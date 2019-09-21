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Все про:прослушка (265) Труба (142) ГБР (577)

 В кабинете директора ГБР Трубы обнаружили прослушку, - источник

В кабинете директора Государственного бюро расследований обнаружено подслушивающее устройство.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил журналист BIHUS.info Данил Мокрик, информирует Цензор.НЕТ.

"В кабинете директора ГБР Романа Трубы обнаружили прослушку. В вытяжке. Сейчас там проводит обыски полиция", - написал журналист.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Труба не знает, откуда у Портнова информация о деятельности ГБР

В кабинете директора ГБР Трубы обнаружили прослушку, - источник 01

Источник: https://censor.net.ua/n3149737
 
 
 Топ комментарии
 
хочет сказать что это не он сливал данные коцапам, а его прослушали. и служба безопасности ничего не нашла и дала поставить
уже верю
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о_О, цирк портнова зажигает огни.
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