 В кабинете директора ГБР Трубы обнаружили прослушку, - источник

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил журналист BIHUS.info Данил Мокрик, информирует Цензор.НЕТ.

"В кабинете директора ГБР Романа Трубы обнаружили прослушку. В вытяжке. Сейчас там проводит обыски полиция", - написал журналист.

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