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Все про:Великобритания (2215) отравление (1300) Россия (73908) суд (22557)

 Пострадавший от отравления "Новичком" британец Роули намерен судиться с Россией, - The Mirror

Британец Чарли Роули, который был отравлен нервно-паралитическим веществом "Новичок", намерен отсудить у России миллион фунтов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Mirror".

"Это очень сильно повлияло на мою жизнь. Я хочу справедливости", - заявил потерпевший.

От отравления "новичком" умерла девушка Чарли - Доун Стерджесс. Сам Роули провел в коме две недели.

Напомним, 4 июля 2018 стало известно, что вблизи Солсбери госпитализировали двух человек с признаками отравления неизвестным веществом. Доун Стерджесс и мужчину в тяжелом состоянии доставили в больницу города Солсбери.

Инцидент произошел еще вечером 30 июня на улице Магглтон - пострадавших нашли на улице без сознания.

В Контртеррористическом подразделении Великобритании заявили, что мужчина и женщина отравились веществом "Новичок". Скотланд-Ярд связал расследование нового отравления с делом Скрипалей.

В воскресенье, 8 июля, вечером 44-летняя Доун Стерджесс умерла в больнице. Полиция, получив эту информацию, квалифицировала произошедшее как убийство и открыла соответствующее расследование.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В мусорном баке в Лондоне нашли тысячи секретных документов из лаборатории, где исследовали яд "Новичок", - Daily Star

Источник: https://censor.net.ua/n3149763
 
 
 Топ комментарии
 
А толку ? Навіть якщо він виграє 15 судів ніяка росія йому нічого не відшкодує. А вся стурбована Європа буде і далі торгувати з Моордором, будувати "потоки" і їздити на олімпіади в Сочі і на чемпіонати по футболу в Самарі.
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з ким судитись? ихтамнет. єтонеми..? шпиль смотрели..адокажь..
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Cто вiдсоткiв ,Брiти вже забули* за цю справу, як забудуть* і голландці за Боiнг ... Беззуба сцикліва Європа ...
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з ким судитись? ихтамнет. єтонеми..? шпиль смотрели..адокажь..
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А толку ? Навіть якщо він виграє 15 судів ніяка росія йому нічого не відшкодує. А вся стурбована Європа буде і далі торгувати з Моордором, будувати "потоки" і їздити на олімпіади в Сочі і на чемпіонати по футболу в Самарі.
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Cто вiдсоткiв ,Брiти вже забули* за цю справу, як забудуть* і голландці за Боiнг ... Беззуба сцикліва Європа ...
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Бріти- це не Європа (у кращому розумінні цьої фрази). Вони не забувають.
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Ви помиляєтесь, рішення суду в Європі, це закон, а стягнуть на користь цього чоловіка з власності кацапів уияких є бізнес по всьому світу. Якби всі переселенці подали позови в європейські суди щодо агресії, кацапи втекли б з Донбасу через місяць.

#деукраїнськісанкціїзаобстріли
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Зато лет за шестьсот столько пени и штрафов набежит... потомки в случае вообще наличия смогут жить относительно безбедно)))
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Понятно с этими гей европейцами. Но получается, что Россия бессовестная бездуховная страна, творящая акты военных преступлений и не желающая исправляться ?
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я думаю что двух северных потоков хватит что бы ему выплатить выигрыш в 15 судах, исполнители продадут по цене металлолома и делов то
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Зебилы , благодаря тому что вы говорите что никаких кацапских войск на Донбассе нет скоро жители "республик" будут подавать в суд на украинскую армию и вы будете выплачивать им компенсацию
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Ваш высер как-то вяжется с темой статьи, или порохоботам из свинофермы как голубям главное все в округе загадить.
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Отсудить может и отсудит, а получить не получит.
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почему?
Снимут с любого гос.счета РФ автоматом..., если добровольно не захочет заплатить...
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Нужно судиться со своим мидом,который выдает визы убийцам без должных проверок,а засрашка - она всегда смертельно опасна,как и все её лубянские граждане.
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У этого британского бомжары образование хоть какое есть?
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Є безкоштовні юридичні центри, що надають юридичну допомогу таким верствам населення.
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Уявіть, якби всі українці хто постраждав від агресії і взагалі написали позови в міжнародні суди щодо матеріального та морального відшкодування? Напишіть через скільки б, найманці втекли з Донбасу?

#деукраїнськісанкціїзаобстріли
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Підкажіть як це зробити, якщо Ви у курсі справи.Я серйозно.
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"підкажіть" в цифровий вік? Гугл вас я так зрозумів не забанив, "як подати скаргу в європейській суд" там посилань з відео стопяцот!

#деукраїнськісанкціїзаобстріли
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Нехай судиться.
Начебто родичі жертв літака збитого буком, теж на рашку в суд подали.
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А наші переселенці? Вони мають великі шанси виграть в судах Європи проти агресії.

#деукраїнськісанкціїзаобстріли
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