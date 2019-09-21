 По факту блокирования вагонов с углем на Львовщине начато уголовное производство, - Нацполиция

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
В Сокальское отделения полиции сегодня, 21 сентября, поступило заявление от руководства одного из угольных предприятий района о том, что в селе Селец на железнодорожном пути станции "Сосновка" неизвестные лица блокируют вагоны, груженные углем, чем наносят существенный финансовый ущерб предприятию.
По факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.279 (блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия) УК Украины. Санкция статьи предусматривает от двух до пяти лет лишения свободы.
"Сейчас мы пытаемся убедить правонарушителей прекратить незаконные действия. Однако, если они откажутся выполнять законные требования полицейских, мы будем вынуждены принять меры полицейского принуждения", - подчеркнул руководитель полиции Львовщины Василий Виконский.
Глава Волынской ОГА Вахович поддержала блокаду российского угля на Львовщине и просит Зеленского полностью запретить его импорт из РФ: https://censor.net.ua/news/3149105/glava_volynskoyi_oga_vahovich_podderjala_blokadu_rossiyiskogo_uglya_na_lvovschine_i_prosit_zelenskogo
Скільки можна наживатися на крові!!!
с одной стороны лушпайка свой - он с порохом клятым боролся
с другой стороны аваков тоже свой - он помог зебику и вообще классный министр
уголь вроде как с донбаса, но куплен и оплачен до того как пересек границу - блокировать надо
скоро холода и возможно будут проблемы с углем - блокировать это вредить
порохоботы улыбаясь наблюдают за их метаниями
тарантино отдыхает