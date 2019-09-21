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 Политика Украины
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Все про:ВР (23720) голосование (1273) депутат (2733)

 17 депутатов пропустили 90% голосований новой Рады, - КИУ

С начала работы Верховной Рады Украины IX созыва 17 народных депутатов пропустили более 90% голосований. Из них 14 являются представителями фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь", 2 - из группы "За будущее", 1 - из ВО "Батькивщина".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Комитета избирателей Украины.

Так, почти не голосовали в августе-сентябре Вадим Рабинович (принял участие в 1% голосований), Юрий Солод (2%), Ренат Кузьмин (3%), Вадим Столар (5%), Юрий Бойко (5%), Виктор Медведчук (5%), Юлия Левочкина (5%), Антон Яценко (6%), Григорий Суркис (6%), Тарас Козак (6%), Александр Фельдман (6%), Игорь Абрамович (6%), Анатолий Урбанский (6%), Сергей Ларин (6%), Сергей Тарута (7%), Александр Пузанов (10%), Виталий Борт (10%).

Указанные народные депутаты, как правило, присутствовали на заседаниях ВР, однако пропустили голосования ВР без уважительных причин таких как болезнь или командировка.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Раде состоялось первое провальное голосование за законопроект: из-за нехватки голосов не смогли принять закон нардепов от "Слуги народа". ВИДЕО

Всего в августе-сентябре было проведено 15 пленарных заседаний ВРУ, на которых состоялось 548 голосований.

Источник: https://censor.net.ua/n3149726
 
 
 Топ комментарии
 
Цікаво,чому Цензор не висвітлює блокаду роійського вугілля у Львівській області,де зараз поліцаї розгоняють блокаду?
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Судячи з того, що її у списку немає - вона ходить на роботу у ВР та голосує.
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Краще б там не було кнопкодавів з "слуг урода".. А сидить те стадо зє-овець та зє-баранів і лише кнопки по команді тисне . А за що тисне те зє-бидло воно і саме не знає.
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Цікаво,чому Цензор не висвітлює блокаду роійського вугілля у Львівській області,де зараз поліцаї розгоняють блокаду?
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До речі, а хто в темі де Жулька зникла. Ботокс не туди їй закачали, чи може вже Кобздону разом з хором Алєкандова підспівує?
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Судячи з того, що її у списку немає - вона ходить на роботу у ВР та голосує.
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Не знаю..... Жодної її появи в залі з часу початку роботи парламенту не спостерігав. Можливо пропустив
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Дуже дивно. На засіданнях попередньої Верховної Ради коли приймались важливі для незалежності України закони зазвичай вона була відсутня. Може закони спрямовані на залежність від Мордору її влаштовують і тому вОна присутня?
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А може скоріше у вас із головою бо-бо з такими ідіотськіми висновками?
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Мусара сАбакова слугують кому завгодно но не Україні.
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Суки мусарські працюють на росію,шо при Поці,шо при Зелі,розгоняють блокаду кацапського вугілля.Швидко Зеля підсів на потоки контрабанди з Ху"лостану.Цензор мовчить?
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"Из них 14 являются представителями фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь", 2 - из группы "За будущее", 1 - из ВО "Батькивщина".
Краще би тих фракцій там взагалі не було. Але і так непогано. Боже, додай ще депутатів з цих фракцій щоби вони не приймали участі у голосуванні!
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Краще б там не було кнопкодавів з "слуг урода".. А сидить те стадо зє-овець та зє-баранів і лише кнопки по команді тисне . А за що тисне те зє-бидло воно і саме не знає.
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Щось не клеїться. Якщо вони барани, що на кнопки тиснуть, чому іноді голосів за закони не вистачає?
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