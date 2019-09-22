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 Политика Украины
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Все про:Минобороны (5958) Загороднюк (26) ВСУ (346)

 Мы не планируем сокращать состав ВСУ, - Загороднюк

Министр обороны Андрей Загороднюк сообщил, что Минобороны не планирует сокращение личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Загороднюк рассказал в интервью Радио Свобода.

"Мы не планируем сокращать состав ВСУ. Вопрос в том, чтобы те ресурсы, которые у нас есть, были направлены туда, куда нам нужно. В первую очередь это на наращивание боевых частей. И этот вопрос можно решать только системно. Потому что будет конкретная стратегия, будет корректный план обороны, о котором мы сейчас говорим", - отметил министр.

Он добавил, что нужно понять, "какая нам нужна численность и где, и в какой структуре".

"Мы скажем, что вот это - наша угроза, вот это - наш план обороны, здесь - нам нужно столько людей, здесь - нам нужны такие бригады. Тогда общественность и все увидят, что действительно есть понимание, куда оно будет направлено, каким образом это будет структурировано", - объяснил Загороднюк.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": План обороны Украины полностью будет представлен в 2020 году, но проект будет уже в этом, - Загороднюк

Источник: https://censor.net.ua/n3149764
 
 
 Топ комментарии
 
Какое образование у зебилов? Недельное обучение в Трускавце и хватит
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В Трускавце было не обучение, там было натаскивание по принципу "сюда не ходи туда ходи, снег башка попадет..."
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когда уже все эти неучи уйдут в отставку?
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Они собираются увеличивать состав ВСУ за счет того что они собираются людей с армий "республик" ввести в состав ВСУ
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Почитайте минские соглашения,которые эти зеблоиды собираются выполнять.Там сепары становятся армией и милицией.Они будут в составе Украины.Следовательно и содержать их будут за счет укнаинского бюджета.
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Михаил кто подписал Минские соглашения ???? Ваш Главный Патрон Порошенко.
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Зебилоид, ты действительно думаешь, что минские подписал Порох? А может пенсионер Кучма? М - мозг
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А що дурникам доводити?Що мінські домовленості підписав Кучма?Їм це все сто разів говорено.І що Порошенко їх не виконував і не збирався виконувати,а Зе-шмаркля за власною ініціативою поспішає їх виконати в найгіршій для Україні інтерпретації - так званій "формулі Штайнмаєра"?Це все вони добре знають,але така доля у бобіків - гавкати,на кого зе-господар накаже.
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Да. что там подписал?
В интервью "Украинской Правде" Петя заявил что он их составлял - т.е это лично он поставил пункт местных выборов перед пунктом о выводе оккупационных войск.
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так чего клоун не наступает, а отступает?
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Как то напрягают эти все объяснения того что они собираются делать...
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Це такий зебільський стиль - запустити у публічний простір ідею і побачити реакцію. Якщо вона (реакція) вкрай негативна і масова, то відбувається відскоку назад з недолугими поясненнями на кшалт "ми не те мали на увазі" і "нас неправильно зрозуміли". Хоча навіть у тому випадку розслаблятися не варто, бо зелене цунамі надто зосереджено і вперто нищить все, що було зроблено до них. Їх основна мета - схоже демонтаж держави у тому вигляді, якому держава існує. Що вони пропонують взамін - невідомо. Бо до сих пір їхнього бачення ніхто не озвучив. Це може бути тому, що вони це бачення не систематизували, тобто щось хочуть, а що - самі не знають, або гірший варіант - надто добре знають, що хочуть, але й знають те, що їхні "хотєлки" не підтримають тепер, тому справжні наміри потрібно маскувати.
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В тому виді її і ТРЕБА знищити,разом з тими ,хто довів до ТАКОГО виду!
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Это нормально что власть озвучивает свои планы и обращает внимание на обратную связь

