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 Общество
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Все про:Коломойский (1174) Шустер (516) Елизаров (4)

 Выкинуть программу за две минуты до эфира - это покушение на свободу слова, говорить с Коломойским будем исключительно в суде, - Елизаров о ситуации с Шустером

18 сентября 2015 года, когда с эфира 1+1 внезапно сняли программу "Шустер LIVE", в Украине произошло покушение на свободу слова.

Такое мнение высказал в интервью Цензор.НЕТ партнер Шустера Павел Елизаров.

Он напомнил, что в 2015 году программу "Шустер LIVE" убрали из эфира 1+1 и тогда большинство представителей медиасообщества проигнорировали это события, посчитав корпоративным конфликтом. "Мы это рассматривали тогда как покушение на свободу слова. Потому что ни в одной стране мира и даже в Украине ни один собственник канала и канал не позволял себе выбрасывать ток-шоу за две минуты до эфира. Савик уже стоял загримированный на площадке, уже отсчет времени начался, когда Ткаченко мне позвонил", - сообщил Елизаров.

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По его словам, в Украине "владелец канала по задаче власти может выкинуть шоу за две минуты до эфира", и это воспринимают как норму: "А потом все обсуждают не давление на свободу слова, а пытаются уйти в обсуждения финансовых вопросов и собственности медиа".

"Я рассматриваю 2015 год - это дата, когда нас выкинули из эфира у Коломойского - как покушение на свободу слова в прямом смысле. Когда человек, не маскируясь, просто берет и выкидывает программу из эфира. Пришло время, когда он сам захотел об этом поговорить, и мы готовы с ним сейчас разговаривать на ту тему. Разговаривать мы с ним будем в суде исключительно", - подчеркнул Елизаров.

Он подтвердил, что иск подготовлен и будет подан в понедельник. "Исковое требование полностью готово. Наш иск на 100 миллионов гривен к Коломойскому о защите чести и достоинства и опровержении неправдивой информации относительно мэров - то что мы берем деньги", - сообщил Елизаров.

Чтобы подать иск, необходимо знать адрес прописки Коломойского. "Савик его об этом в эфире спросил, поэтому если он хочет, он может отправить Савику смс - он знает телефон - со своим адресом", - пояснил Елизаров.

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Он опроверг все обвинения, высказанные Коломойским в эфире "Свободы слова", и объяснил, что опубликованный после документ подтверждает противоречия в словах олигарха относительно финансирования шоу Шустера в 2015 году. Также не отвечает действительности заявления о несоблюдении контракта - пока была возможность, шоу выходило на канале 3s.tv и сигнал также подавался на канал 1+1, что полностью соответствовало контрактным условиям. Это подтверждено документами.

Напомним, 18 сентября 2015 года шоу "Шустер LIVE" не вышло в эфир "1+1". Согласно заявлению, канал считает, что "в ситуации, которая возникла в стране за последние несколько дней, общество уже крайне напряжено и политизировано, и канал не готов накалять его еще больше".

2 октября студию начали проверять налоговики.

В декабре 2015 года Игорь Коломойский заявлял, что причиной расторжения контракта между телеканалом "1+1" и "Студией Савика Шустера" стала, в первую очередь, необъективность программы "Шустер Live".

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Источник: https://censor.net.ua/n3149751
 
