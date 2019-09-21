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 Политика Украины
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Все про:Коломойский (1174) Данилюк Александр (399) Приватбанк (520)

 В процессах вокруг ПриватБанка не должны участвовать представители власти, которые ранее стояли на стороне Коломойского, - Данилюк

Секретарь СНБО Александр Данилюк считает, что представители власти, которые в вопросе национализации ПриватБанка "ранее стояли на стороне Коломойского", и которые сейчас могут влиять на процессы вокруг банка, должны покинуть свои должности.

Об этом Данилюк сказал в эфире "Свободы слова с Савиком Шустером", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛIГА.

Данилюк заявил, что происходящее сейчас вокруг ПриватБанка он воспринимает как "прямую угрозу национальной безопасности". Он отметил, что во время предвыборной компании "понимал опасность, если будет усиливаться влияние Игоря Коломойского".

Секретарь СНБО считает, что для обеспечения доверия к действующей власти в процессах вокруг ПриватБанка "должна произойти одна очень важная вещь – не должны в этом процессе принимать участие люди, которые имеют конфликт интересов".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Читаю об этом только в прессе, - Коломойский отрицает переговоры с властями о компромиссе по Приватбанку. ВИДЕО

Данилюк отметил, что такой конфликт интересов есть у него самого, поскольку он в момент национализации банка был министром финансов, но он, по его словам, не влияет на сегодняшние процессы, связанные с Приватом.

"Я не должен влиять на эти процессы. Также не должны влиять на эти процессы люди, которые стояли на стороне Коломойского и сейчас являются моими коллегами. Это конкретный конфликт интересов, который должен быть устранен. Тогда будет доверие", - считает Данилюк.

Смотрите также: Данилюк о попытках Коломойского вернуть себе "ПриватБанк": "Я не вижу этого механизма. Технически не вижу". ВИДЕО

"Вопрос, есть ли доверие к судебной системе. Люди, которые сегодня могут влиять на суды и имеют конфликт интересов, должны уйти со своих должностей", – добавил позже чиновник.

Источник: https://censor.net.ua/n3149741
 
 
 Топ комментарии
 


зе-терпилы..,!
Тут какой то порохобот вопросы задает... У процесах навколо "Приватбанку" не мають брати участі представники влади, які раніше були на боці Коломойського, - Данилюк - Цензор.НЕТ 8496
Что отвечать будем?

ПОРОХОБОТ

@Pipsec

·20 сент.

Стоп я не зрозумів.
Фінансування Освіти зменшено на 6 млрд. А коломийському дають 5 млрд.
Де ще один міліард?
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Ха,ха... міністр фінансів бовкнув західній пресі, що питанням Привату займається особисто президент( клоун Бені) і голова ОПи Богда (хлопчик Бені).
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День возвращения Привата станет последним днемн ЗЕБЕни... 🤔
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З нету:Вони ржали з депутата Гаврилюка, що він смішний селюк. Потім сказали, що треба парнєй із народа, селюк це не із народа, і зробили депутатом спортсмена Беленюка.
Гаврилюк сидів у залі і читав Конституцію.
Беленюк їздить на змагання, а у залі спить.Поясніть мені: в чому нова епоха?
А насправді очевидно: сценки з Гаврилюком, у якого буцімто капає слина з рота, потрібні були лише, щоб змінити одних на інших. При чому їм конче необхідно було замість чувака, що на Майдані відморожував собі всі місця, замінити саме на слухняних тваринок, що стрибають по команді на одній нозі.Вони прибрали чужого собі ментально Гаврилюка і привели близького собі Стефанчука, Юзіка і Дубінського, пролізли в комітет фінансової політики і одразу оголосили розслідування "незаконної націоналізації Приватбанка". Можна сперечатися про касові апарати і ФОПи, але Гаврилюк би ніколи не проголосував за повернення Коломойському Приватбанку.
А от ручна тваринка Коломойського Дубінський - легко.Ось і вся епоха нових облич. Це фейк. Обман. Штучно створений запит. Вдарили населенню по башці і зняли дорогі чоботи. Замість них кинули рвані лапті.
Зате оновлення гардеробу.(Джон Смит)
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Після повернення Коломийському ПриватБанку багато хто із вкладників, пенсіонерів, зарплатників...перестануть платити через цей банк і перереєструють на інший банк.
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Приват с Коломойский больше не жилец. Винт Бени с получением значительной части акций банка не пройдет.

Какой вкладчик будет теперь держать деньги в банке Бени ?
Кроме ЗЕ льоные мартышек, конечно. 😃
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та вже великі суми не тримають. Хіба що - для поточних потреб
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Данилюк ты же ВОР. У меня есть веские доказательства. Иди воняй в подворотне В процессах вокруг ПриватБанка не должны участвовать представители власти, которые ранее стояли на стороне Коломойского, - Данилюк - Цензор.НЕТ 9270
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а как Гонтарева и Порошенко дали разрешение на вывод денег из Приватбанка за границу?
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а надо было закрыть банк? Во время наступления рашиков?
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можно запртить тарнзакции, было бы желание.
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какие транзакции запретить?

Предоплату за товар?

типа весб импорт запретить?
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Бенік баблос через кіпрську філію здається виводив !
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там была предоплата за товар просто много фирм. Предоплату проплатили а товар не поставили.

Как такое можно отследить в стране де все импортируется?
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цапка - смешной ты - а про свифт не слышал? так отож - вот вы тупые)))))))
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На кого он намакет, все клитенны ПривтаБанка так или иначе были на стороне Коломойского.
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Во даёт!

Это я отдала кругленькую сумму своих кровных Бене на яхту?

