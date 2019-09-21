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 Политика Украины
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Все про:выборы (23010) США (15369) Климкин (2285) Трамп (2387)

 Украину теперь будут воспринимать как источник проблем во время предвыборной президентской кампании в США, - Климкин

Украина стала одним из факторов предвыборной президентской кампании в США.

Об этом заявил экс-министр иностранных дел Павел Климкин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Хотим мы того или нет, но Украина стала фактором в предвыборной президентской кампании в США. Будет много попыток выяснить, что и кому говорил Руди Джулиани, что говорил или не говорил Дональд Трамп в отношении Джо Байдена. Но важно, что Украину будут воспринимать как источник проблем, а не позитива. И это может нам дорого стоить", - отметил Климкин.

По его мнению, проблема не только в новом контексте для визита Президента Владимира Зеленского в США и его встречи с Трампом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Белом доме подтвердили встречу Зеленского и Трампа 25 сентября

"Это будет на повестке дня во время всей американской кампании. Но когда идет волна, ей нет смысла противостоять: нужно или отступить, или заняться серфингом", - добавил бывший глава МИД.

Напоминаем, скандал в США набирает обороты после того, как сотрудник разведки, который обрабатывал телефонный разговор Трампа с "иностранным лидером", которым может быть Президент Украины Владимир Зеленский, подал жалобу своему руководству. Его беспокоили отдельные высказывания Трампа, которые, по данным американских СМИ, могут трактоваться как давление на украинскую сторону с целью заставить открыть расследование против семьи Джо Байдена, который является прямым конкурентом Трампа на следующих выборах президента США.

Также читайте: "Никакого давления не было", - Пристайко о телефонной беседе Зеленского и Трампа

Издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что во время телефонного разговора президентов США и Украины в июле этого года Трамп по крайней мере восемь раз возвращался к фамилии Байдена в контексте необходимости инициировать в Украине расследование против его сына.

Источник: https://censor.net.ua/n3149743
 
 
 Топ комментарии
 
а как же самый влиятельный президент Европы?
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Клим Чугункин никак не уймется,ждет что придут за ним ходоки просить обратно "на должность". Где мнение Ляшка?
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И это всё благодаря тебе, фуфел.
Ты для фиаско Украины ещё загодя почву готовил. А щас оно расселось на стуле и с умной заточкой вещает...
Ещё два года назад стало понятно - шо этот казачёк засланный.
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Хто всрався?
#деукрїнськісанкціїзаобстріли
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Корисні та щедрі

#деукраїнськісанкціїзаобстріли
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ми знаємо.
За кожний обстріл ЗСУ, зафіксований ОБСЄ та СЦКК у визначеному порядку, закриваються усі КПВВ на лінії фронут на тиждень.
Тварин треба дресувати за відомою методикою: нема миру - нема пенсій.
ВСЕ.
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При Пете этого не делали, но разве для петиков это имеет значение?
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ні, не робили.
При попередній владі в мене була можливість запропонувати такий план одному високопосадовцю, так він злякано відповів: "це буде незаконно!".
На що я спитав: "А вбивати наших вояків - законно?"
У відповідь - тиша.
Тому треба вимагати у влади саме такого плану дій, а не здачи інтересів України та виконання усіх забаганок *****
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а как же самый влиятельный президент Европы?
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це був жарт))
в них зараз "капуснік"))
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Муть какая то.
На нашего Зезидента давят все кому это не лень делать.
Еще внимание обращать...
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Клим Чугункин никак не уймется,ждет что придут за ним ходоки просить обратно "на должность". Где мнение Ляшка?
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Бачу зебіл сергій тобі більше твій капітулянт пристайко з клоуном дуже подобається !!
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Петіни холуї ще час від часу підгавкають з підворотні за протухлі шоколадки
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Петіна шавка ніяк не заспокоїться
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Пятя так нагадил, что еще долго от Украины вонять будет.
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Да уж. В теперешнем обществе логики не осталось.
Быковал пендос,а источик проблем - Украина
Может потому,что проблема не решается?
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И это всё благодаря тебе, фуфел.
Ты для фиаско Украины ещё загодя почву готовил. А щас оно расселось на стуле и с умной заточкой вещает...
Ещё два года назад стало понятно - шо этот казачёк засланный.
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круто, это что новое с 95. так проект засланный казачок Бени тогда и начался с велосипедника...
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Есть Украина - есть проблема. Нет Украины - нет проблемы. Так по Климкину получается? Мы что всем нравиться должны?
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О как при зебобе Украина зазвучала... амерский клоун и так скоро уйдет, нашего сами приберем...
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Украину теперь будут воспринимать как субъект мировой политики.
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а где находится этот дефективный клим чугункин?
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клімкінд, а де ти був, коли підписували ганебні мінські договорняки?
як там твій родич з мядалькою "за возвращєниє Крима"?
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що пецики, що зєлікі - обоє рябоє.
Доки в Україні нема президента українця - не буде розбудови держави, а лише намагання пограбувати та зробити гешефт
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Климкин, стесняется сказать, что при нем петя и украинская власть открыто поддержала Хилари. И при нем юрик с шокиным слили компромат на Байдена джулиани. Теперь трампчик требует от Зе для достоверности официального подтверждения этих данных.
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Единственная Петина заслуга, что он хороший дипомт и то обломилась. Нагадил в самом логове мировой столицы.
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