 Воспоминания ветеранов важны и с юридической точки зрения, как свидетельства для Гаагского трибунала, - Порошенко на книжном форуме во Львове

Об этом сказал пятый президент Украины, лидер политической партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко во время посещения 26 книжного форума во Львове вместе с женой Мариной, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "ЕС".

"Здесь фантастическая Украинская атмосфера. Приветствую всех, кто приехал сегодня во Львов, так вы сегодня точно получите здесь огромное удовольствие - я это чувствую, и вы точно это почувствуете", - поделился впечатлениями от форума Порошенко.

Пятый президент Украины вспомнил, что в детстве начал читать очень рано. "Я очень люблю книги и эта любовь не проходит и сейчас. Сегодня уже перешли на электронные книги, уже ты можешь увеличивать шрифт, уже можешь читать вечером ... Но на самом деле, это такой барометр, это такой тест, лакмусовая бумажка того, чтобы ты оставался в интеллектуальном пространстве Украины ", - отметил он.

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Порошенко отметил, что сегодня на форуме можно приобрести много книг. "Но это не расходы, это - инвестиции, инвестиции в личность", - сказал он.

Он также отметил, что нужно увеличивать количество книг, фильмов программ на радио и телевидении для формирования украинской идентичности. "И мы со своей стороны делали, делаем и будем делать все для того, чтобы этих книг, этих фильмов было больше", - отметил Петр Порошенко.

Пятый президент Украины также посетил ветеранскую палатку, где представлены книги, авторами которых являются военные, которые защищали независимость и территориальную целостность Украины на востоке страны.

Он особо подчеркнул важность хранить память о событиях на Донбассе и военное братство, и именно благодаря воспоминаниям непосредственных участников этих событий это становится возможным. Кроме того, воспоминания ветеранов важны и с юридической точки зрения как свидетельство для Гаагского трибунала, добавил он.

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"Очень важно сейчас, чтобы мы не отводили и не отдавали украинскую землю, какими бы формулами Шайнмаера это не прикрывалось. Очень важно сейчас, чтобы то, ради чего отдавали жизни украинские герои для того, чтобы защитить украинскую землю и защитить украинский, проживающих на Донбассе, это было первым приоритетом государства. И для того, чтобы наполниться этим чувством, надо было приехать сегодня во Львов, в ветеранскую палатку. Здесь настоящая позитивная энергия", - сказал Порошенко.

"Я думаю, что учиться любить Украину нужно именно у этих ребят. Надо почитать их книги", - сказал пятый президент Петр Порошенко.

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Он рассказал, что обсудил с ветеранами возможность издания их аудио-книг, и планы по созданию фильмов на основе их произведений. "Ключевая позиция - формирование национальной идентичности в значительной степени формируется в этой палатке", - добавил он.