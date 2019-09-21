 В кабинете директора ГБР Трубы обнаружили прослушку, - источник

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил журналист BIHUS.info Данил Мокрик, информирует Цензор.НЕТ.
"В кабинете директора ГБР Романа Трубы обнаружили прослушку. В вытяжке. Сейчас там проводит обыски полиция", - написал журналист.
Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил журналист BIHUS.info Данил Мокрик, информирует Цензор.НЕТ.
"В кабинете директора ГБР Романа Трубы обнаружили прослушку. В вытяжке. Сейчас там проводит обыски полиция", - написал журналист.
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уже верю