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 Политика Украины
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Все про:Бродский (408) Богдан Андрей (172)

 Бродский: Богдан начал напоминать Табачника первых лет кучмизма. Плохо это все кончится

Нынешний руководитель Офиса Президента Андрей Богдан напоминает Дмитрия Табачника, который в свое время был главой администрации президента Украины Леонида Кучмы.

Об этом на странице в Facebook написал глава редколегии Обозревателя Михаил Бродский, сообщает Цензор.НЕТ.

"Богдана знаю лично и давно, последнее время он мне начал напоминать диму табачника - первых лет кучмизма. плохо это всё кончится", - говорится в его посте.

Бродский: Богдан начал напоминать Табачника первых лет кучмизма. Плохо это все кончится 01

Напомним, Дмитрий Табачник с июля 1994 года по декабрь 1996 года был главой администрации президента Украины Леонида Кучмы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Журналисты - четвертая власть, она глубоко коррумпирована и требует самоочищения, - Богдан

Источник: https://censor.net.ua/n3149733
 
 
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богдан в нас наче віце- пЕрзедент.
друга особа в державі, після Бені.
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Краще і не скажеш!
#ДеУкраїнськіСанкціїЗаОбстріли
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думаю даже хуже чем у Табачника.... в разы...
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Плохо кончится? Хорошо! Надеюсь, не сбежит, и его повесят вместе с его роскосыми крысиными глазками
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вы сделали это вместе - помнишь? - гандоны (типа фантасты)
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Ну , якщо вже це помітив навіть сам Бродський ( а його важко зарахувати до порохоботів) то зєкоМандє дійсно буде гаплик. І по часу швидше, ніж ці "слуги урода" самі собі нарахували 😕
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богдан вседа напоминал и будет бурятского танкиста.....
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Жидобродський та шуфріч за часів двох виродків - клічка і сивого кнура - роздерибанили київський річковий вокзал та прилеглу площу.
Звісно, що зміни цим виродкам не подобаються.
P.s. жидобродському належить і "обосліватєль". Робіть висновки, панове, коли читаєте це лайно)
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Не тот ли ты сержант Петренко, который с Крысюком?
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О! Уже и Мойшу вытащили? Кем он там при злочынном режиме Януковича числился?
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Оно то понятно, что вся эта зелёная нечисть плохо закончит. Только будет ли кому потом рассчитать после них завалы?
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