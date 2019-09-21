 Демократы сфабриковали историю про меня и совершенно замечательную и обычную беседу с Зеленским, - Трамп

Об этом Президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Фейковые новости" и их партнеры в Демократической партии, которые хотят держаться подальше от истории о требовании Джо Байдена к украинской власти уволить генпрокурора, который вел расследование против его сына, ибо в противном случае они (Украина - Ред.) не получили бы большую сумму американских средств, и именно поэтому они (Демократическая партия и "фейковые новости" - Ред.) сфабриковали историю про меня и совершенно замечательную и обычную беседу, которая у нас была с новым Президентом Украины", - написал Трамп.

Президент США добавил, что "ничего, что было бы хоть в каком-то смысле неправильным" в телефонном разговоре не произносил.

Скандал вокруг его возможного давления на Украину Трамп назвал очередной выдумкой СМИ и "охотой на ведьм".

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"Теперь, когда демократы и СМИ фейковых новостей "вылетели в трубу" со всеми своими схемами охоты на ведьм, они пытаются инициировать еще одну, такую ​​же смехотворную, как и предыдущие, назовем ее "украинской охотой на ведьм", - заявил Трамп.

В то же время, он не преминул задеть своего политического конкурента Джо Байдена, назвав его "сонным" Джо и заявив, что СМИ почему-то пытаются его защитить. "Этого не удастся сделать!" - добавил нынешний глава Белого дома.

Напоминаем, скандал в США набирает обороты после того, как сотрудник разведки, который обрабатывал телефонный разговор Трампа с "иностранным лидером", которым может быть Президент Украины Владимир Зеленский, подал жалобу своему руководству. Его беспокоили отдельные высказывания Трампа, которые, по данным американских СМИ, могут трактоваться как давление на украинскую сторону с целью заставить открыть расследование против семьи Джо Байдена, который является прямым конкурентом Трампа на следующих выборах президента США.

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Издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что во время телефонного разговора президентов США и Украины в июле этого года Трамп по крайней мере восемь раз возвращался к фамилии Байдена в контексте необходимости инициировать в Украине расследование против его сына.