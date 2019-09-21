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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (17790) Путин (25056) политзаключенные (1329) пленные (608)

 Для Путина заложники - как разменная монета для отмены санкций, поддержки или давления на кого-то в Украине, - Порошенко

Пять лет Кремль удерживал украинцев для давления на международное сообщество, чтобы купить себе снятия санкций, или использовать их политическое влияние внутри Украины.

Об этом лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко заявил во время интервью в эфире программы "Рандеву", передает Цензор.НЕТ.

"Первое обсуждение фамилии Сенцова было через две недели после его незаконного ареста. Пять лет Путин категорически отказывался это обсуждать, несмотря на огромное давление. Затем добавился Сущенко, потом добавился Балух, потом добавились другие. Не было никакого разговора, если бы мы не говорили о политзаключенных. Путин рассматривал заложников как разменную монету. И тем он покупал возможную отмену санкций. Или пытался поддержать кого-то, например, Медведчука. Или, наоборот, ударить по кому-то, например, по Порошенко", - подчеркнул пятый президент Украины.

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В результате решения Морского трибунала в Гамбурге, дальнейшее содержание украинских моряков становилось рискованным для России. Поэтому агрессор пошел на широкий обмен, пытаясь отбелить свою международную репутацию.

"Если бы не было выполнено это решение суда, точнее Трибунала в Гамбурге, которое было начато иском сразу же после событий в ноябре, после акта агрессии в Керченском проливе, российские корабли могли бы арестовывать в любой части мира. И решение арбитража, где полностью признано, что Украина действовала в строгом соответствии с международным правом, Украина предоставила достаточные неопровержимые доказательства и Россия была обязана как можно скорее, немедленно, отпустить наших моряков без каких-либо предварительных обсуждений и условий. Путин точно отдавал себе отчет об этой опасности, которая создали дополнительную мотивацию для того, чтобы решить этот вопрос именно сейчас", - отметил Петр Порошенко.

Он напомнил, что за время его президентской каденции удалось вернуть более трех тысяч пленных - героев не меньших, чем те, кого удалось вытащить сейчас. При этом совершенно недопустимо, чтобы освобожденные украинские моряки по возвращении домой давали показания следственным органам страны-агрессора.

"Сейчас, по крайней мере по заявлениям следственного комитета России, они собираются продолжать допрашивать наших моряков. Они у них, оказывается, все еще подозреваемые. Но наши моряки должны быть выпущены без каких-либо условий, потому что это прецедент для выполнения решений международного суда. Я бы не тянул одеяло на себя, что якобы там арбитраж сыграл, или переговорить с Путиным. Есть результат - выиграла Украина, мы бьемся за своих и я всех с этим поздравляю", - подчеркнул Петр Порошенко.

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Напомним, 7 сентября состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.

Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.

Источник: https://censor.net.ua/n3149752
 
   
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А Пети достойный ученик *****
Предвыборная риторика была один в один
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Религия в 21 веке? Мне как атеисту на нее вообще плевать! Что касается армии, то как сдавались наши солдаты в 2014 году в Крыму, так и сдались в 2018 в Керченском проливе - без боя! Одна из проблем в том, что ВСУ прежде всего морально не готовы воевать с россией
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Тебе статью с русского на кацапский перевести?
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полиглот,ты хоть бульбашский сначала выучи.
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Ой, какие мі нежные... А для тебя - способ получения рейтингов и пропаганды, в которых ты ведешь себя идентично тому, как ты привык вести дела в бизнесе.
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Видимо поэтому Петя и подкинул ***** две дюжины наших моряков ..
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Для того, чтобы трибунал вынес решение?
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Ти навіщо Гриба арештував та кацапам віддав?Лапотнік.
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Чтобы ты, зеб, Коломойскому 5.5 миллиардов простил, да ещё доплатил.
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И много кого ***** вернул по решению трибунала? Пленных хоть удалось обменять, корабли по решению трибунала когда ***** отдаст? И где всемирные санкции из-за этого?
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Кацапка, благодаря Зелемойскому - никого.
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О как зелетролли раскудахтались. А в темах об обстрелах и и пряником не заманишь.
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В теме про формулу Штанмаера ЗЕбильё не пикало ..зрады не видят..Только тема про Петю зрада зраданая..все ЗЕбилы аж усераюца...Пока их ЗЕхозяева формулы Капитуляци с ****** подписывают...Ну на коленях перед кацапами зебилам малороссам не привыкать стоять, главное шоб Петю посадить, а кацапы то такое..мышебратья..
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Иди памперсы поменяй,а то скоро капитуляция начнётся,опоздаешь не дай бог.
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шоб у Пуйла не було заручників,треба було кордон з кацапами закрити.Поця,чому не закрив кордон?
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а как тогда мыролюбством с русней заниматься?
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Есть подозрение, что у Порошенко сговор с Зелемойским, чтобы Зелемойскому не пришлось границы открывать для возобновления торговли с паРашей до уровня 2013 года и с Лугандонией.
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То, что Зеленскому на пленных не плевать, я видела.
И как Пете плевать, я тоже видела.

Цинизм Порошенко просто зашкаливает. Там хоть от человека ещё хоть что-то осталось?
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Или, наоборот, ударить по кому-то, например, по Порошенко", - подчеркнул пятый президент Украины. Источник: https://censor.net.ua/n3149752

Это вообще какая шиза когда человек о себе говорит только в третьем лице? Иногда ещё в первом, но только во множественном числе (мы сказали, мы были на допросе, мы заявили)
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Мания величия у петра лексеича, а тут такой облом
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вальцмана торговые партнёры с партии мертвечука сегодня с мусорами мокшанский уголь во львове отбивали от атошников а он как ни в чём не бывало цинично спектакль для лохов хороводил.
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Этого 8%-ного панамского патриота разве кто-то спрашивал ?
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Для петручио освобожденные заложники президентом зе повод попиариться на них
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Педро большая опухоль на теле Украины, много еще бед принесёт этот чмырь.
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Порох уже не у власти несколько месяцев, а зелетролли воняют ещё сильнее чем до выборов.
Так вам страшно, да ? Боитесь очередного Майдана ? Не бойтесь. Майдана не будет.
Вам Запад уже пояснил что будет: Бене будет устроен принудительный финансовый стриптиз.
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Об этом заявил Уильям Тейлор, подчеркнув, что нынешних санкций против России недостаточно, так как она до сих пор не отдала Украине Крым и Донбасс.
В случае агрессивных действий Кремля США может использовать «разрушительную санкцию» - исключение России из системы SWIFT.
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пустая угроза. SWIFT к США вообще никакого отношения не имеет, так что это все треп
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Зато ЕС имеет. А ЕС ставил на выборах именно на Пороха. Они не любят терять свои инвестиции.
Зекоманда не поняла посланных ей сообщений: что нужно либо продолжать курс Пороха, либо у режима начнутся внутренние проблемы.
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Суля по тому как оживилась лахта- Порошенка они боятся больше чем Бандеру. Для Путина заложники - как разменная монета для отмены санкций, поддержки или давления на кого-то в Украине, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2624
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