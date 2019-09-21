EN|RU|UK
Темы дня: Бюджет-2020 Новая Рада Минирование моста Метро в Киеве Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины, За рубежом
  3478  99
Все про:Зеленский (2900) Конгресс США (451) Трамп (2387)

 Американские конгрессмены требуют предоставить стенограмму разговора Трампа и Зеленского

Конгрессмены обратились к администрации президента США с требованием предоставить стенограмму разговора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

С соответствующим требованием выступил Комитет по разведке Палаты представителей и сопредседатель группы поддержки Украины в Конгрессе конгресвумен Марси Каптур.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украину теперь будут воспринимать как источник проблем во время предвыборной президентской кампании в США, - Климкин

"Сегодня пресса указывает, что жалоба подана представителем разведки, в рамках защиты обличителей нарушений относительно возможного нарушения президентом Трампом основ национальной безопасности, которые могут касаться Украины", - заявила Каптур.

Напомним, The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что во время телефонного разговора президентов США и Украины в июле этого года Трамп по крайней мере восемь раз возвращался к фамилии Байдена в контексте необходимости инициировать в Украине расследование против его сына.

Дональд Трамп заявил, что в его телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским не было незаконных требований к украинской власти.

Также читайте: Демократы сфабриковали историю про меня и совершенно замечательную и обычную беседу с Зеленским, - Трамп

Источник: https://censor.net.ua/n3149749
 
   
 Топ комментарии
 
та что там конгрессмены... нам все Украиной теперь уже интересно))))
 показать весь комментарий
 
Вот это попадалово.
Ну с 73% зебильностью не удивительно.
 показать весь комментарий
 
Зелена шмаркля за 100 днів вже вляпався в міжнародний шкандаль.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Трамп - документы давай - а то и всего мира будет мало )))
 показать весь комментарий
 
 
а я ***** не переношу ...далі ...та мені однаково хто там ...вони для своїх країн працюють і в Штатах і в Росії є свої народи і їм вирішувати хто їм подобається а кого не переносять ...а на кого працює "наше" чудо в пір"ях ?
 показать весь комментарий
 
 
Так плохо как при нем в Дании не жили? Американські конгресмени вимагають надати стенограму розмови Трампа і Зеленського - Цензор.НЕТ 3646
 показать весь комментарий
 
так и есть Трамп -100%-й под-хуйловник Американські конгресмени вимагають надати стенограму розмови Трампа і Зеленського - Цензор.НЕТ 8923

Президент Сполучних Штатів Америки Дональд Трамп вважає дії США в Україні безглуздими.
Про це повідомляє газета The Washington Post з посиланням на джерело в адміністрації президента.
Співрозмовник видання стверджує, що не раз обговорював цю ситуацію із Трампом, який заявив, що "дії США в Україні безглузді, і тільки дратують РФ".
"Позиція президента по суті полягає в тому, що нам необхідно визнати той факт, що Росія повинна бути нашим другом, і кого взагалі хвилює Україна", - зазначило джерело у Білому домі.
У статті WP йдеться про те, що американський лідер відмовляється встановити конкретну дату зустрічі у Вашингтоні із президентом України Володимиром Зеленським. При цьому помічники Трампа хочуть, щоб ці переговори все ж таки відбулися.
Видання пов'язує це з вимогою Трампа і його адвоката Рудольфа Джуліані провести в Україні провадження, пов'язані з колишнім віце-президентом США Джозефом Байденом і його сином.
Колишній мер Нью-Йорка Джуліані розповів виданню, що протягом 2019 року провів 5 зустрічей із помічником українського лідера Андрієм Єрмаком. При цьому він діяв як адвокат президента та не інформував посольство США в Києві про такого роду контакти.
Джуліані, зокрема, вимагав поновити розслідування діяльності української газової компанії, пов'язаної із сином Байдена. Він також просив Київ розібратися в тому, чи мала місце змова української влади у 2016 році з Демократичною партією США з метою публікації компромату про колишнього керівника передвиборного штабу Трампа Пола Манафорта.
Натомість колишній мер обіцяв, що Трамп відновить заблоковану на той момент американську військову допомогу Україні в розмірі 250 млн доларів, а також проведе зустріч із Зеленським у Білому домі.
За словами адвоката, українська сторона пообіцяла розібратися з поставленими перед нею завданнями. Видання у зв'язку із цим нагадало, що американська влада відновила всю військову допомогу Україні як по лінії Держдепартаменту, так і по лінії Пентагону, а також повідомила про проведення зустрічі Трампа і Зеленського, але поки тільки на полях 74-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН наступного тижня.
 показать весь комментарий
 
