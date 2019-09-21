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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Байден (422) Зеленский (2900) США (15369) Трамп (2387)

 Демократы сфабриковали историю про меня и совершенно замечательную и обычную беседу с Зеленским, - Трамп

Скандал вокруг телефонном разговоре с Президентом Украины Зеленским сфабриковали в Демократической партии, потому что не хотят расследования деятельности Джо Байдена.

Об этом Президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Фейковые новости" и их партнеры в Демократической партии, которые хотят держаться подальше от истории о требовании Джо Байдена к украинской власти уволить генпрокурора, который вел расследование против его сына, ибо в противном случае они (Украина - Ред.) не получили бы большую сумму американских средств, и именно поэтому они (Демократическая партия и "фейковые новости" - Ред.) сфабриковали историю про меня и совершенно замечательную и обычную беседу, которая у нас была с новым Президентом Украины", - написал Трамп.

Президент США добавил, что "ничего, что было бы хоть в каком-то смысле неправильным" в телефонном разговоре не произносил.

Скандал вокруг его возможного давления на Украину Трамп назвал очередной выдумкой СМИ и "охотой на ведьм".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден призвал Трампа обнародовать стенограмму разговора с Зеленским

"Теперь, когда демократы и СМИ фейковых новостей "вылетели в трубу" со всеми своими схемами охоты на ведьм, они пытаются инициировать еще одну, такую ​​же смехотворную, как и предыдущие, назовем ее "украинской охотой на ведьм", - заявил Трамп.

В то же время, он не преминул задеть своего политического конкурента Джо Байдена, назвав его "сонным" Джо и заявив, что СМИ почему-то пытаются его защитить. "Этого не удастся сделать!" - добавил нынешний глава Белого дома.

Напоминаем, скандал в США набирает обороты после того, как сотрудник разведки, который обрабатывал телефонный разговор Трампа с "иностранным лидером", которым может быть Президент Украины Владимир Зеленский, подал жалобу своему руководству. Его беспокоили отдельные высказывания Трампа, которые, по данным американских СМИ, могут трактоваться как давление на украинскую сторону с целью заставить открыть расследование против семьи Джо Байдена, который является прямым конкурентом Трампа на следующих выборах президента США.

Также читайте: "Никакого давления не было", - Пристайко о телефонной беседе Зеленского и Трампа

Издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что во время телефонного разговора президентов США и Украины в июле этого года Трамп по крайней мере восемь раз возвращался к фамилии Байдена в контексте необходимости инициировать в Украине расследование против его сына.

Источник: https://censor.net.ua/n3149742
 
 
 Топ комментарии
 
Демократы сфабриковали историю про меня и совершенно замечательную и обычную беседу с Зеленским, - Трамп - Цензор.НЕТ 9686 Чийого, чийого батька? Демократы сфабриковали историю про меня и совершенно замечательную и обычную беседу с Зеленским, - Трамп - Цензор.НЕТ 8515 Де вас таких притоптаних беруть?
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стенограмму давай - даже мы тебе Трамп не верим
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Вашингтон пост первую полосу отдал проблеме Трампа с Украиной, ЗЕбильгым идиотам, и вообще вопросу - а нахера все они нужны Америке???:

https://www.washingtonpost.com/politics/how-trump-and-giuliani-pressured-ukraine-to-investigate-the-presidents-rivals/2019/09/20/0955801c-dbb6-11e9-a688-303693fb4b0b_story.html
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Америка (США) - наш друг. У нас же немає тепер старшого брата? - з ним щось сталося....
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Старший брат стал врагом, такое часто бывает и в быту. Когда делят родительскую недвижимость.
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та да )) только обычно не делят - старший въезжает в квартиру с женой и ребенком, а младшему уголок в этой квартире выделяют )) уж сколько историй таких слышал..
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Solomon c5c4359c. Мышибратья(мокшане) хотят оставить себе Киев со всей Украиной но без украинцев.
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ПЕСыкы, а США входят в потужну коалицию, которую создал Свыня? Или Трамп чмо? Расскажите
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"Об этом Президент США Дональд Трамп написал в своем Twitte!"

