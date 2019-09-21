 Для Путина заложники - как разменная монета для отмены санкций, поддержки или давления на кого-то в Украине, - Порошенко

Об этом лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко заявил во время интервью в эфире программы "Рандеву", передает Цензор.НЕТ.

"Первое обсуждение фамилии Сенцова было через две недели после его незаконного ареста. Пять лет Путин категорически отказывался это обсуждать, несмотря на огромное давление. Затем добавился Сущенко, потом добавился Балух, потом добавились другие. Не было никакого разговора, если бы мы не говорили о политзаключенных. Путин рассматривал заложников как разменную монету. И тем он покупал возможную отмену санкций. Или пытался поддержать кого-то, например, Медведчука. Или, наоборот, ударить по кому-то, например, по Порошенко", - подчеркнул пятый президент Украины.

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В результате решения Морского трибунала в Гамбурге, дальнейшее содержание украинских моряков становилось рискованным для России. Поэтому агрессор пошел на широкий обмен, пытаясь отбелить свою международную репутацию.

"Если бы не было выполнено это решение суда, точнее Трибунала в Гамбурге, которое было начато иском сразу же после событий в ноябре, после акта агрессии в Керченском проливе, российские корабли могли бы арестовывать в любой части мира. И решение арбитража, где полностью признано, что Украина действовала в строгом соответствии с международным правом, Украина предоставила достаточные неопровержимые доказательства и Россия была обязана как можно скорее, немедленно, отпустить наших моряков без каких-либо предварительных обсуждений и условий. Путин точно отдавал себе отчет об этой опасности, которая создали дополнительную мотивацию для того, чтобы решить этот вопрос именно сейчас", - отметил Петр Порошенко.

Он напомнил, что за время его президентской каденции удалось вернуть более трех тысяч пленных - героев не меньших, чем те, кого удалось вытащить сейчас. При этом совершенно недопустимо, чтобы освобожденные украинские моряки по возвращении домой давали показания следственным органам страны-агрессора.

"Сейчас, по крайней мере по заявлениям следственного комитета России, они собираются продолжать допрашивать наших моряков. Они у них, оказывается, все еще подозреваемые. Но наши моряки должны быть выпущены без каких-либо условий, потому что это прецедент для выполнения решений международного суда. Я бы не тянул одеяло на себя, что якобы там арбитраж сыграл, или переговорить с Путиным. Есть результат - выиграла Украина, мы бьемся за своих и я всех с этим поздравляю", - подчеркнул Петр Порошенко.

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Напомним, 7 сентября состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.

Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.