 
та что там конгрессмены... нам все Украиной теперь уже интересно))))
 показать весь комментарий
 
 
Вот это попадалово.
Ну с 73% зебильностью не удивительно.
 показать весь комментарий
 
 
да пусть этого маразматического старпера уберут сами американцы,не втягивая украину в свои разборки.Тем более.что трамп для сирии готов пожертвовать интересами (и территорией) украины.нах нам такой "союзничеГ" ?
 показать весь комментарий
 
 
Да американцам как то по.
Они могут себе многое позволить.
 показать весь комментарий
 
 
Зелена шмаркля за 100 днів вже вляпався в міжнародний шкандаль.
 показать весь комментарий
 
 
Якщо Трамп вмовить зелю злити компромат на Байдена, то буде капець....
 показать весь комментарий
 
 
Тебе не понять.
Там живут не по понятиям,а таки по законам
Всем мало не покажется
 показать весь комментарий
 
Юрик и шокин слили компромат джулиани на байдена. Трамп хочет официального подтверждения.
 показать весь комментарий
 
Если и Трамп обращался с такой просьбой,то значит доверяет Зеленскому,так как к Пеце он относился как к злодею и брехуну
 показать весь комментарий
 
а чо ж не доверять - оба клоуна, оба ставленники х.йла - одно дело делают ...
 показать весь комментарий
 
 
Гениально петя на выборах поддержал Клинтон и трамп ответил безразличием к пете на наших през выборах.
 показать весь комментарий
 
Молодец зеблик, хорошо подметил. Учитывая, что Трямп любит *****, то полюбил и Шмарклю. Одного поля ягода.
 показать весь комментарий
 
Кто не видел, воспряньте 3-х минутным роликом об Украине
https://www.youtube.com/watch?v=WHeOZLmXxn8
 показать весь комментарий
 
 
Геополітика Трампа-Путлера доведе до словянського геноциду..
 показать весь комментарий
 
 
Быстрее бы американский народ выбрал бы себе другого президента, более адекватного, чем Трамп.
 показать весь комментарий
 
 
Это точно. Там есть свои 73 процента Американські конгресмени вимагають надати стенограму розмови Трампа і Зеленського - Цензор.НЕТ 9414
По планете в последнее время к власти приходят популисты
Добром это точно не кончится.
В следующий раз природа попробует с пчелами или муравьями
 показать весь комментарий
 
 
Тем более, что сегодня в Америке пара миллионов дебилов штурмует "зону 51". Идиоты могут выбрать только идиота.
 показать весь комментарий
 
Шифер, можно делать деньг! Стенограмму в подарочной упаковке лакшари класса на
ринок елитних сапиенсов.
 показать весь комментарий
 
 
я би теж послухала.
може наш ЗЕ розмову в інтернет заллє ?
 показать весь комментарий
 
 
Ааааа))) тогда я наконец пойму, что видела все, и больше меня ничем не проймешь
 показать весь комментарий
 
 
розмова мала приблизно такий зміст
Трампушка : Вова ..."кемску" волость хочу
Вова : а не многовато ли ?
Трампушка : тогда пол Украины ...или ты вообще не одного гектара не продаш ...всё заберу...
Вова : тихо забившись в угол ...скулит и сосёт ..."лапу"
Трампушка : вот и договорились ...а я с "монсантой" уже давно договорился ...
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
это ж сколько бояры ты употребил для таких фантазий? Американські конгресмени вимагають надати стенограму розмови Трампа і Зеленського - Цензор.НЕТ 5788
 показать весь комментарий
 
 
ні ...тільки п"ять хвилин "95ї підворотні" переглянув (вибач на більше мій шлунок не витримав)
 показать весь комментарий
 
 
Трудная задача конечно. Ведь реально ЗЕ чист. Все события с Байденом были раньше. Тут подляна в том что сыграть на Трампа и что там просят предоставить. Но вдруг Байден выиграет выборы у себя. Это кажись в 21 году---скоро. Как тогда быть ЗЕ? Я бы приболел перед поездкой в ООН. Там в коридорах на 5 мин слушать Тремпеля и кивать в такт башкой?
 показать весь комментарий
 
 
А наша зрада почему молчит?не требует обьяснений
 показать весь комментарий
 
 
Привет Лала
Не нравится мне этот хор,который поет по заказу
 показать весь комментарий
 
