EN|RU|UK
Темы дня: Бюджет-2020 Новая Рада Минирование моста Метро в Киеве Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины
  325  21
Материалы по теме:
Все про:обстрел (8244) Донбасс (19424) наемники РФ (930) операция Объединенных сил (1618)

 Враг за сутки 14 раз нарушил режим прекращения огня, потерь среди украинских воинов нет, - штаб ООС

21 сентября российско-террористические войска на Донбассе 13 раз нарушили режим прекращения огня, еще 1 нарушение произошло с начала этих суток.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС на странице в Facebook.

"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм. А также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил 8 обстрелов позиций Объединенных сил", - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" противник совершил 5 обстрелов позиций Объединенных сил.

Отмечается, что за минувшие сутки потери в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было.

"С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 1 раз нарушили режим прекращения огня.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил обстрелы позиций Объединенных сил неподалеку Николаевки из стрелкового оружия", - отметили в штабе сил ООС.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Воины 30-й ОМБр после 8 месяцев выполнения задач в зоне ООС вернулись на ротацию в Новоград-Волынский. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3149761
 
 
 Топ комментарии
 
Хвала Зеленскому и Хомчаку за устойчивое перемирие! Это наверное всё из-за стратегического мышления руководства! Не зря в ООС приказали поснимать флаги Украины с позиций ВСУ.
СЛАВА ВОВОРОДИЦЕ!
 показать весь комментарий
 
Будемо сподіватися, що втрат дійсно не було.
Бо зазвичай після десятої ранку з'являються повідомлення про вбитих чи поранених.
 показать весь комментарий
 
По метеорологу из МИД Пристайко это ПОТЕПЛЕНИЕ С РФ.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Будемо сподіватися, що втрат дійсно не було.
Бо зазвичай після десятої ранку з'являються повідомлення про вбитих чи поранених.
 показать весь комментарий
 
 
вони.через день пишуть...щоб не подразнювати наріт..
 показать весь комментарий
 
 
це така мантра хомчака-Іловайського...
 показать весь комментарий
 
По метеорологу из МИД Пристайко это ПОТЕПЛЕНИЕ С РФ.
 показать весь комментарий
 
 
Хвала Зеленскому и Хомчаку за устойчивое перемирие! Это наверное всё из-за стратегического мышления руководства! Не зря в ООС приказали поснимать флаги Украины с позиций ВСУ.
СЛАВА ВОВОРОДИЦЕ!
 показать весь комментарий
 
 
Журналисты ТСН пообщались (на мосту* прим.мое) с представителем "МЧС" незаконной "республики", который заявил, что ждет "своей победы".
На вопрос о том, чем ему не нравится государственный флаг, мужчина ответил: "Он убивал моих земляков - ваш украинский флаг".

*
Обратите так же внимание что настоящих журналистов в ордло не пускают.
 показать весь комментарий
 
 
Його землячки принесли війну в Україну, за що і поплатились.
 показать весь комментарий
 
 
Снайперские группы с парашостана приехали на сафари оттачивать своё военное мастерство, а жидок-говнокомандующий должен не провоцировать их и придерживается формулы Штайнмайера, потому что у дурных хохлов73% нет мозгов, поэтому за них думают кацапы, жиды и германцы
 показать весь комментарий
 
 
"У дурных хохлов 73% нет мозгов"
Это отрицательный селекционный отбор.
Тех у кого был мозг преднамеренно истребляли веками.
Это геноцид.
 показать весь комментарий
 
 
В предыдущей статье
22.09.19 01:57 Более 150 взрывов зафиксировано на Донбассе за сутки, - СММ ОБСЕ
Это по десять взрывов одно нарушение сепаратистами?
 показать весь комментарий
 
 
Смерть расіянсько-московським окупантам!!!! Гори у пеклі клята масковія та путін-*****!!!!
 показать весь комментарий
 
 
Просто умиляет,как эти неадекваты закрывают глаза,затыкают уши и не вкючают мозги,когда идет речь о перемирии,которого НЕТ.
 показать весь комментарий
 
 
Тема ПРЕДАТЕЛЬСТВА УКРАИНЫ ещё раскрыта не до конца
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх