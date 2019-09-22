 Враг за сутки 14 раз нарушил режим прекращения огня, потерь среди украинских воинов нет, - штаб ООС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС на странице в Facebook.

"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм. А также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил 8 обстрелов позиций Объединенных сил", - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" противник совершил 5 обстрелов позиций Объединенных сил.

Отмечается, что за минувшие сутки потери в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было.

"С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 1 раз нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил обстрелы позиций Объединенных сил неподалеку Николаевки из стрелкового оружия", - отметили в штабе сил ООС.

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