 
Продолжение почему не пишите ? Что бабку за екстремизм привлекают и проверяют на связи с шаманом
 показать весь комментарий
 
 
Сказали ж тобі з повагою Путін, а не Ху..ло.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
«Ніякого відношення я до цієї формули не маю, в очі її не бачив до того, як вона була запроваджена», − заявив Порошенко, відповідаючи на питання, чи є формула Роттердам+ його домовленістю з олігархом Рінатом Ахметовим.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Брехливый ублюдок...
 показать весь комментарий
 
 
Ты Вовородицу с днюхой поздравлял? А папу Зеленского за то, что не успел вытащить и теперь благодаря ему оргазмируют 73% населения Украины?
 показать весь комментарий
 
 
Папа Зеленського тут ні до чого. Грав би вова далі на роялі і в 95 кварталі, якби не 73%.
Або вот шедевр від зєліків:
"Это вы, суки, виноваты!!! Если бы Порох лучше работал, то мы за этого придурка зелёного, не голосовали!..." не моє, стирено в сусідній темі.
 показать весь комментарий
 
 
Тут вчера кто0то выкладывал гениальное Американські конгресмени вимагають надати стенограму розмови Трампа і Зеленського - Цензор.НЕТ 2815
С улыбкой светлого лица
Володя вышел из отца
И рад за Вову каждый лох
Что на трусах он не засох...
 показать весь комментарий
 
 
У наркомана подгорает не-по детски. Наверняка наш лошарик обещал возбудить уголовное дело против сына Байдена. Если так, то скальп Зеленского будет висеть в Овальном кабинете над пианино "УКРАИНА" на зелёном фоне инкрустированном велосипедами.
 показать весь комментарий
 
 
Radio Lemberg
3 ч. ·

ІСТОРИЧНА МІСІЯ УКРАЇНИ - ЗНИЩИТИ МОСКОВСЬКУ ІМПЕРІЮ
Відомий український правник та дипломат, Володимир Василенко, ще рік тому виступив з надзвичайно ґрунтовною промовою, яка тоді потонула в довколишньому медіалайні, а насправді її навмисно проігнорували. Ось головні тези промови:
• Московія вважає Україну своїм екзистенційним ворогом, наголошую - не просто ворогом, а екзистенційним ворогом, і це повинні усвідомити всі українці.
• Війна розпочалася не 20 лютого 2014 року, вона розпочалась понад 300 років тому, вона триває зараз, і триватиме доки перемогу в цій війні не одержить одна зі сторін.
• Історична місія України полягає в остаточному знищенні московської імперії.
• Гібридна війна Московії проти України має 2 складники: 1) збройна агресія; 2) гуманітарна агресія.
• Гуманітарна агресія має 4 складники:
а) мовно-культурна війна, яку Московія веде весь час проти України;
б) інформаційно-пропагандистська війна;
в) війна проти української історичної пам'яті;
г) конфесійна війна.
• Гуманітарна агресія є страшнішою за збройну!
• Якщо гуманітарна агресія проти якоїсь держави закінчується успішно, то держава просто зникає.
• Сьогодні першочергове завдання (тактичний пріоритет) полягає не в тому, щоб негайно звільнити окуповані території, а у тому, щоб не зазнати ще більших територіальних втрат та принизливої воєнної ганебної поразки.
• Сподівання на перемогу у війні проти Московії, повернення окупованих територій - це стратегічний пріоритет.
• Зараз вкрай потрібними є рішучі дії влади, спрямовані на безжальне знищення ворожої агентури, яка вільно почуває себе в цій країні, придушення п'ятої колони і припинення активної та шкідливої діяльності корисних ідіотів, яких, на жаль, ще дуже багато в цій країні, і які не усвідомлюють, що діють на користь ворога.
• Ми повинні зрозуміти, що збройна агресія Московії відбувається не на сході України. Інформпростір рясніє виступами політиків, журналістів, експертів, що у нас іде "війна на сході України". Та немає війни на сході України, є війна проти всієї України і війна на знищення України! Оце треба розуміти!
Повністю промову пана Василенка можна прочитати на нашому сайті (там же є лінк на відео його виступу) ▶️ http://radiolemberg.com/…/misiya-********-znyshchyty-moskov…
 показать весь комментарий
 
 
Украине далеко еще до демократии лет двести будет
Зе бы посоветовал первому искупиться,те выдать свою версию разговора
 показать весь комментарий
 
 
Как я понимаю, там Трамп сильно буянил
Так что ему и выкладывать стенограмму
 показать весь комментарий
 