Я лично во многом именно за это и голосовала

Времена царей прошли
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А ті почитай Ільфа і Петрова,*ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОЕ*,там описано подібну ситуацію. Мы не планируем сокращать состав ВСУ, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 2696
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Це ти із шкірнки фєсєбє висмоктала,шваль *************?
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У цього неголеного чувака є військова освіта, чи любая стряпуха сможет управлять государством?
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Какое образование у зебилов? Недельное обучение в Трускавце и хватит
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В Трускавце было не обучение, там было натаскивание по принципу "сюда не ходи туда ходи, снег башка попадет..."
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когда уже все эти неучи уйдут в отставку?
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Військовими справами займається юрЬІст. Мы не планируем сокращать состав ВСУ, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 4170
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А в Германии и не только минобороны тоже гражданские лица

В Германии вообще женщина

#всепропало
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Коли Ірманія воювала останній раз? Вона є членом НАТЬІ, тому мона і жінку мати МО.
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😁 ты хоть погугли, где в мире гражданские лица и тем более женщины министры обороны. Очень удивишься

Кстати, нашу Урсулу признали одним из самых лучших министров.

Задача министерства обороны - обеспечивать армию, организовывать работу. Это не Генштаб, минобороны не планирует военные операции

Поэтому да, вполне может быть гражданский. Даже лучше, если гражданский.
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Довела німецьку армію до повного пе, 1 танк на ходу, ваша(напевно прокацапська) Урсула
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Лалка, напомню, в Украине нет мира. Украина осуществляет вооруженный отпор противнику из-за поребрика. И здесь на посту министра необходим не завхоз, а стратег-профи...ну а потом, когда в мавзолее будет наливайка с пивом по цене 6 гр./литр, тогда можно хоть ющенко в минобороны...
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Лалка, та дойчлянд ваще убер аллес с умляутом...напомни, когда на расслабленную германию вовка ***** крайний раз нападал? Когда у германии, франции, италии, испании и даже греции, прости господи, возникала военная угроза? Шо ты в пример ставишь?
А этот юрыст понимает, что такое бригада? Полк? Батальон? Рота? Взвод? Отделение? Он ориентируется в назначении подразделений? Или так, 95 квартал кого-то там пародировал?
Не верю в дилетантов. Юрского периода в качестве пгокугога-пользователя женщины 3го тыщщелетия по гланды хватило...маркшейдер, опять таки, накуралесил...а завгар-президент - тот еще комик 95 квартала
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Он что начальник генерального штаба? Во всем мире министрами обороны назначают гражданских людей, поскольку это должность административная.
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Кроме поросячего режима. Там лучший министр - это мусор, посылавший мусорят на Майдан
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Гелете́й Вале́рій Ві́кторович (нар. 28 серпня 1967, с. Верхній Коропець, Мукачівський район, Закарпатська область, Українська РСР, СРСР) - український військовик. Генерал-полковник. Начальник Управління державної охорони України (2007-2009, 2014, з 15 жовтня 2014 по 29 травня 2019). Міністр оборони України3 липня по 14 жовтня 2014). - Управлі́ння держа́вної охоро́ни Украї́ни (УДОУ) - державний правоохоронний орган спеціального призначення, що підпорядкований Президенту України та підконтрольний Верховній Раді України.
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Да да, чувак. Я понял, что ты затерялся в дебрях 2014 года, когда лучшим свынячим полководцем был Вертухай Иловайский
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А скажи коли во всьом мірє воювали останній раз? Мабуть ще під час 2 Світової, до того ж багато країн є членами НАТО, а там сидять не трускавецькі дипломи.
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В воюющей стране назначить начальника госохраны Гелетея министром обороны это НОРМАЛЬНО?
Или мента Полторока ТОЖЕ НОРМАЛЬНО?
Такие специалисты, наверное штаны лет десять протирали в разных военных академиях?