   
 Топ комментарии
 
Порошенко выкинул из страны Шустера... И всё хорошо, Шустер сейчас не пикает на Петю, работая на канале Ахметова, который сейчас в союзе с Порошенко против Коломойского.
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Беня так и не обьяснил почему он не выпустил в эфир Шустера, как лох поверив Свыне. Он наверное и себе это не может до сих пор обьяснить
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нах нам разборки этого кибуца ?
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Савик Шустер журналист и работает на того кто ему платит,не нужно ему из себя девочку строить,которая не знала кто такой Коломойский
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Порошенко выкинул из страны Шустера... И всё хорошо, Шустер сейчас не пикает на Петю, работая на канале Ахметова, который сейчас в союзе с Порошенко против Коломойского.
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зебобик, ты хоть статью прочитал ? Или вас там в Трускавце не всем буквам выучили ?
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Шустер пикает когда ему скажут и на кого покажут
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Память прчсисти. Беня прикрыл Шустера из-за Сааака, которому тогда Беня объявил вендетту. А Шустер имел наглость его приглашать и сделать темой обсуждения ситуацию в Одессе, где тогда рулила очередная Бенина кукла - Палица.
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Беня так и не обьяснил почему он не выпустил в эфир Шустера, как лох поверив Свыне. Он наверное и себе это не может до сих пор обьяснить
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Олигархи зло для Украины их нужно искоренять,иначе не будет никакого движения вперед
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Скажи, что Порошенко не олигарх, что бы все тут посмеялись.
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Та уже не смешно.Смешно было когда он ляпнул это.Я чуть с дивана не свалился.
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А тебе ЗЕбилу это буквально на днях Бабломойский сказал вполне прямо - все олигархи умерли. Нет их больше! Что тебе ещё надо ЗЕбил? Ты что Бене не веришь??
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про олигарха Порошенко тебе не велено говорить... а то снимут тебя с довольствия ботофермы Порошенко
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На ступеньку ниже,но верной дорогой идет уничтожая Украину,как монстр
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Даешь великую октябрьскую социалистическую революцию! Экспроприировать все и раздать бедным слоям общества!
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Пора беню ставить на место,что то он стал невыносимым из сми
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так Савик его сам пригласил, затаил обиду только на Беню, Петю он простил
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допустим, но у Савика претензии только к Бене
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Стецьва на кого гавкать будем? На агента кримля Беню или агента кримля Шустера?
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Шо тут думать-порох винуват, це при ньому все началось
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Он искупил свою вину, когда умер в страшных конвульсиях за свободу слова, когда закрыл передачу Шустера Выкинуть программу за две минуты до эфира - это покушение на свободу слова, говорить с Коломойским будем исключительно в суде, - Елизаров о ситуации с Шустером - Цензор.НЕТ 9648
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Ну видать Бабломойский попросил Петю..бо как выяснилось Шустер прокинул Беню на 2 ляма...Ну Петя по старой дружбе пошёл Бене на уступки и выкинул Шустера.
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так там Петины уши торчат, цн не пишет об этом, ну может завтра разродится
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Мы и так все понимаем что без Пети ни одно серйозное дело не происходить, да бережет его Аллах
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ну не знаю, баскетбольный матч уже без него прошёл
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Тем более, что на винницком рынке возобновил работу лоток Продавца труселей, благодаря притоку капитала в Украину дирехтура инвестиционного бюро Ложкинда, которого сменил на должности дворецкого Вальцмана щиро-украинец Райнин. Нафиг нам тот кибуц, в натуре?
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Труселя это не серьозно.
Наркотики вот это пизнесс.
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А вот представителя щиро-украинской нации Нарика папрашу не трогать. Он томос животворящий принес Выкинуть программу за две минуты до эфира - это покушение на свободу слова, говорить с Коломойским будем исключительно в суде, - Елизаров о ситуации с Шустером - Цензор.НЕТ 4129
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Как это зачем ? Обрати внимание как к этому скандалу канала "Г+Г" зебобики пытаются Порошенко примазать Выкинуть программу за две минуты до эфира - это покушение на свободу слова, говорить с Коломойским будем исключительно в суде, - Елизаров о ситуации с Шустером - Цензор.НЕТ 9007
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Так подотрись скорей.Нехер тут вонять
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Твою мать! Так выходит Шустрика таки не Порох, а Коломойский заткнул? Да что ж это такое! Выкинуть программу за две минуты до эфира - это покушение на свободу слова, говорить с Коломойским будем исключительно в суде, - Елизаров о ситуации с Шустером - Цензор.НЕТ 5064
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У зебилов паника, срочно ищут ответы в методичках, а там только про Порошенко Выкинуть программу за две минуты до эфира - это покушение на свободу слова, говорить с Коломойским будем исключительно в суде, - Елизаров о ситуации с Шустером - Цензор.НЕТ 498
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О! ...щас рубилово по телевизору начнётся... ...нихто и не заметит действительности...
Хороший ход! -- поддержал! *)
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Чесный и невинный с Шустер и еще доверчивый. Я плакать.
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Ща выход пети:"Жизнь опять готов отдать за свободу слова!"))))
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Этот шустрик пусть едет в свою засрашку и там развлекает путинское быдло.
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євреї *********,а в українців тим часом чуби тріщять.
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Что то не сильно зебилье за Шустера топит.
Вот и вся свобода слова.
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Шустер папу обижает, хтож руку кормящую кусать будет?
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Та шото пороходрочеры перестали срать на него.К чему бы это?
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Може к тому шо им всегда было насрать на Шустера. Это ж ЗЕбилы визжали про баригу мародёра который нарушил Свободу Слова ...Только шо то ЗЕбилы уже не топят за Шустера как топили за него при Пете...
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"Полетят клочки по закоулочкам"" - возможно означает, что шерсть полетит в разные стороны, полетят пух и перья, лоскутки от разорванной одежды. Выкинуть программу за две минуты до эфира - это покушение на свободу слова, говорить с Коломойским будем исключительно в суде, - Елизаров о ситуации с Шустером - Цензор.НЕТ 4924
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Шустрик подождал пока срок исковой давности по деньгам, три года, от 2015 г, истечет и давай типа будем судицца Выкинуть программу за две минуты до эфира - это покушение на свободу слова, говорить с Коломойским будем исключительно в суде, - Елизаров о ситуации с Шустером - Цензор.НЕТ 4435 А Ламбоджини и дом у него где, в Италии ?
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Беня барыга, начинал с торговли трусняками.
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эта проститутированная телепопрошайка шустрый еще чтото и пытается подскуливать. Но она поке не вернула среформированные бабки.
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шустер владеет итальянским, немецким, английским и французским языками.. а украинский не осилил..
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відновлення помийних політшоу тіпи цього шустрого і їх перегляд - ось ознаки остаточної деградації людей та журналіздики
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Пора вводить новую систему счисления с основанием в 100млн. гривен. Название - Шустер, или заробитчанин Шустер(как кому удобнее).
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там такая свобода слова... что будут судить-рядиться... а Украина краснеть...
(суммы космические...бесценные вы наши...честные и не продажные)
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