 Украина передала Турции 90 запросов относительно подозреваемых в терроризме, мошенничестве и контрабанде, - Князев

Рабочий визит проходит в турецком Стамбуле, уточняет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт НПУ.

Во время встречи, в частности, Сергей Князев отметил важность сотрудничества с Турцией в борьбе с организованной преступностью. "Для Украины важно продолжать сотрудничество с Турцией в борьбе с организованной преступностью и "ворами в законе". Важно, что в этом вопросе мы имеем общее видение - только жесткие шаги", - сообщил он.

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Князев уточнил, что одним из результатов сотрудничества является передача запросов в отношении лиц, подозреваемых в терроризме.

"От Турции к нам было направлено 28 запросов по розыску преступников с гражданством Турецкой Республики. Мы ответили на все. Кроме того, мы передали 23 запроса в отношении лиц, подозреваемых в терроризме, 31 - о мошенничестве и 36 - о контрабанде. По всем этим лицам правоохранители взаимодействовали через каналы Интерпола. Турция передала нам двух граждан, которых разыскивала полиция Украины. Двух человек, подозреваемых в терроризме мы передали Турции. Еще один человек ждет экстрадиции", - добавил Князев.

В свою очередь Сулейман Сойлу подчеркнул, что Турция готова сотрудничать вместе с Украиной в вопросах борьбы с терроризмом на всех уровнях.

Также Украина продолжает активно работу в контактной группе, созданной четырьмя странами - Украина - Турция - Азербайджан - Грузия - и занимается борьбой с транснациональной преступностью.

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Министры внутренних дел Арсен Аваков и внутренних дел Турции Сулейман Сойлу договорились о взаимном признании водительских удостоверений. "Надеюсь, соответствующее соглашение будет подписано в ближайшее время", - добавил министр.