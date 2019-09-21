 Бродский: Богдан начал напоминать Табачника первых лет кучмизма. Плохо это все кончится

Об этом на странице в Facebook написал глава редколегии Обозревателя Михаил Бродский, сообщает Цензор.НЕТ.
"Богдана знаю лично и давно, последнее время он мне начал напоминать диму табачника - первых лет кучмизма. плохо это всё кончится", - говорится в его посте.
Напомним, Дмитрий Табачник с июля 1994 года по декабрь 1996 года был главой администрации президента Украины Леонида Кучмы.
друга особа в державі, після Бені.
#ДеУкраїнськіСанкціїЗаОбстріли
Звісно, що зміни цим виродкам не подобаються.
P.s. жидобродському належить і "обосліватєль". Робіть висновки, панове, коли читаєте це лайно)