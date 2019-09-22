 Пострадавший от отравления "Новичком" британец Роули намерен судиться с Россией, - The Mirror

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Mirror".
"Это очень сильно повлияло на мою жизнь. Я хочу справедливости", - заявил потерпевший.
От отравления "новичком" умерла девушка Чарли - Доун Стерджесс. Сам Роули провел в коме две недели.
Напомним, 4 июля 2018 стало известно, что вблизи Солсбери госпитализировали двух человек с признаками отравления неизвестным веществом. Доун Стерджесс и мужчину в тяжелом состоянии доставили в больницу города Солсбери.
Инцидент произошел еще вечером 30 июня на улице Магглтон - пострадавших нашли на улице без сознания.
В Контртеррористическом подразделении Великобритании заявили, что мужчина и женщина отравились веществом "Новичок". Скотланд-Ярд связал расследование нового отравления с делом Скрипалей.
В воскресенье, 8 июля, вечером 44-летняя Доун Стерджесс умерла в больнице. Полиция, получив эту информацию, квалифицировала произошедшее как убийство и открыла соответствующее расследование.
(фуу действительно)
#деукраїнськісанкціїзаобстріли
гейевропейцами. Но получается, что Россия бессовестная бездуховная страна, творящая акты в оенныхпреступлений и не желающая исправляться ?
Снимут с любого гос.счета РФ автоматом..., если добровольно не захочет заплатить...
#деукраїнськісанкціїзаобстріли
#деукраїнськісанкціїзаобстріли
Начебто родичі жертв літака збитого буком, теж на рашку в суд подали.
#деукраїнськісанкціїзаобстріли