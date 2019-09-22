EN|RU|UK
Темы дня: Бюджет-2020 Новая Рада Минирование моста Метро в Киеве Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Спорт, За рубежом
  803  10
Все про:победа (422) чемпионат (254) волейбол (1)

 Волейбольная сборная Украины обыграла команду Бельгии и впервые в истории вышла в 1/4 чемпионата Европы

С 12 по 29 сентября во Франции, Словении, Бельгии и Голландии проходит чемпионат Европы по волейболу.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на tribuna.com.

В матче 1/8 финала, который проходил в Антверпене 21 сентября, мужская сборная Украины обыграла Бельгию со счетом 3:2 (25:22, 21:25, 14:25, 25:18, 15:10).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские паралимпийцы завоевали наибольшее количество медалей на чемпионате мира по плаванию

В 1/4 финала Украина сыграет с Сербией. Матч состоится 24 сентября.

Сборная Украины впервые вышла в 1/4 финала чемпионата Европы. В своей истории Украина дважды выходила в плей-офф Евро - в 1993 и 1997 годах, но с третьего места группового этапа и разыгрывала 5-8 позиции, не претендуя на золото.

Источник: https://censor.net.ua/n3149754
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Спасибо нашей партии! Поклон ей до земли!
 показать весь комментарий
 
 
при свині порошенку вихід в 1/4 збірної був би неможливим ))
 показать весь комментарий
 
Чем же? Они чем-то отличаются от любимых зебами?

«Осознаете ли вы, что наш президент - один из лучших лидеров современного мира?» - заявил Андрей Ермак, отвечая на вопрос о том, как у Зеленского собираются добиться выведения российских войск с Донбасса.

https://atr.ua/news/191278-pomosnik-prezidenta-ukrainy-zelenskij-odin-iz-velicajsih-liderov-mira

Граждане предположили, и не безосновательно, что Зелемойский и к этой победе имеет отношение.
 показать весь комментарий
 
 
Сербы. Значит в четвертьфинале все и закончится. Не повезло.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиСпорт
 
 
 
 
 
 вверх