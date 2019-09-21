 "Формула Штайнмайера" ляжет в основу законопроекта, который будет вынесен на публичное обсуждение, - помощник Зеленского Ермак

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил помощник президента Украины Андрей Ермак, информирует Цензор.НЕТ.
"Вчера встречался в Офисе Президента с активистами, чтобы обсудить "формулу Штайнмайера" и ее роль в урегулировании ситуации на Донбассе. И хочу повторить то, что сказал на встрече:
1. Ничего не будет решаться без ведома общества.
2. Процесс имплементации формулы имеет несколько этапов, это не разовое решение.
3. Формула - это не закон. Это база, которая ляжет в основу законопроекта, за который будут голосовать и который будет вынесен на публичное обсуждение", - написал Ермак.
Помощник Зеленского подчеркнул, что "все это будет позже, пока необходимо прекратить огонь".
"на базе" говна может получиться только говно, каким бы модным импортным словом оно не называлось
зекомандА, играете с огнем
Слив Украины вышел на прямую.
Результаты " рехверендума" уже " известны"
Зелёная плесень будет вопить это не мы, это нарот.
Свалил бы нахер с неньки, да возраст уже не тот.