Вас те устраивали? А этот что рожей не вышел?
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В перечень требований РФ входят денацификация и полный запрет для Украины иметь вооруженные силы. Лавров сказал что все разговоры с Зеленским, а их было уже много, внушают оптимизм.
Так что эта команда обещает одно, а делает совсем другое.
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Скажите, где его откопали? Он в армии хоть служил? Присягу принимал? Кстати, и не он один.
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...БАРИГА ...Андрей Павлович Загороднюк (укр. Андрій Павлович Загороднюк; р. 1977 г., Киев) - с 29 августа 2019 г. министр обороны Украины. Украинский предприниматель, с 2014 г. волонтёр, с 2015 г. руководитель, затем - член проектного офиса реформ при министерстве обороны Украины, с июля 2019 г. - член наблюдательного совета «Укроборонпрома».Биографические сведения[править | править код]Получил высшее образование в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко, в Университете Уорика и Оксфордском университете. Имеет более 16 лет опыта работы на руководящих должностях в горнодобывающей и производственной отраслях...
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в Испании в 2008 году на седьмом месяце беременности первая женщина Министр обороны Карме Чакон провела смотр войск.

Ми не плануємо скорочувати склад ЗСУ, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 3371
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У Гішпанії щє є король.
То може Зебіла назначимо королем а придворним шутом тебе?
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На сегодняшний день укомплектованность л.с. составляет 50-60%
Уже бегут даже заробитчане
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Та ладно, бегут... грузчиками пахать??, некомплект на высокотехнологичные ВУС
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Заробитчанам есть куда уезжать, в Польше и Чехии выбор большой
Короче, жопа полная
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лучше план обороны чем план капитуяции
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В 14»м вместо того что бы наступать Пеца всегда объявлял перемирие,а в то время Рассея заходила с техникой.Порохолизы,это не было предательство?
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Триждынеслуживший главнокомандующий вообще отступает, очнись уже
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Скоро 95 квартал сможет абсолютно законно ездить в "днр" развлекать глав "республик"
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Все должны идти на фронт, тогда и придет победа.
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Зачем все ? Среди всех будут всякие зебилы которые только будут сдавать кацапам наши позиции , так что какой толк от зебилов будет на фронте ?
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Там, ещё,нужны и подразделения обеспечения,учебные части.
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Ви зробите так що люди самі позвільняються.
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"...Вопрос в том, чтобы те ресурсы, которые у нас есть, были направлены туда, куда нам нужно. В первую очередь это на наращивание боевых частей..."

Верняк. Учебки забиты "заробитчанами", а на "нулях" - голый вассер! На ВОПах по 2-3 человека, все остальные "защитники" в тыловых частях.
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Сокращать не будем.Будем и далее ПОДСТАВЛЯТЬ по сепарский обстрел,без ответки,они сами разбегутся.
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что-то слабенько члены секты "Божьей росы" сегодня бормочут,один новый хер за всех отдувается-видно обкатку проходит
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З Президентів України не служили в Армії лише Янукович та Зеленський. Янукович - бо сидів (уважитільная прічіна), а Зеленський бо...бо що?
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Гарний у нас міністр оборони,
без сумніву він був неодноразово на війні.
Ну, десь так приблизно за 100 км від бойових дій...
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Він юрЬІст і в військовій справі розбирається як свиня в апельсинах.
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Не планировать сокращать состав ВСУ - это, судя по червям каментам, тоже зрада 😁
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Не, надобно было ПЭТЮ поставить во главе Армии. РОЖДЕННЫЙ ПОЛКОВОДЕЦ. Вот тут ЗЕ дал маху. Войны уже не было бы.
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Ну, трошки не хватило, а вот бы сейчас было бы нормально. Вместе с Донбассом жили.
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Ну так он и проявил себя под Иловайском и в завершении каденции -воровством у армии
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В 14 році у нас армії вважай не було. Бронетехніка стояла без акумуляторів, без пального, а подекуди і без двигунів. Всьо було знято і пропито. Доказ тому що Бєня заправляв бронетехніку паливом, яка ще була на ходу на той час.
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Сокращать не планируем...но сделаем все что бы она сама сократилась....так ведь зебобик??
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