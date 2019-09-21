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Все про:прослушка (265) Труба (142) ГБР (577)

 В кабинете директора ГБР Трубы обнаружили прослушку (обновлено). ФОТО

В кабинете директора Государственного бюро расследований Романа Трубы обнаружено подслушивающее устройство.

Об этом Труба сообщил в своем Телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

В кабинете директора ГБР Трубы обнаружили прослушку (обновлено) 01

"Сегодня в моем кабинете обнаружена аппаратура для прослушивания, которая была профессионально вмонтирована в вентиляционную систему. Работали специалисты. Стоит "прослушка" в одном месте или в нескольких - выясняем, как и то, к кому она приведет", - написал директор ГБР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Труба не знает, откуда у Портнова информация о деятельности ГБР

Труба отметил, что на записях ничего интересного про него быть не может, а вот "о состоянии производств, которые мы обсуждали со следователями - да. В том числе, резонансных".

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, в частности взрывотехники и специалисты по кибербезопасности.

Также читайте: Следователи ГБР по указанию Трубы не открыли дело против Портнова, несмотря на решение суда, - Чорновол

Источник: https://censor.net.ua/n3149737
 
 
 Топ комментарии
 
хочет сказать что это не он сливал данные коцапам, а его прослушали. и служба безопасности ничего не нашла и дала поставить
уже верю
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о_О, цирк портнова зажигает огни.
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Сливал все портнову в прямом эфире...😀
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Вони самі встановили цю прослушку😊
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Чому ти так погано думаєш про ДБР?
Вони не встановлювали їх
а попросили це зробити ФСБ. У кабінеті директора ДБР Труби виявили "прослушку", - джерело - Цензор.НЕТ 9347
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Все може бути, але тепер Труба повинен проводить внутрішнє розслідування.
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Головна версія китайці,
бо на пристрої знайшли клеймо «Made in China»
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Плебс схавает дэзу от карманного Пинкертона У кабінеті директора ДБР Труби виявили "прослушку", - джерело - Цензор.НЕТ 8305
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.. В вытяжке. Странно, что не в унитазе
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Біля пристрою був знайдений батончик Рошен.
Ще ніколи Порох не був так близько до провалу.
Врятувало його тільки те що Провал був закритий на реконструкцію.
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Порох исподтишка подложил в вентиляцию подслушивающее устройство. Специалисты сделали соответствующие выводы и установили под тишок вентиляции защитную решётку.
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Выводы были сделаны прямо на Банковую.
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В вытяжке директора ГБР обнаружили прослушивающее устройство. Всю жидкость, в которой плавало устройство, пришлось слить, поэтому Роману Трубе придётся повторно сдать биоматериалы для новой вытяжки.
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ця нікчемна труба видує хоть яку мелодію, і все абсолютно фальшиве. Порошенка, коли він був президентом, такий непотріб задовільняв повністю.
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зебіл, не бреши: цей непотріб задовільнив конкурсну комісію, а не Порошенка.
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"В кабинете директора ГБР Романа Трубы обнаружили прослушку. В вытяжке.

Портнов шо ли там сидел?)
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Цікавить інше - як вони туди запхали пристрій?
Адже витяжка роману "Труби" вмістилася у тоненькій брошурі...
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Кхм...а що майору Мельниченку після нинішньої операції терміново дали генерала?
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Присвоили звание генерала и дали папаху.
Пах будет болеть минимум две недели...
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Звучить двозначно, якщо в дусі часу згадати німецьке кіно для дорослих...
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За пару тыщ хороший водопроводчик кому хошь трубы прочистит...
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Знайдено в мережі:

"Посмотрел немецкое кино для взросльіх.
Отправил резюме в Берлинский ЖКХ на вакансию слесаря-сантехника"
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Аваков виявить, що прослушку встановив Баканов і все замнуть.
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А ха ха ха ха
бл... дилетанты гребаные.... "бюро расследований"... шараж-монтаж
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Крысятничает труба, не все сливает портянке 😁
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Та це все Порох, зуб даю! Петре, АСТАНАВІСЬ!!!111!1
...
Порох впопыхах плохо замаскировал прослушивающее устройство.
Вскоре в Попыхи уже приехали специалисты СБУ.
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орловчане когда ети территории вернутся,
а они вернуться в Украину - начнутся суды и срока.
вы никому на на пуй не упали - бегите в ряшку ну или честно за передательво отсидите.
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будете сидеть - така вже ваша шахтрарьска доля за предательсво...
зеленые не навсегда ...
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ну или с кацпней попрете?
тогда уже без обижалова - вас тупо убьют.
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А сколько таких "вытяжек" ещё во всяких прокуратурах и судах административных? Сташно подумать У кабінеті директора ДБР Труби виявили "прослушку", - джерело - Цензор.НЕТ 9037
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А и Б сидели на трубе.
А - упало, Б - пропало.
Кто остался на трубе ?
😕
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О! Знайшлася ця неонова літера "и".
Бо без неї крамниця "Д_тячий світ" - це пекло для перфекціоніста
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Так это ж зашифрованный доклад о групповой оргии, где участвовал Труба! У кабінеті директора ДБР Труби виявили "прослушку" (оновлено) - Цензор.НЕТ 9949
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С последующей ликвидацией участников! У кабінеті директора ДБР Труби виявили "прослушку" (оновлено) - Цензор.НЕТ 1119
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Осторожно вас прослушивают, многие даже не догадываются об этом, чешут языками.
Вы все на учёте, вы все на прицеле.
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- ...А у вас документики... я извиняюсь...
Первый на ходу показал Роману Трубе документик, а второй в эту же минуту оказался стоящим на табуретке, с рукою, засунутой в вентиляционный ход. В глазах у Трубы потемнело, газету сняли, но в пачке оказалось неизвестное устройство, с какими-то проводами. Впрочем, все это Роман разглядел неясно, перед глазами у него плавали какие-то пятна.
- Прослушка в вентиляции, - задумчиво сказал первый и спросил Романа Михайловича мягко и вежливо: - Портянкин жучок?
- Нет! - ответил Труба страшным голосом, - подбросил Порох!
- Это бывает, - согласился тот, первый, и опять-таки мягко добавил: - Ну что же, надо Портнова сдавать.
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все так и было!
"Тем временем Шефир, до которого никому уже не было дела, умело снял показания с приборов скрытого наблюдения, собрал их в два бумажных пакета "Fendy" и, покинув отель через вентиляцию, ухнул с улицы совой."

https://censor.net.ua/resonance/3148189/vladimir_zelenskiyi_i_pepelnitsa_kolomoyiskogo_shpionskiyi_boevik
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Це приміщення готували для ДБР у часи правління Хряка. Ну не могла свиня залишити поза власним контролем цю службу.
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Терь все ясно откуда Портной получал информацию с ГБР
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то що - від Баканова?
Тому що офіційна прослушка - нині це виключно парафія СБУ. Згадай, для прикладу, про прослушку суддів ОАСК.

А неофіційно - навряд чи...
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Заработались до того что уже сами себя стали прослушивать.
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