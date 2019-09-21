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Все про:Львовщина (1745) Нацполиция (10111) уголь (761) блокирование (231)

 По факту блокирования вагонов с углем на Львовщине начато уголовное производство, - Нацполиция

На Львовщине полиция начала уголовное производство по факту блокирования железнодорожных коммуникаций.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В Сокальское отделения полиции сегодня, 21 сентября, поступило заявление от руководства одного из угольных предприятий района о том, что в селе Селец на железнодорожном пути станции "Сосновка" неизвестные лица блокируют вагоны, груженные углем, чем наносят существенный финансовый ущерб предприятию.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Ветераны войны на Донбассе и активисты блокируют вагоны с российским углем на Львовщине. ФОТОрепортаж

По факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.279 (блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия) УК Украины. Санкция статьи предусматривает от двух до пяти лет лишения свободы.

"Сейчас мы пытаемся убедить правонарушителей прекратить незаконные действия. Однако, если они откажутся выполнять законные требования полицейских, мы будем вынуждены принять меры полицейского принуждения", - подчеркнул руководитель полиции Львовщины Василий Виконский.

Также читайте: Глава Волынской ОГА Вахович поддержала блокаду российского угля на Львовщине и просит Зеленского полностью запретить его импорт из РФ

Источник: https://censor.net.ua/n3149729
 
 
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Як там наш «слуга народу», як там боротьба з олігархатом, як там бізнес на крові?
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Ветераны войны на Донбассе и активисты блокируют вагоны с российским углем на Львовщине: https://censor.net.ua/photo_news/3148967/********************************************************************************************************

Глава Волынской ОГА Вахович поддержала блокаду российского угля на Львовщине и просит Зеленского полностью запретить его импорт из РФ: https://censor.net.ua/news/3149105/glava_volynskoyi_oga_vahovich_podderjala_blokadu_rossiyiskogo_uglya_na_lvovschine_i_prosit_zelenskogo
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Клятий Свинобарига!!! Досить переслідувати патріотів!!!
Скільки можна наживатися на крові!!!
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Если уголь из Донецка,то все правильно делают. Покупать его,это поощрять и поддерживать терроризм.
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не дают заработать на крови .петины прихвостни ,когда они уже все убегут за кордон ,а то мы тут все ботвой заколебались их вешать .
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милиция ужо установила,откуда уголь ????решила помочь окупану...
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Цікаво, а при Петі скільки разів всього блокували і ЖОДНОЇ карної справи ніколи не було.
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При Поці Голубана нагородили за розгін блокади Лугандону.Забув?
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аваков! а не хочешь взять ветеранов "на поруки", как "минера" мостов????
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Та да. У ЗЕ зараз інші плани про співпрацю з Московією. Скоро ми почуєм що ми самі на себе напали і взагалі торгівля на крові це нормально.
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зебобики в роспачи.

с одной стороны лушпайка свой - он с порохом клятым боролся
с другой стороны аваков тоже свой - он помог зебику и вообще классный министр
уголь вроде как с донбаса, но куплен и оплачен до того как пересек границу - блокировать надо

скоро холода и возможно будут проблемы с углем - блокировать это вредить

порохоботы улыбаясь наблюдают за их метаниями
тарантино отдыхает
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Продажные падлы осенью 2019 года ведут торговлю на крови с оккупантом захватившем Крым и части Донецкой, Луганской областей! И кто тогда мародер?
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