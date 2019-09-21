 Демократы сфабриковали историю про меня и совершенно замечательную и обычную беседу с Зеленским, - Трамп

Об этом Президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Фейковые новости" и их партнеры в Демократической партии, которые хотят держаться подальше от истории о требовании Джо Байдена к украинской власти уволить генпрокурора, который вел расследование против его сына, ибо в противном случае они (Украина - Ред.) не получили бы большую сумму американских средств, и именно поэтому они (Демократическая партия и "фейковые новости" - Ред.) сфабриковали историю про меня и совершенно замечательную и обычную беседу, которая у нас была с новым Президентом Украины", - написал Трамп.
Президент США добавил, что "ничего, что было бы хоть в каком-то смысле неправильным" в телефонном разговоре не произносил.
Скандал вокруг его возможного давления на Украину Трамп назвал очередной выдумкой СМИ и "охотой на ведьм".
"Теперь, когда демократы и СМИ фейковых новостей "вылетели в трубу" со всеми своими схемами охоты на ведьм, они пытаются инициировать еще одну, такую же смехотворную, как и предыдущие, назовем ее "украинской охотой на ведьм", - заявил Трамп.
В то же время, он не преминул задеть своего политического конкурента Джо Байдена, назвав его "сонным" Джо и заявив, что СМИ почему-то пытаются его защитить. "Этого не удастся сделать!" - добавил нынешний глава Белого дома.
Напоминаем, скандал в США набирает обороты после того, как сотрудник разведки, который обрабатывал телефонный разговор Трампа с "иностранным лидером", которым может быть Президент Украины Владимир Зеленский, подал жалобу своему руководству. Его беспокоили отдельные высказывания Трампа, которые, по данным американских СМИ, могут трактоваться как давление на украинскую сторону с целью заставить открыть расследование против семьи Джо Байдена, который является прямым конкурентом Трампа на следующих выборах президента США.
Издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что во время телефонного разговора президентов США и Украины в июле этого года Трамп по крайней мере восемь раз возвращался к фамилии Байдена в контексте необходимости инициировать в Украине расследование против его сына.
https://www.washingtonpost.com/politics/how-trump-and-giuliani-pressured-ukraine-to-investigate-the-presidents-rivals/2019/09/20/0955801c-dbb6-11e9-a688-303693fb4b0b_story.html
Порохоботы, где вопли почему в соцетях президент делает заявоеиния, как орали на Зелю!?
Значить ми на правильному шляху!
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Роберт Вальзер
не Владімір Владімірович часом зветься?
ви не українська чайка, то ж вам і український Президент не підходить.
Трамп сам відмовився від зустрічі із ЗЕ, шантажував його і шепотівся з фуйлом.
- Ес оф корс міста презідент, зисису байдену кирдик, в лукяновскомь сізо
- Ес, Ес, лукасізо, #воляюля, гуд вофа, сьєшь рошєнку
- Ват?
- Шутка....
Об этом Президент США Дональд Трамп паписал в своем Twitter, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ. Источник: https://censor.net.ua/n3149742..
если наоборот - то это сплетни и бредни..
(
Думаю, що анансована зустріч цих двох визначних діячів епохи дозволить розвіяти або ж підтвердити всі підозри щодо справжнього характеру їх інтимних зносин. А поки що створюємо запаси попкорну і спостерігаємо за завантаженням таємничого музичного інструменту в призєдентску пепелацу.