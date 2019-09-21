 В процессах вокруг ПриватБанка не должны участвовать представители власти, которые ранее стояли на стороне Коломойского, - Данилюк

Об этом Данилюк сказал в эфире "Свободы слова с Савиком Шустером", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛIГА.

Данилюк заявил, что происходящее сейчас вокруг ПриватБанка он воспринимает как "прямую угрозу национальной безопасности". Он отметил, что во время предвыборной компании "понимал опасность, если будет усиливаться влияние Игоря Коломойского".

Секретарь СНБО считает, что для обеспечения доверия к действующей власти в процессах вокруг ПриватБанка "должна произойти одна очень важная вещь – не должны в этом процессе принимать участие люди, которые имеют конфликт интересов".

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Данилюк отметил, что такой конфликт интересов есть у него самого, поскольку он в момент национализации банка был министром финансов, но он, по его словам, не влияет на сегодняшние процессы, связанные с Приватом.

"Я не должен влиять на эти процессы. Также не должны влиять на эти процессы люди, которые стояли на стороне Коломойского и сейчас являются моими коллегами. Это конкретный конфликт интересов, который должен быть устранен. Тогда будет доверие", - считает Данилюк.

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"Вопрос, есть ли доверие к судебной системе. Люди, которые сегодня могут влиять на суды и имеют конфликт интересов, должны уйти со своих должностей", – добавил позже чиновник.