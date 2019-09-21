 Американские конгрессмены требуют предоставить стенограмму разговора Трампа и Зеленского

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".
С соответствующим требованием выступил Комитет по разведке Палаты представителей и сопредседатель группы поддержки Украины в Конгрессе конгресвумен Марси Каптур.
"Сегодня пресса указывает, что жалоба подана представителем разведки, в рамках защиты обличителей нарушений относительно возможного нарушения президентом Трампом основ национальной безопасности, которые могут касаться Украины", - заявила Каптур.
Напомним, The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что во время телефонного разговора президентов США и Украины в июле этого года Трамп по крайней мере восемь раз возвращался к фамилии Байдена в контексте необходимости инициировать в Украине расследование против его сына.
Дональд Трамп заявил, что в его телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским не было незаконных требований к украинской власти.
Президент Сполучних Штатів Америки Дональд Трамп вважає дії США в Україні безглуздими.
Про це повідомляє газета The Washington Post з посиланням на джерело в адміністрації президента.
Співрозмовник видання стверджує, що не раз обговорював цю ситуацію із Трампом, який заявив, що "дії США в Україні безглузді, і тільки дратують РФ".
"Позиція президента по суті полягає в тому, що нам необхідно визнати той факт, що Росія повинна бути нашим другом, і кого взагалі хвилює Україна", - зазначило джерело у Білому домі.
У статті WP йдеться про те, що американський лідер відмовляється встановити конкретну дату зустрічі у Вашингтоні із президентом України Володимиром Зеленським. При цьому помічники Трампа хочуть, щоб ці переговори все ж таки відбулися.
Видання пов'язує це з вимогою Трампа і його адвоката Рудольфа Джуліані провести в Україні провадження, пов'язані з колишнім віце-президентом США Джозефом Байденом і його сином.
Колишній мер Нью-Йорка Джуліані розповів виданню, що протягом 2019 року провів 5 зустрічей із помічником українського лідера Андрієм Єрмаком. При цьому він діяв як адвокат президента та не інформував посольство США в Києві про такого роду контакти.
Джуліані, зокрема, вимагав поновити розслідування діяльності української газової компанії, пов'язаної із сином Байдена. Він також просив Київ розібратися в тому, чи мала місце змова української влади у 2016 році з Демократичною партією США з метою публікації компромату про колишнього керівника передвиборного штабу Трампа Пола Манафорта.
Натомість колишній мер обіцяв, що Трамп відновить заблоковану на той момент американську військову допомогу Україні в розмірі 250 млн доларів, а також проведе зустріч із Зеленським у Білому домі.
За словами адвоката, українська сторона пообіцяла розібратися з поставленими перед нею завданнями. Видання у зв'язку із цим нагадало, що американська влада відновила всю військову допомогу Україні як по лінії Держдепартаменту, так і по лінії Пентагону, а також повідомила про проведення зустрічі Трампа і Зеленського, але поки тільки на полях 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН наступного тижня.
Ну с 73% зебильностью не удивительно.
Они могут себе многое позволить.
Там живут не по понятиям,а таки по законам
Всем мало не покажется
https://www.youtube.com/watch?v=WHeOZLmXxn8
По планете в последнее время к власти приходят популисты
Добром это точно не кончится.
В следующий раз природа попробует с пчелами или муравьями
ринок елитних сапиенсов.
може наш ЗЕ розмову в інтернет заллє ?
Трампушка : Вова ..."кемску" волость хочу
Вова : а не многовато ли ?
Трампушка : тогда пол Украины ...или ты вообще не одного гектара не продаш ...всё заберу...
Вова : тихо забившись в угол ...скулит и сосёт ..."лапу"
Трампушка : вот и договорились ...а я с "монсантой" уже давно договорился ...
Не нравится мне этот хор,который поет по заказу
Чмоки чмоки.
Это называется большевизм
Або вот шедевр від зєліків:
"Это вы, суки, виноваты!!! Если бы Порох лучше работал, то мы за этого придурка зелёного, не голосовали!..." не моє, стирено в сусідній темі.
С улыбкой светлого лица
Володя вышел из отца
И рад за Вову каждый лох
Что на трусах он не засох...
3 ч. ·
ІСТОРИЧНА МІСІЯ УКРАЇНИ - ЗНИЩИТИ МОСКОВСЬКУ ІМПЕРІЮ
Відомий український правник та дипломат, Володимир Василенко, ще рік тому виступив з надзвичайно ґрунтовною промовою, яка тоді потонула в довколишньому медіалайні, а насправді її навмисно проігнорували. Ось головні тези промови:
• Московія вважає Україну своїм екзистенційним ворогом, наголошую - не просто ворогом, а екзистенційним ворогом, і це повинні усвідомити всі українці.
• Війна розпочалася не 20 лютого 2014 року, вона розпочалась понад 300 років тому, вона триває зараз, і триватиме доки перемогу в цій війні не одержить одна зі сторін.
• Історична місія України полягає в остаточному знищенні московської імперії.
• Гібридна війна Московії проти України має 2 складники: 1) збройна агресія; 2) гуманітарна агресія.
• Гуманітарна агресія має 4 складники:
а) мовно-культурна війна, яку Московія веде весь час проти України;
б) інформаційно-пропагандистська війна;
в) війна проти української історичної пам'яті;
г) конфесійна війна.
• Гуманітарна агресія є страшнішою за збройну!
• Якщо гуманітарна агресія проти якоїсь держави закінчується успішно, то держава просто зникає.
• Сьогодні першочергове завдання (тактичний пріоритет) полягає не в тому, щоб негайно звільнити окуповані території, а у тому, щоб не зазнати ще більших територіальних втрат та принизливої воєнної ганебної поразки.
