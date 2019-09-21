 Задержанных во время блокады угля на Львовщине отпустили, полиция просит власти "немедленно решить спорные вопросы"

Об этом сообщается на странице "Штаб блокады торговли с оккупантами", информирует Цензор.НЕТ.
Глава областной полиции Василий Виконский призвал местные власти решить "спорные вопросы".
"Учитывая, что вопрос перерос в политическую плоскость, обращаюсь к местной власти и руководству угольного предприятия немедленно решить спорные вопросы. Полиция разблокировала пути, теперь вы должны найти решение проблемы. Приглашенные в полицию граждане будут установлены, нарушители оштрафованы и всех их отпустят", - заявил он.
Напомним, 21 сентября на железнодорожной станции "Сосновка" во Львовской области полиция разогнала участников блокады вагонов с российским углем. В Национальной полиции сообщили, что во время мероприятий по разблокированию движения поездов на Львовщине пострадали 8 полицейских. Были задержаны 28 участников акции.
Или у вас в казламордых методичках еще до сих пор про Петю?
Так все зебилоиды думают?
Надо было так дать...
Да и шо поезд сразу с москалей и во Львов телепортировался?
Погуглишь лучшие цитаты от клоуна про Украину, АТОшников, тех что на майдане митинговали?
...иди лучше слушай как зебил на пианино играет болтом!
Ты лучше переводчик смени он у тебя кривой!
Заскриньте його слова!!!
Тупий, обдурений народ,
Який розводять зсередини,
Я бачу знищення свобод
Я бачу жабу, що на троні
Перетворилась в упира,
Як слава в змушенім поклоні
Кривавим маревом згора,
На втіху бидлу.... Бачу втрати
Я бачу біль, і горя жах
Коли ховає сина мати
З застиглим подивом в очах...
Капітулянти! Сучі діти,
Ви ж предків славу здаєте!
В могилах вам усім смердіти
За це ї........че вар'єте!
Не сподівайтеся, не вмерла
Вам горлом вийде ця дільба
І на Майдан, мов лава з жерла
Попре озброєна юрба.