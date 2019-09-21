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 "Формула Штайнмайера" ляжет в основу законопроекта, который будет вынесен на публичное обсуждение, - помощник Зеленского Ермак

"Формула Штайнмайера" – это база, которая ляжет в основу законопроекта. Он будет вынесен на публичное обсуждение.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил помощник президента Украины Андрей Ермак, информирует Цензор.НЕТ.

"Вчера встречался в Офисе Президента с активистами, чтобы обсудить "формулу Штайнмайера" и ее роль в урегулировании ситуации на Донбассе. И хочу повторить то, что сказал на встрече:

1. Ничего не будет решаться без ведома общества.
2. Процесс имплементации формулы имеет несколько этапов, это не разовое решение.
3. Формула - это не закон. Это база, которая ляжет в основу законопроекта, за который будут голосовать и который будет вынесен на публичное обсуждение", - написал Ермак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В "формуле Штайнмайера" нет "ни одного слова об амнистии" террористов, - Пристайко

Помощник Зеленского подчеркнул, что "все это будет позже, пока необходимо прекратить огонь".

Формула Штайнмайера ляжет в основу законопроекта, который будет вынесен на публичное обсуждение, - помощник Зеленского Ермак 01

Также читайте: Обсуждение "формулы Штайнмайера" украинскими властями - это заслуга российской дипломатии, - Елисеев

Источник: https://censor.net.ua/n3149736
 
 
 Топ комментарии
 
Не факт что прекратят....
А дальше после выборов это уже будет гражданская война если что...
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Зачем нам тогда Зеленский еслы мы будем жить по формулам Хуйла и его штанмаера? Януковощ тоже хотел нас научить жить по формуле штанмаера и оказался в Ростове
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Hellis‏ @13Hellis_13 7 ч.7 часов назад

"Формула Штайнмайера" ляжет в основу законопроекта, который будет вынесен на публичное обсуждение, - помощник Зеленского Ермак - Цензор.НЕТ 7975

оказывается Пристайко заговорил снова о формуле Штайнмайера, о снятии блокады с Донбасса, а Украина заговорила о возможности закупать газ у агрессора после...... прошедшего вчера разговора Зели с Путиным.
Зелю явно снова поломали через колено. Итог ринга хлюпика против тяжеловеса.
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будапешский похерили даже главные союзники наши а с этой филькиной грамотой и подавна и на следующий день зайдут рос войска(даже если перед выборами они уйдут) на донбас скажет нас попросила независимая республика
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Если Петя сразу не объявил войну агрессору, пошел на сговор с фрау Риббентроп, то теперь будем жить по законам Штанмайера.
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сегодня мусора силой разблокировали блокаду российского угля во львовской области
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Точнее ето называйте формула *Судетов*
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Это - формула апокалипсиса. Третьей Всемирной.
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знову розраховують втюхати план путлєра за рахунок 73% тупорилого бидла, що голосували чи то за голобородька, чи то за коломойського? А шо, може таке бути...якщо ці тушки своїм кнопкодавством чуть не скасували закон про приєднання Криму до України...на великий жаль для кремлівського упиря...то від цього лохторату можна чекати і цього....
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..сразу найух
"на базе" говна может получиться только говно, каким бы модным импортным словом оно не называлось
зекомандА, играете с огнем
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Тут навіть коментувати не варто. Самі учасники згаданої зустрічі вже коментують :-/ https://www.facebook.com/alex.petrov.3975/posts/2403544799742174
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" "Формула Штайнмайера" ляжет в основу законопроекта, который будет вынесен на публичное обсуждение, - помощник Зеленского Ермак" - почему на публичное обсуждение не выносится законопроект о рынке земли? Где обещанный перед выборами референдум, чтобы посоветоваться с народом, как в Швейцарии? Или то тоже была шутка?
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Не ссыте, вынесли проффесора, вынесем и этих. "Формула Штайнмаєра" ляже в основу законопроєкту, який буде винесено на публічне обговорення, - помічник Зеленського Єрмак - Цензор.НЕТ 7860
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Вот и всё.
Слив Украины вышел на прямую.
Результаты " рехверендума" уже " известны"
Зелёная плесень будет вопить это не мы, это нарот.
Свалил бы нахер с неньки, да возраст уже не тот.
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Зебелы, у меня есть подозрение, что у вас ошибка в генах, У вас отсутствует инстинкт самосохранения. Если вы подпишете, то до Ростова хер добежите, ....
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Єдина правильна формула для України це відновлення ядерного статусу та зміцнення обороноздатності. І жорстке покарання зрадників, ворів, сепаратистів та колоборантів. Ось єдина правильна формула для держави Україна та її народу.
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