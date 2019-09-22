Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на tribuna.com.
В матче 1/8 финала, который проходил в Антверпене 21 сентября, мужская сборная Украины обыграла Бельгию со счетом 3:2 (25:22, 21:25, 14:25, 25:18, 15:10).
В 1/4 финала Украина сыграет с Сербией. Матч состоится 24 сентября.
Сборная Украины впервые вышла в 1/4 финала чемпионата Европы. В своей истории Украина дважды выходила в плей-офф Евро - в 1993 и 1997 годах, но с третьего места группового этапа и разыгрывала 5-8 позиции, не претендуя на золото.
«Осознаете ли вы, что наш президент - один из лучших лидеров современного мира?» - заявил Андрей Ермак, отвечая на вопрос о том, как у Зеленского собираются добиться выведения российских войск с Донбасса.
https://atr.ua/news/191278-pomosnik-prezidenta-ukrainy-zelenskij-odin-iz-velicajsih-liderov-mira
Граждане предположили, и не безосновательно, что Зелемойский и к этой победе имеет отношение.