 
Лялька! -- ну, убери немецкий флаг со своего фасада... -- ко мне уже, украинский народ на тебя жалиться ходит...
Ну, какая с тебя немка? ...ну, не позорься... -- прошу тебя! *)
 показать весь комментарий
 
 
Пенсионерро соевое, урожденный гражданин совка, ты язык страны, в которой ты живёшь, выучил?
Позорище с русскоязычной челюстью

Или мне на немецком спросить? Wieso kannst du kein Deutsch? So viele Jahre in Deutschland und du kannst kein Deutsch! Traurig sowas... SCHÄM DICH!!!!!!
 показать весь комментарий
 
 
...ой -- Лялька возбудилась...! *) ...я валяюсь...
Вайвэ, скажи мне, шо ты платишь за свой телевизор в Германии? -- ну, посади меня в лужу -- я ж сам подставляюсь...*)
 показать весь комментарий
 
 
Du hast schon mal gefragt. 17,50 € monatlich.

******* doch auf Deutsch! Ne? Kannst du nicht?!
 показать весь комментарий
 
 
...не, лахудра -- ты мне про налог скажи -- Рундфунксгебюрэ, который -- раз в году!
...но ты уже неделю прососала... ...как девочка невинная...*)
Сколько в год, с кого и за что? -- скажешь -- извинюсь!
 показать весь комментарий
 
 
Американские конгрессмены требуют предоставить стенограмму разговора Трампа и Зеленского
Предоставляю...
-- Меня грохнут!
-- Но вы же Президент -- рулите!
-- Я не умею!
-- Тогда вас грохнут...
-- Так шо ж мне теперь делать?
-- Я не знаю... ...поробуйте другой наркотик... ?


 показать весь комментарий
 
 
Там может быть что угодно, например, что хочу пригласить вас на корпоратив, на рождество, с концертом, а ему отвечают, что в рабочее время таких вопросов не обсуждаю, свяжитесь с моим директором, он знает когда у меня "окно"
 показать весь комментарий
 
Схоже, що Вофка по убогості свого умішка вляпався в серйозні розборки дуже серйозних дядь. І якщо для Доні це закінчиться жовтим будинком і рожевими стрічками на білих панчохах то Вофку просто приводнять десь посередині Атлантичного океану. А тут вже йому і Бєня не допоможе бо тому і самому за свою шкуру переживати буде потрібно та як в Алькатрасі не опинитися. Одним словом, поворкували голубки....
 показать весь комментарий
 
Ага,значит зелику ехать в Омеригу очинь апасна?
 показать весь комментарий
 
Всяке з пепелацами в польоті трапляється. Гравіцапа може вийти з ладу чи там ще щось заглючить з обладнання. А може і дядє Вовє захочеться підчас польоту пробігтися по хмарі, акі по фонтану.. Все може бути, а свідки які багато знають всім відомо як вони довго живуть.
 показать весь комментарий
 
Хто буде лаяти Президента України, той буде мати діло в СБУ.
 показать весь комментарий
 
А ти не "лай" . Краще хвостом покрути то може хто і кістку кине 😁
 показать весь комментарий
 
 
Хто буде лаяти Президента !!! Тому буде пісець.
 показать весь комментарий
 
Офіційної заяви в СБУ достатньо, щоб ви всі забули, коли ви народились, потвори антиукраїнські.
 показать весь комментарий
 
В свое время Байден заявил, что говорит по телефону, с Порошенко чаще чем с женой. Он не хочет дать стенограммы? И если, у этого разведчика нет стенограммы, то о чем он донес? И еще интересно, на каком основании прослушивается телефон Президента США? Так ведь можно завербовать такого разведчика, и знать терки Трампа. Чудно.
 показать весь комментарий
 
Там телефон не прослушивается, там канцелярия все документирует и архивирует, и все имеет статус госдокумента
 показать весь комментарий
 
Т. е. Конгресс не может запросить документ в канцелярии? Почему к документу имеет доступ какой-то разведчик?
 показать весь комментарий
 
Потому,что это не твои забаганки,а Конгресса
Наверное пеця с Байденом не базарили ничего такого,что могло повлиять на имидж штатов
 показать весь комментарий
 
Хантар Байден, гораздо сильнее влияет на имидж США
 показать весь комментарий
 
Может это и так. Но его стенограммы Конгресс не требует
Может это потому,что он не действует барыжными методами,как рыжий?
 показать весь комментарий
 
...Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что формулы Штайнмайера не существует.
Утверждение прозвучало в эфире программы "Рандеву" на 5 канале, отметив, что якобы позиции по организации исключительно политического процесса без обсуждения безопасности составляющей - это выдумки президента России Владимира Путина.

