 Открытие КПВВ "Золотое" и разведение сил должны быть напрямую связаны, - глава Луганской ВГА Комарницкий

Об этом заявил в комментарии hromadske руководитель Луганской военно-гражданской администрации Виталий Комарницкий, передает Цензор.НЕТ.

"Это вопрос к Минской группе, но я думаю, что открытие КПВВ "Золотое" и разведение сил должны быть напрямую связаны", - сказал Комарницкий.

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Он также сообщил, что в четверг, 19 сентября, КПВВ "Золотое" посетил руководитель Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомир Новак.

"Новак приехал, посмотрел, какая готовность с нашей стороны КПВВ. Ну и не все заканчивается на КПВВ, поэтому посмотрели состояние инфраструктуры, которая есть дальше", - добавил глава ВГА.

Отметим, что "Укравтодор" не сообщил, что руководитель госагентства был на КПВВ "Золотое". О посещении пункта пропуска написал сам Славомир Новак на своей фейсбук-странице, ошибочно указав, что "Золотое" находится в Донецкой области.

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