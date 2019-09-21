 После Олимпийских игр полностью сосредоточусь на политике, - нардеп Беленюк

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
"Я сразу, когда шел в депутаты, сказал, что моя главная цель - выступить на Олимпийских играх. Для этого я должен был выступить на чемпионате мира, чтобы завоевать олимпийскую лицензию. Болеше отборочных стартов у меня не будет. Следующая цель - непосредственно Олимпийские игры в августе следующего года , - рассказал Беленюк.
"После этого я буду уже на 100% предан украинской политике. Сейчас я стараюсь успеть и там, и здесь. Мне кажется, что у меня это получается, потому что в прошлом году я не занимался политикой и был вторым (на мировом первенстве - ред.), А в этом году начал, и стал первым", - сообщил депутат.
Зе-потерпевшие,! - а как он будет отстаивать ваши интересы-малороссов в ВР...?
А вдруг порохоботы там путч затеют возле трибуны...., пригодился бы этот амбал тогда..
Кто его прогулы будет оплачивать даже не спрашиваю...
Чемпион мира по греко-римской борьбе, депутат Верховной Рады (фракция "Слуга народа") Жан Беленюк обещает через год полностью посвятить себя политической деятельностиИсточник: https://censor.net.ua/n3149747