• Сподівання на перемогу у війні проти Московії, повернення окупованих територій - це стратегічний пріоритет.
• Зараз вкрай потрібними є рішучі дії влади, спрямовані на безжальне знищення ворожої агентури, яка вільно почуває себе в цій країні, придушення п'ятої колони і припинення активної та шкідливої діяльності корисних ідіотів, яких, на жаль, ще дуже багато в цій країні, і які не усвідомлюють, що діють на користь ворога.
• Ми повинні зрозуміти, що збройна агресія Московії відбувається не на сході України. Інформпростір рясніє виступами політиків, журналістів, експертів, що у нас іде "війна на сході України". Та немає війни на сході України, є війна проти всієї України і війна на знищення України! Оце треба розуміти!
Повністю промову пана Василенка можна прочитати на нашому сайті (там же є лінк на відео його виступу) ▶️ http://radiolemberg.com/…/misiya-********-znyshchyty-moskov…
Зе бы посоветовал первому искупиться,те выдать свою версию разговора
Так что ему и выкладывать стенограмму
Ну, какая с тебя немка? ...ну, не позорься... -- прошу тебя! *)
Позорище с русскоязычной челюстью
Или мне на немецком спросить? Wieso kannst du kein Deutsch? So viele Jahre in Deutschland und du kannst kein Deutsch! Traurig sowas... SCHÄM DICH!!!!!!
Вайвэ, скажи мне, шо ты платишь за свой телевизор в Германии? -- ну, посади меня в лужу -- я ж сам подставляюсь...*)
******* doch auf Deutsch! Ne? Kannst du nicht?!
...но ты уже неделю прососала... ...как девочка невинная...*)
Сколько в год, с кого и за что? -- скажешь -- извинюсь!
Предоставляю...
-- Меня грохнут!
-- Но вы же Президент -- рулите!
-- Я не умею!
-- Тогда вас грохнут...
-- Так шо ж мне теперь делать?
-- Я не знаю... ...поробуйте другой наркотик... ?
Наверное пеця с Байденом не базарили ничего такого,что могло повлиять на имидж штатов
Может это потому,что он не действует барыжными методами,как рыжий?
Утверждение прозвучало в эфире программы "Рандеву" на 5 канале, отметив, что якобы позиции по организации исключительно политического процесса без обсуждения безопасности составляющей - это выдумки президента России Владимира Путина.
"Никакой сделки Штайнмайера не существует в природе. Есть соглашения Штайнмайера. Никакой формулы Штайнмайера, якобы с кем-то согласованной, не существует", - подчеркнул Порошенко.
Он подтвердил, что действительно звучали предложения министра иностранных дел Германии Франка Вальтера Штайнмайера. По его словам, есть ряд условий:
должен быть сформирован компонент безопасности
проведена безупречная организация выборов
ОБСЕ должна признать их соответствующими критериям ОБСЕ,
выборы должны быть свободными и демократическими, отвечать свободному волеизъявлению граждан.
По словам Порошенко, в случае выполнения всех условий Штайнмайер предложил, чтобы закон об особом режиме местного самоуправления вводился не через два недели после выборов, а в день выборов, когда ОБСЕ выдаст отчет, что выборы свободны.
"Никаких других позиций по перетасовках, что мы организуем исключительно политический процесс, а по безопасности не обсуждаем - это все выдумки Путина", - подчеркнул лидер "ЕС".
Также Порошенко в разговоре с ведущей Яниной Соколовой рассказал о последней встрече в Берлине лидеров стран: Владимира Путина, Ангелы Меркель, Эммануэля Макрона и Петра Порошенко.
"Путин сказал: у нас есть формула Штайнмайера написана Лавровым. Я говорю: извините, вот есть письмо двух министров иностранных дел Франции и Германии господина Штайнмайера, где они преподают, что это - формула Штайнмайера. Пожалуйста, посмотрите", - рассказал лидер "ЕС".
"Он, Путин, берет эту форму, читает и говорит: нет, это совсем не то, у нас написал Лавров формулу Штайнмайера. Я говорю: извините, никакой Лавров ничего нам писать не будет. Тем более, что за этим столом сидит сам Штайнмайер и вы можете его спросить, господин Путин. Не буду я его спрашивать, вы его переагитировали, мы будем основываться на наших предложениях - вот это стиль ведения переговоров Россией", - отметил пятый президент Украины.
"Рандеву" с Яниной Соколовой
скрин видео
При этом, Порошенко предостерег украинскую власть от российского коварства.
"Я советую быть очень осторожными. Мы заинтересованы в мире, мы заинтересованы в восстановлении суверенитета Украины над оккупированными территориями. Но точно не наоборот - мы не заинтересованы, чтобы это был российский анклав, и чтобы Россия под стволами представителей своих вооруженных сил определяла, кто будет избран на этих выборах", - подчеркнул он.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/329535-formuly_shtajnmajera_ne_sushchestvuet_poroshenko_sdelal_gromkoe_zajavlenie
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Выживший
@Hlopak_
·8 ч
Мальчик Зеля попал в предвыборный замес на выборах президента США. Справа Трамп, который считае его пустым местом, а Беню - преступником, слева Байден, друг Пети и фанат Майдана. Тупик. Сидит мальчик Зеля и не знает что делать, только сопли зеленые пускает.
- Дорогой Трампик,я вообще не понимай про что ты шпрехаешь,по серьезным делам обращайся к коле немойскому и его шестерке удмуртоглазому богде,я только плакат с изображением.
Цена на газ поднята
Импорт угля из рашки увеличился втрое
ФОПы поставлены раком
Учителя это мэм
Штайнмаер сила
Клоун, мировой лидер
Эй, зебилоиды, вы как там? Глаза не пекут еще?