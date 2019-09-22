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Все про:взрыв (4356) ОБСЕ (3762) Донбасс (19424)

 Более 150 взрывов зафиксировано на Донбассе за сутки, - СММ ОБСЕ

Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и уменьшение - в Луганской.

Об этом сообщается в отчете организации от 21 сентября 2019 года, пишет Цензор.НЕТ.

По сравнению с прошлым отчетом, количество взрывов увеличилось более чем в 6 раз (20 сентября ОБСЕ зафиксировала лишь 22 взрыва на Донбассе).

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Отмечается, что в Донецкой области 135 раз нарушили режим прекращения огня (более чем в 12 раз больше, чем ОБСЕ зафиксировало 20 сентября), а в Луганской - 17 (на 6 больше, чем 20 сентября).

"Большинство нарушений режима прекращения огня зафиксированы в районах к югу от н. п. Светлодарск (подконтрольный правительству, 57 км к северо-востоку от Донецка), на юго-восток от н. п. Авдеевка (подконтрольный правительству, 17 км на север от Донецка), а также на востоке и восточно-северо-востоке от н. п. Майорск (подконтрольный правительству, 45 км на северо-восток от Донецка)", - говорится в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/n3149758
 
 
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Это порохоботы стреляють! Ну шоб опорочить святого , непогрешимого Зе! Мирный план действует, каратели и ополченцы один нарид! И только злые порохоботы ни как не уймутся, стараясь сорвть примирение!
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