 Враг за сутки 14 раз нарушил режим прекращения огня, потерь среди украинских воинов нет, - штаб ООС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС на странице в Facebook.
"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм. А также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил 8 обстрелов позиций Объединенных сил", - говорится в сообщении.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" противник совершил 5 обстрелов позиций Объединенных сил.
Отмечается, что за минувшие сутки потери в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было.
"С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 1 раз нарушили режим прекращения огня.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил обстрелы позиций Объединенных сил неподалеку Николаевки из стрелкового оружия", - отметили в штабе сил ООС.
Бо зазвичай після десятої ранку з'являються повідомлення про вбитих чи поранених.
СЛАВА ВОВОРОДИЦЕ!
На вопрос о том, чем ему не нравится государственный флаг, мужчина ответил: "Он убивал моих земляков - ваш украинский флаг".
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Обратите так же внимание что настоящих журналистов в ордло не пускают.
Это отрицательный селекционный отбор.
Тех у кого был мозг преднамеренно истребляли веками.
Это геноцид.
22.09.19 01:57 Более 150 взрывов зафиксировано на Донбассе за сутки, - СММ ОБСЕ
Это по десять взрывов одно нарушение сепаратистами?