Порохоботы, где вопли почему в соцетях президент делает заявоеиния, как орали на Зелю!?
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и где Порошенко уголь брал? Хочешь сказать, что не с ДНР, через сРашку?
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це була мила розмова дебіла з ідіотом, чи двох ідіотів?
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у тебя все идиоты.. верный признак, что ты сам.. того.. умом тронулся.
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це добре! Президент Трамп поважає батька нашого народу -Президента Зеленського.
Значить ми на правильному шляху!
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Чийого, чийого батька? Демократы сфабриковали историю про меня и совершенно замечательную и обычную беседу с Зеленским, - Трамп - Цензор.НЕТ 8515 Де вас таких притоптаних беруть?
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а ви, звідки звалилися з Марсу? в Україні відбулися вибори, то ж маємо нового Гетьмана (тобто,- батька народу) !
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Батьки, які не вважають за потрібне приховувати від дітей свої особисті драми, вмить заводять дітей у положення рабів.
Роберт Вальзер
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вы о поэте с многодетной семьи. Он знал о чем писал, а вы?
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Ты имеешь ввиду при3.14здента ЗЕльцмана? Демократи сфабрикували історію про мене й абсолютно чудову і звичайну розмову із Зеленським, - Трамп - Цензор.НЕТ 1351
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кацап, это у вас батько народу, а у нас парламентско-президентская республика.
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ні! може у вас! В Росії поки точно не визначилися з формою правління.
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ти дивись українця русскоговорящіє кацапом називають. Ну і діла
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ты не украинец, а кацап с гугл-транслейтом.
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по твоему те, кто говорит на русском - все агенты Путина?
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Бггг)))) капец, преза батькой звать))) я своего самого лучшего свекра папой не зову,а тут шмарклю... спасибо, но у меня свой личный есть
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понімаю...
не Владімір Владімірович часом зветься?
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Вы с детдома? Просто во всех папу видите...
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я вас десь розумію....
ви не українська чайка, то ж вам і український Президент не підходить.
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Український ПРЕЗИДЕНТ, НІКОЛИ не прогнеться перед ворогом і не здасть Батьківщину. А у того, кого ви називаєте презЕ, потепленіє з загарбником. І не палітся так відверто, ватани. Культ особистості- ваше, запоребрикове, у нас він ніколи не приживеться. Демократи сфабрикували історію про мене й абсолютно чудову і звичайну розмову із Зеленським, - Трамп - Цензор.НЕТ 6542 "Батько нашого народу" Демократи сфабрикували історію про мене й абсолютно чудову і звичайну розмову із Зеленським, - Трамп - Цензор.НЕТ 6542
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бачили ми всякі прогиби з 2014 по 2019 р. Просто у декого пам'ять коротка.
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Улюблена гра ватана. "Плюнь лайном". Розважайтесь самостійно, я не граю в смердючі ігри
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нічого подібного.
Трамп сам відмовився від зустрічі із ЗЕ, шантажував його і шепотівся з фуйлом.
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а потім передумав, пів-мільона виборців в США Трамп не може ігнорувати...
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Барыги всех стран одинаково брехливы!
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"Галантерейщик (ЗЕ) и Кардинал (Трамп) - ЭТО СИЛА !!!!!" ( В.А.Зеленский).
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- Вофа ньюжна слип верифакенбой байден буцигарню....жьелательно ефьєктно
- Ес оф корс міста презідент, зисису байдену кирдик, в лукяновскомь сізо
- Ес, Ес, лукасізо, #воляюля, гуд вофа, сьєшь рошєнку
- Ват?
- Шутка....
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Скандал вокруг телефонном разговоре с Президентом Украины Зеленским сфабриковали в Демократической партии, потому что не хотят расследования деятельности Джо Байдена.
Об этом Президент США Дональд Трамп Демократы сфабриковали историю про меня и совершенно замечательную и обычную беседу с Зеленским, - Трамп - Цензор.НЕТ 3531 паписал в своем Twitter, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ. Источник: https://censor.net.ua/n3149742Демократы сфабриковали историю про меня и совершенно замечательную и обычную беседу с Зеленским, - Трамп - Цензор.НЕТ 5143..
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Порошенко- дебил, заварил эту всю фигню. То за Клинтоншу открыто топил, потом с Байденом и Шокиным устроили цирк.
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стенограмму давай - даже мы тебе Трамп не верим
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Может пора садить, за призывы к насильственному перевороту? А начать с тебя..
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москалику, не забагато тебе сьогодні на Цензорі?
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москалик буде українцям розказувати, куди їм їхати з України?
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Я не симпатик Зе. И в 2016 хотел что б Трампа не выбрали. Но сын вице президента США в совете директоров Украинской газодобывающей компании - так просто оказался? Без какого то умысла? Объективно - попахивает коррупцией. Надо просто честно разобраться
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сначала факты - потом комментарии!
если наоборот - то это сплетни и бредни..
(
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Лохматое Чмо в своем стиле. Я целка, которой демократы насрали в штаны.
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Історія навколо інтимної бесіди цих двох Гігантів світової політики можливо і не набула б такого розголосу, якби один з її учасників на вимогу Конгресу своєчасно надав стенограму її змісту. Оскільки зміст бесіди все ж таки не залишився таємницею то цілком зрозуміла стурбованість одного з її учасників за своє реноме плейбоя і несимпатика одностатевих зносин .
Думаю, що анансована зустріч цих двох визначних діячів епохи дозволить розвіяти або ж підтвердити всі підозри щодо справжнього характеру їх інтимних зносин. А поки що створюємо запаси попкорну і спостерігаємо за завантаженням таємничого музичного інструменту в призєдентску пепелацу.
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