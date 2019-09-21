 В кабинете директора ГБР Трубы обнаружили прослушку (обновлено). ФОТО

Об этом Труба сообщил в своем Телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня в моем кабинете обнаружена аппаратура для прослушивания, которая была профессионально вмонтирована в вентиляционную систему. Работали специалисты. Стоит "прослушка" в одном месте или в нескольких - выясняем, как и то, к кому она приведет", - написал директор ГБР.
Труба отметил, что на записях ничего интересного про него быть не может, а вот "о состоянии производств, которые мы обсуждали со следователями - да. В том числе, резонансных".
Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, в частности взрывотехники и специалисты по кибербезопасности.
Вони не встановлювали їх
а попросили це зробити ФСБ.
бо на пристрої знайшли клеймо «Made in China»
Ще ніколи Порох не був так близько до провалу.
Врятувало його тільки те що Провал був закритий на реконструкцію.
Портнов шо ли там сидел?)
Адже витяжка роману "Труби" вмістилася у тоненькій брошурі...
Пах будет болеть минимум две недели...
"Посмотрел немецкое кино для взросльіх.
Отправил резюме в Берлинский ЖКХ на вакансию слесаря-сантехника"
бл... дилетанты гребаные.... "бюро расследований"... шараж-монтаж
...
Порох впопыхах плохо замаскировал прослушивающее устройство.
Вскоре в Попыхи уже приехали специалисты СБУ.
а они вернуться в Украину - начнутся суды и срока.
вы никому на на пуй не упали - бегите в ряшку ну или честно за передательво отсидите.
зеленые не навсегда ...
тогда уже без обижалова - вас тупо убьют.
А - упало, Б - пропало.
Кто остался на трубе ?
😕
Бо без неї крамниця "Д_тячий світ" - це пекло для перфекціоніста
Вы все на учёте, вы все на прицеле.
Первый на ходу показал Роману Трубе документик, а второй в эту же минуту оказался стоящим на табуретке, с рукою, засунутой в вентиляционный ход. В глазах у Трубы потемнело, газету сняли, но в пачке оказалось неизвестное устройство, с какими-то проводами. Впрочем, все это Роман разглядел неясно, перед глазами у него плавали какие-то пятна.
- Прослушка в вентиляции, - задумчиво сказал первый и спросил Романа Михайловича мягко и вежливо: - Портянкин жучок?
- Нет! - ответил Труба страшным голосом, - подбросил Порох!
- Это бывает, - согласился тот, первый, и опять-таки мягко добавил: - Ну что же, надо Портнова сдавать.
"Тем временем Шефир, до которого никому уже не было дела, умело снял показания с приборов скрытого наблюдения, собрал их в два бумажных пакета "Fendy" и, покинув отель через вентиляцию, ухнул с улицы совой."
https://censor.net.ua/resonance/3148189/vladimir_zelenskiyi_i_pepelnitsa_kolomoyiskogo_shpionskiyi_boevik
Тому що офіційна прослушка - нині це виключно парафія СБУ. Згадай, для прикладу, про прослушку суддів ОАСК.
А неофіційно - навряд чи...