинской Правде" Петя заявил что он их составлял - т.е это лично он поставил пункт местных выборов перед пунктом о выводе оккупационных войск.
Я лично во многом именно за это и голосовала
Времена царей прошли
В Германии вообще женщина
#всепропало
Кстати, нашу Урсулу признали одним из самых лучших министров.
Задача министерства обороны - обеспечивать армию, организовывать работу. Это не Генштаб, минобороны не планирует военные операции
Поэтому да, вполне может быть гражданский. Даже лучше, если гражданский.
А этот юрыст понимает, что такое бригада? Полк? Батальон? Рота? Взвод? Отделение? Он ориентируется в назначении подразделений? Или так, 95 квартал кого-то там пародировал?
Не верю в дилетантов. Юрского периода в качестве пгокугога-пользователя женщины 3го тыщщелетия по гланды хватило...маркшейдер, опять таки, накуралесил...а завгар-президент - тот еще комик 95 квартала
Или мента Полторока ТОЖЕ НОРМАЛЬНО?
Такие специалисты, наверное штаны лет десять протирали в разных военных академиях?
Вас те устраивали? А этот что рожей не вышел?
Так что эта команда обещает одно, а делает совсем другое.
То може Зебіла назначимо королем а придворним шутом тебе?
Уже бегут даже заробитчане
Короче, жопа полная
Верняк. Учебки забиты "заробитчанами", а на "нулях" - голый вассер! На ВОПах по 2-3 человека, все остальные "защитники" в тыловых частях.
без сумніву він був неодноразово на війні.
Ну, десь так приблизно за 100 км від бойових дій...
Т9 как обычно не в бровь, а в глаз 😁