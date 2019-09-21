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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:книги (476) Львов (3515) Порошенко (17790) Европейская Солидарность (120)

 Воспоминания ветеранов важны и с юридической точки зрения, как свидетельства для Гаагского трибунала, - Порошенко на книжном форуме во Львове

Мы делаем все, чтобы увеличить количество украинского продукта для формирования украинской идентичности и книжный форум во Львове является важной составляющей сохранения именно украинского интеллектуального пространства.

Об этом сказал пятый президент Украины, лидер политической партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко во время посещения 26 книжного форума во Львове вместе с женой Мариной, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "ЕС".

Воспоминания ветеранов важны и с юридической точки зрения, как свидетельства для Гаагского трибунала, - Порошенко на книжном форуме во Львове 01

"Здесь фантастическая Украинская атмосфера. Приветствую всех, кто приехал сегодня во Львов, так вы сегодня точно получите здесь огромное удовольствие - я это чувствую, и вы точно это почувствуете", - поделился впечатлениями от форума Порошенко.

Пятый президент Украины вспомнил, что в детстве начал читать очень рано. "Я очень люблю книги и эта любовь не проходит и сейчас. Сегодня уже перешли на электронные книги, уже ты можешь увеличивать шрифт, уже можешь читать вечером ... Но на самом деле, это такой барометр, это такой тест, лакмусовая бумажка того, чтобы ты оставался в интеллектуальном пространстве Украины ", - отметил он.

Воспоминания ветеранов важны и с юридической точки зрения, как свидетельства для Гаагского трибунала, - Порошенко на книжном форуме во Львове 02

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Воспоминания ветеранов важны и с юридической точки зрения, как свидетельства для Гаагского трибунала, - Порошенко на книжном форуме во Львове 03

Порошенко отметил, что сегодня на форуме можно приобрести много книг. "Но это не расходы, это - инвестиции, инвестиции в личность", - сказал он.

Он также отметил, что нужно увеличивать количество книг, фильмов программ на радио и телевидении для формирования украинской идентичности. "И мы со своей стороны делали, делаем и будем делать все для того, чтобы этих книг, этих фильмов было больше", - отметил Петр Порошенко.

Воспоминания ветеранов важны и с юридической точки зрения, как свидетельства для Гаагского трибунала, - Порошенко на книжном форуме во Львове 04

Пятый президент Украины также посетил ветеранскую палатку, где представлены книги, авторами которых являются военные, которые защищали независимость и территориальную целостность Украины на востоке страны.

Он особо подчеркнул важность хранить память о событиях на Донбассе и военное братство, и именно благодаря воспоминаниям непосредственных участников этих событий это становится возможным. Кроме того, воспоминания ветеранов важны и с юридической точки зрения как свидетельство для Гаагского трибунала, добавил он.

Смотрите: На Книжном форуме воины и волонтеры представляют свои книги в Ветеранской палатке. ФОТО

Воспоминания ветеранов важны и с юридической точки зрения, как свидетельства для Гаагского трибунала, - Порошенко на книжном форуме во Львове 05

"Очень важно сейчас, чтобы мы не отводили и не отдавали украинскую землю, какими бы формулами Шайнмаера это не прикрывалось. Очень важно сейчас, чтобы то, ради чего отдавали жизни украинские герои для того, чтобы защитить украинскую землю и защитить украинский, проживающих на Донбассе, это было первым приоритетом государства. И для того, чтобы наполниться этим чувством, надо было приехать сегодня во Львов, в ветеранскую палатку. Здесь настоящая позитивная энергия", - сказал Порошенко.

"Я думаю, что учиться любить Украину нужно именно у этих ребят. Надо почитать их книги", - сказал пятый президент Петр Порошенко.

