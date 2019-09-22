 Волейбольная сборная Украины обыграла команду Бельгии и впервые в истории вышла в 1/4 чемпионата Европы

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на tribuna.com.

В матче 1/8 финала, который проходил в Антверпене 21 сентября, мужская сборная Украины обыграла Бельгию со счетом 3:2 (25:22, 21:25, 14:25, 25:18, 15:10).

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В 1/4 финала Украина сыграет с Сербией. Матч состоится 24 сентября.

Сборная Украины впервые вышла в 1/4 финала чемпионата Европы. В своей истории Украина дважды выходила в плей-офф Евро - в 1993 и 1997 годах, но с третьего места группового этапа и разыгрывала 5-8 позиции, не претендуя на золото.