"Никакой сделки Штайнмайера не существует в природе. Есть соглашения Штайнмайера. Никакой формулы Штайнмайера, якобы с кем-то согласованной, не существует", - подчеркнул Порошенко.

Он подтвердил, что действительно звучали предложения министра иностранных дел Германии Франка Вальтера Штайнмайера. По его словам, есть ряд условий:

должен быть сформирован компонент безопасности

проведена безупречная организация выборов

ОБСЕ должна признать их соответствующими критериям ОБСЕ,

выборы должны быть свободными и демократическими, отвечать свободному волеизъявлению граждан.

По словам Порошенко, в случае выполнения всех условий Штайнмайер предложил, чтобы закон об особом режиме местного самоуправления вводился не через два недели после выборов, а в день выборов, когда ОБСЕ выдаст отчет, что выборы свободны.

"Никаких других позиций по перетасовках, что мы организуем исключительно политический процесс, а по безопасности не обсуждаем - это все выдумки Путина", - подчеркнул лидер "ЕС".

Также Порошенко в разговоре с ведущей Яниной Соколовой рассказал о последней встрече в Берлине лидеров стран: Владимира Путина, Ангелы Меркель, Эммануэля Макрона и Петра Порошенко.

"Путин сказал: у нас есть формула Штайнмайера написана Лавровым. Я говорю: извините, вот есть письмо двух министров иностранных дел Франции и Германии господина Штайнмайера, где они преподают, что это - формула Штайнмайера. Пожалуйста, посмотрите", - рассказал лидер "ЕС".

"Он, Путин, берет эту форму, читает и говорит: нет, это совсем не то, у нас написал Лавров формулу Штайнмайера. Я говорю: извините, никакой Лавров ничего нам писать не будет. Тем более, что за этим столом сидит сам Штайнмайер и вы можете его спросить, господин Путин. Не буду я его спрашивать, вы его переагитировали, мы будем основываться на наших предложениях - вот это стиль ведения переговоров Россией", - отметил пятый президент Украины.

"Рандеву" с Яниной Соколовой

скрин видео

При этом, Порошенко предостерег украинскую власть от российского коварства.

"Я советую быть очень осторожными. Мы заинтересованы в мире, мы заинтересованы в восстановлении суверенитета Украины над оккупированными территориями. Но точно не наоборот - мы не заинтересованы, чтобы это был российский анклав, и чтобы Россия под стволами представителей своих вооруженных сил определяла, кто будет избран на этих выборах", - подчеркнул он.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/329535-formuly_shtajnmajera_ne_sushchestvuet_poroshenko_sdelal_gromkoe_zajavlenie
...
 показать весь комментарий
 
 








Выживший

@Hlopak_

·8 ч

Мальчик Зеля попал в предвыборный замес на выборах президента США. Справа Трамп, который считае его пустым местом, а Беню - преступником, слева Байден, друг Пети и фанат Майдана. Тупик. Сидит мальчик Зеля и не знает что делать, только сопли зеленые пускает.
 показать весь комментарий
 
 
Байден друг Пети, Байден в курсе хоть сам об этом?
 показать весь комментарий
 
Мало того що зашмарканий. ще й з фінгалом буде!
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Жаль порохоскотов, Зе, за такой короткий срок, решает вопросы с самым сильным президентом, что даже Конгресс заинтересовался. Учтите, не с Россией. Вот это президент.
 показать весь комментарий
 
"Косой", сьогодні "лехе" більше не наливати. А то він вже приЗєдєнта обізвав президентом 😁
 показать весь комментарий
 
Леха,у вас там что,в Новой Каховке,коноплю жгут?
 показать весь комментарий
 
 
- Алё,Зелька,тут моя жопа квартирного спекулянта подгорает из-вас,вы посадили моего френда Манафорта,теперь давай что нибудь сделай хорошее для меня,нарисуй что нибудь на ******* Байдена.
- Дорогой Трампик,я вообще не понимай про что ты шпрехаешь,по серьезным делам обращайся к коле немойскому и его шестерке удмуртоглазому богде,я только плакат с изображением.
 показать весь комментарий
 
 
Итоги клоуна за неделю

Цена на газ поднята

Импорт угля из рашки увеличился втрое

ФОПы поставлены раком

Учителя это мэм

Штайнмаер сила

Клоун, мировой лидер

Эй, зебилоиды, вы как там? Глаза не пекут еще?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх