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 Политика Украины, Спорт
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Все про:депутат (2734) Олимпиада (763) Беленюк Жан (10) Слуга народа (315)

 После Олимпийских игр полностью сосредоточусь на политике, - нардеп Беленюк

Чемпион мира по греко-римской борьбе, депутат Верховной Рады (фракция "Слуга народа") Жан Беленюк обещает через год полностью посвятить себя политической деятельности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Я сразу, когда шел в депутаты, сказал, что моя главная цель - выступить на Олимпийских играх. Для этого я должен был выступить на чемпионате мира, чтобы завоевать олимпийскую лицензию. Болеше отборочных стартов у меня не будет. Следующая цель - непосредственно Олимпийские игры в августе следующего года , - рассказал Беленюк.

Смотрите: "Поговорить, познакомиться", - 10-й номер в списке "Слуги народа" Беленюк и гимнаст Верняев попросили Зеленского о встрече. ВИДЕО

"После этого я буду уже на 100% предан украинской политике. Сейчас я стараюсь успеть и там, и здесь. Мне кажется, что у меня это получается, потому что в прошлом году я не занимался политикой и был вторым (на мировом первенстве - ред.), А в этом году начал, и стал первым", - сообщил депутат.

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Источник: https://censor.net.ua/n3149747
 
 
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а с какой политисилой ?-слуги ж уйдут в позор к тому времени
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А кто будет законы писать до Олимпийских игр? И голосовать? Зачем перся в Раду? А зарплату будет получать. Выгнать его из парламента и пусть занимается своим делом - спортом и нечего занимать чужое место.
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Я сразу, когда шел в депутаты, сказал, что моя главная цель - выступить на Олимпийских играх." Зебилы, поясните: если его цель выступить на Олимпийских играх, какого лешего он шел в депутаты? Я этого не понимаю, но может вы проясните этот момент?
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им не до него сейчас - они громко начали пеший поход в одно нехорошее место
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Американский проэкт: интеграция негров в украинское общество! а со временем и переселение!
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Неуспеешь, в следующем году можешь не быть депутатом.
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Ну правильно, чо. Какое-то государство и избиратели... пфф. Один лабает, другой медальки зарабатывает, през по концертам шарится - грёбанный цирк.
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Нічого не маю проти чорношкірих українців, але хотілось би запитати у тих, хто його обирав - якою метою ви керувались?
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Главное, чтобы не скурвился, как педалик.
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один уже сосредоточился. ну вас всех нафиг
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при всем уважении к Беленюку, ну зачем вы пошли в это гнилое болото? Денег мало, славы? Политика накладывает отпечаток на спортивные достижения в прошлом. Что Кличко, Шевченко, Беленюк.
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Юморист=)) К следующим олимпийским играм за принадлежность к команде зеленых большевиков будут бить прямо в морду.
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через год.... После Олимпийских игр полностью сосредоточусь на политике, - нардеп Беленюк - Цензор.НЕТ 7894
Зе-потерпевшие,! - а как он будет отстаивать ваши интересы-малороссов в ВР...?
А вдруг порохоботы там путч затеют возле трибуны...., пригодился бы этот амбал тогда..
Кто его прогулы будет оплачивать даже не спрашиваю...

Чемпион мира по греко-римской борьбе, депутат Верховной Рады (фракция "Слуга народа") Жан Беленюк обещает через год полностью посвятить себя политической деятельностиИсточник: https://censor.net.ua/n3149747
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