Товарищ, вы ещё в себе, или уже нет? 😂
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ЗЕбил по себе судит, он думает шо все тоже будут лизать сапоги его хозяина, как и он сам лижет.
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Це кацап. Дуже хоче, щоб українська земля кацапам дісталась
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Походу кинула бабушку внучка с зелеными соплями...
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Ха,ха... міністр фінансів бовкнув західній пресі, що питанням Привату займається особисто президент( клоун Бені) і голова ОПи Богда (хлопчик Бені).
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Не смішно, коли Данилюк палить бочку на головного спонсора СН.
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Тот кто создал ПРИВАТБАНК , был таки не плохой предприниматель. Вопрос в Другом... будем Думать. \
Коломойский с одной стороны ПЕРЕЦ , так как сумел привлечь капитал и создать ни фиговый банк., Другой стороны я не знаю
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Вся его заслуга-подкуп крупных производителей, что бы они перевели зарплатные проекты в приват. Помните 90-00 годы?
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І також виплати пенсій. Але при реприватизації Привату багато то відмовиться від його послуг.
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Неоднокранто. Приватовские сидоры пользовалист абсолютно бандюгановскими методами
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Не совсем вас понял, кто кому ссыт, и кто не понял что Приват монополист и накажет всех.
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Гдавное что бы небыло тех, кто стоит на стороне Гонаревой и Порошенко
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Главное что ты ЗЕпетух всегда будешь в спаме Больше минуты твои высеры тут не проживут
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А ну да, щоб не заважали ЗЕ повернути банк Бєнє, щоб той міг і надалі обваровувати нас.
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Ну а данилюк ето ХУ....ЛО ПРИХЛЕБАТЕЛЬСКОЕ. С полной ответственностью заявляю как НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК
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шо совесть проснулась ? ну лучше поздно, чем не когда
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данилюк был минфином во время приватизации ПБ, "конфликт интересов" - это он, в первую очередь, про себя сказал. обидно - снбо бюджет увеличили в 28 раз, а он теперь не успеет "освоить"...
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Вчора він підствердив, що Приват націоналізували правильно і цілковито законно.
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пока шо
напрягается лише свиночолий, бІгаючи
на допити У процесах навколо "Приватбанку" не мають брати участі представники влади, які раніше були на боці Коломойського, - Данилюк - Цензор.НЕТ 3503
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Ты, зеб, случаем, не забыл статью прочитать?
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Дап че ты на дебильню зеленосопливую внимание обращаеш? в спам тридвараса и все дела
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Коломойський грає виставу, і дурить Україну. А глядачі хавають і вірять. Ще не бачив такого народу.
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А я видел и вижу каждый день подобный и когда нынешний кричит - бульбороссия, я смеюсь...
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как было и как будет/18 апреля 2019 г .Стало известно, кто под покровом ночи прибыл в Украину защищать интересы Коломойского..-Пока он в Израиле ждет победы своего протеже Зеленского на выборах, его люди «пачками» перекидываются в Киев.Коломойский накинул око на украинские земли и собирается формировать свой земельный банк накануне снятия моратория с продажи земли.Поскольку украинская земля фактически уже разобрана крупными агрохолдингами, они станут объектом «нападок» в ближайшее время. Заблокировать их земельные банки с последующим переделом планируется в рамках уголовного производства, которое с фабулой «о незаконности использования земли» должна будет инициировать «Общественная организация «Израильско-Украинской юридической помощи». Такую заявку в Минюст на днях подали люди Коломойского, в числе которых значится Розенберг- беглый министр энергетики Ставицкий. Общественная организация зарегистрирована по адресу адвоката Коломойского Андрея Богдана.
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зе-терпилы..,!
Тут какой то порохобот вопросы задает... У процесах навколо "Приватбанку" не мають брати участі представники влади, які раніше були на боці Коломойського, - Данилюк - Цензор.НЕТ 8496
Что отвечать будем?

ПОРОХОБОТ

@Pipsec

·20 сент.

Стоп я не зрозумів.
Фінансування Освіти зменшено на 6 млрд. А коломийському дають 5 млрд.
Де ще один міліард?
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Вже був час давно Шурі визначитися - розумний він чи гарний? А то крутиться, як гівно в ополонці, ніяк не може визначитися кому нижче спини свою повагу висловити. 😕
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Найочікуваніше інтерв'ю року: п'ятий Президент України Петро Порошенко, субота, 20.00 у Рандеву з Яніною Соколовою на "5 каналі".

Сьогодні через 20 хв.
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а нельзя сделать так, чтобы Беня и Приват вообще не фигурировали больше. Беня ему не хозяин, а значит хватит смотреть ему в рот ловить его слова.
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Бєня хозяін Зєлі . "Танцюй враже як бєня скаже ".
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старым нельзя, а новым, которые уже работают можно ? а кто знает, работает старый или нет ? пусть данилюк идет в отставку.
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он не халявщик, он партнер - он даже ситуационную комнату нашел..
У процесах навколо "Приватбанку" не мають брати участі представники влади, які раніше були на боці Коломойського, - Данилюк - Цензор.НЕТ 6771
вот только намеки на канцлера богдана, коломойского юризда, - это он зря , не подумавши.
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Что такое страшное есть у Бе на Зе? Почему он растерялся ?так может и потеряться...
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Уважение Данилюку дистанцирующемуся от позорящих слуг богданов и иже с ними ...
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какие "процессы", судебные?? так што парашенка, што коломойша, они даже не под следствием, тока гонтаревой дачи жгут, предварительно сняв охрану, штоб её на гасить, а то, видно, пообещала хорошие приятности после своего "несчастного случая"
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да ... данилюк зассал, критически засссссал...
он и за свою ж.. боится, аки соучастник "отжима"
))))))))))))))))
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