Воспоминания ветеранов важны и с юридической точки зрения, как свидетельства для Гаагского трибунала, - Порошенко на книжном форуме во Львове 06

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Он рассказал, что обсудил с ветеранами возможность издания их аудио-книг, и планы по созданию фильмов на основе их произведений. "Ключевая позиция - формирование национальной идентичности в значительной степени формируется в этой палатке", - добавил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3149739
 
   
 Топ комментарии
 
Книжечки пригодятся в тюряге,пускай покупает побольше
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Так Поця,особливо про Іловайськ,та твій з Ху"лом "зелений коридор" і парад.
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Совет форумчанПравила форума
 
Судя по политике Зеленского в Гааге жертвами будут русские.
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так одна з його секретарш прямо обвинуватила атовців те волонтерів в розпалюванні війни на дамбасі.
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а до этого его речник (Мендель), - что ВСУ по садикам и школам стреляли, где детишки повстанцев ...
Не жалели детишек....
В Гааге это обязательно предъявят...
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дайте мне бесплатно книг и побольше,побольше,побольше

Спогади ветеранів важливі і з юридичної точки зору як свідчення для Гаазького трибуналу, - Порошенко на книжковому форумі у Львові - Цензор.НЕТ 1541
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Час зупинити зепитуляцію! Прокинься, Україно!
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Как там в Ольгино, снег не выпал?
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та какой снег, у того нона иней на лбу толщиной в 10 см по жизни
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В'ячеслав Кириленко

@KyrylenkoVyach

·22 ч

Міністр енергетики хоче відновити прямі закупівлі газу у «Газпрому», міністр закордонних справ торгівлю із ОРДЛО, міністр соцполітики - виплату пенсій на окупованих територіях. При цьому агресія РФ триває. Це уже не формула Штайнмаєра. І не формула Зеленського. Це формула Путіна
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22 обстріли за добу і 4 поранених - це для ЗЄ та Каламойші така дрібниця.
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Тільки порохоскоти нелюди можуть піарити свого нікчемного сивого мародера га смертях та каліцтвах наших Героїв.
Порохоскот, нагадую тобі, що за часів царювання твоєї сивої ****** загинуло більше 12000 українців.
То ж гори у пеклі, тварина ніцна. Амінь.
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Скільки при владі знаходиться кириленко і що він зробив для України?
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Посмотрите какой будет потужный гаагский трибунал по боингу - такой же будет и по всем остальным преступлениям рассеи.
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Так Поця,особливо про Іловайськ,та твій з Ху"лом "зелений коридор" і парад.
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Вот прямо эталонная манипуляция для зебилов. Скажи - а петров и баширов - это тоже петина с ***** операция, или зебилы еще не готовы к такому?
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свын захрюкав старую....
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А петя все тустется возле границы, проходы ищет.
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Книжечки пригодятся в тюряге,пускай покупает побольше
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Будто сыньоносый те книги читать будет, умора😀
Шо это запойное сделало для суда в Гааге？
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Shut ta f up, moron! Все, на що ви там спромоглись за 20 років-наплодили пдятєй на весь світ! Вірно хтось написав: сидите в центрі Європи і серете один на одного! Пляті українські осоромили на цілий світ! Турки в очі питають why Ukrainian men don't like pusses?! Чому українські чоловіки не ******* пі..у?! Заіпали вже всіх хохли кляті! Свободу Галичині!
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Правду писать об этой войне начнут лет через 10.
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Ты ещё не понял что такое Петеное АТО?
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80% порохоскотів - свинособачомовні. Співпадіння? Не вважаю)
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так його виблRgok і слова не зміг промовити українською - воно, падло, в родині гавкає!
А Зє!біл буцім шось там белькоче шоп задурити поголов'я - нате вам мову - а за лаштунками відбирають все. Коли не залишиться українцям і клаптя землі, від якої отримували силу, то і мову відбере. Сама здохне...
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Соєвому остается только лгать и изворачиваться, причем крайне неуклюже и так, что лучше бы вообще молчать.

За умного сошел бы.
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Странно, вот у нас есть реальный дебил - зеленский. Почему ему такие советы не даешь?
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С этим п..сом говорить не о чем.Продал Украинцев в Илловайске.Ответь чучело за погибших героев
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Пеца про Дебальцево, де ти гавков що немає оточення..Йловайськ і далі..алкаш хренов
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Если бы говорил другое - это как то помогло бы бойцам? Или зе-быдлу плевать на бойцов, лишь бы им на диване говорили что они хотят?
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все познается в сравнении - некоторые зебилы ,даже тут ,уже начали шо то понимать - очень жаль - но то ли еще будет
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Секретна інфа про Зеленського та його ботів!
ervinartem.patrioty.org.ua/blogs/khto-taki-porokhoboty-ta-infovolonery-zvidky-vzialysia--severyn-pidhirnyi-295831.html
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побитий пес блукає сумними очима по форумам. Нуль гідності, 100% огидності
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