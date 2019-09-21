 Украину теперь будут воспринимать как источник проблем во время предвыборной президентской кампании в США, - Климкин

Об этом заявил экс-министр иностранных дел Павел Климкин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Хотим мы того или нет, но Украина стала фактором в предвыборной президентской кампании в США. Будет много попыток выяснить, что и кому говорил Руди Джулиани, что говорил или не говорил Дональд Трамп в отношении Джо Байдена. Но важно, что Украину будут воспринимать как источник проблем, а не позитива. И это может нам дорого стоить", - отметил Климкин.
По его мнению, проблема не только в новом контексте для визита Президента Владимира Зеленского в США и его встречи с Трампом.
"Это будет на повестке дня во время всей американской кампании. Но когда идет волна, ей нет смысла противостоять: нужно или отступить, или заняться серфингом", - добавил бывший глава МИД.
Напоминаем, скандал в США набирает обороты после того, как сотрудник разведки, который обрабатывал телефонный разговор Трампа с "иностранным лидером", которым может быть Президент Украины Владимир Зеленский, подал жалобу своему руководству. Его беспокоили отдельные высказывания Трампа, которые, по данным американских СМИ, могут трактоваться как давление на украинскую сторону с целью заставить открыть расследование против семьи Джо Байдена, который является прямым конкурентом Трампа на следующих выборах президента США.
Издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что во время телефонного разговора президентов США и Украины в июле этого года Трамп по крайней мере восемь раз возвращался к фамилии Байдена в контексте необходимости инициировать в Украине расследование против его сына.
#деукрїнськісанкціїзаобстріли
#деукраїнськісанкціїзаобстріли
За кожний обстріл ЗСУ, зафіксований ОБСЄ та СЦКК у визначеному порядку, закриваються усі КПВВ на лінії фронут на тиждень.
Тварин треба дресувати за відомою методикою: нема миру - нема пенсій.
ВСЕ.
При попередній владі в мене була можливість запропонувати такий план одному високопосадовцю, так він злякано відповів: "це буде незаконно!".
На що я спитав: "А вбивати наших вояків - законно?"
У відповідь - тиша.
Тому треба вимагати у влади саме такого плану дій, а не здачи інтересів України та виконання усіх забаганок *****
в них зараз "капуснік"))
На нашего Зезидента давят все кому это не лень делать.
Еще внимание обращать...
Быковал пендос,а источик проблем - Украина
Может потому,что проблема не решается?
Ты для фиаско Украины ещё загодя почву готовил. А щас оно расселось на стуле и с умной заточкой вещает...
Ещё два года назад стало понятно - шо этот казачёк засланный.
"Здобули", блть
як там твій родич з мядалькою "за возвращєниє Крима"?
Доки в Україні нема президента українця - не буде розбудови держави, а лише намагання пограбувати та зробити гешефт