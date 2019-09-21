 В процессах вокруг ПриватБанка не должны участвовать представители власти, которые ранее стояли на стороне Коломойского, - Данилюк

Об этом Данилюк сказал в эфире "Свободы слова с Савиком Шустером", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛIГА.
Данилюк заявил, что происходящее сейчас вокруг ПриватБанка он воспринимает как "прямую угрозу национальной безопасности". Он отметил, что во время предвыборной компании "понимал опасность, если будет усиливаться влияние Игоря Коломойского".
Секретарь СНБО считает, что для обеспечения доверия к действующей власти в процессах вокруг ПриватБанка "должна произойти одна очень важная вещь – не должны в этом процессе принимать участие люди, которые имеют конфликт интересов".
Данилюк отметил, что такой конфликт интересов есть у него самого, поскольку он в момент национализации банка был министром финансов, но он, по его словам, не влияет на сегодняшние процессы, связанные с Приватом.
"Я не должен влиять на эти процессы. Также не должны влиять на эти процессы люди, которые стояли на стороне Коломойского и сейчас являются моими коллегами. Это конкретный конфликт интересов, который должен быть устранен. Тогда будет доверие", - считает Данилюк.
"Вопрос, есть ли доверие к судебной системе. Люди, которые сегодня могут влиять на суды и имеют конфликт интересов, должны уйти со своих должностей", – добавил позже чиновник.
Гаврилюк сидів у залі і читав Конституцію.
Беленюк їздить на змагання, а у залі спить.Поясніть мені: в чому нова епоха?
А насправді очевидно: сценки з Гаврилюком, у якого буцімто капає слина з рота, потрібні були лише, щоб змінити одних на інших. При чому їм конче необхідно було замість чувака, що на Майдані відморожував собі всі місця, замінити саме на слухняних тваринок, що стрибають по команді на одній нозі.Вони прибрали чужого собі ментально Гаврилюка і привели близького собі Стефанчука, Юзіка і Дубінського, пролізли в комітет фінансової політики і одразу оголосили розслідування "незаконної націоналізації Приватбанка". Можна сперечатися про касові апарати і ФОПи, але Гаврилюк би ніколи не проголосував за повернення Коломойському Приватбанку.
А от ручна тваринка Коломойського Дубінський - легко.Ось і вся епоха нових облич. Це фейк. Обман. Штучно створений запит. Вдарили населенню по башці і зняли дорогі чоботи. Замість них кинули рвані лапті.
Зате оновлення гардеробу.(Джон Смит)
Какой вкладчик будет теперь держать деньги в банке Бени ?
Кроме ЗЕ льоные мартышек, конечно. 😃
Предоплату за товар?
типа весб импорт запретить?
Как такое можно отследить в стране де все импортируется?
Это я отдала кругленькую сумму своих кровных Бене на яхту?
Товарищ, вы ещё в себе, или уже нет? 😂
Коломойский с одной стороны ПЕРЕЦ , так как сумел привлечь капитал и создать ни фиговый банк., Другой стороны я не знаю
напрягается лише свиночолий, бІгаючи
на допити
зе-терпилы..,!
Тут какой то порохобот вопросы задает...
Что отвечать будем?
ПОРОХОБОТ
@Pipsec
·20 сент.
Стоп я не зрозумів.
Фінансування Освіти зменшено на 6 млрд. А коломийському дають 5 млрд.
Де ще один міліард?
Сьогодні через 20 хв.
вот только намеки на канцлера богдана, коломойского юризда, - это он зря , не подумавши.
он и за свою ж.. боится, аки соучастник "отжима"
))))))))))))))))