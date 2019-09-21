 17 депутатов пропустили 90% голосований новой Рады, - КИУ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Комитета избирателей Украины.
Так, почти не голосовали в августе-сентябре Вадим Рабинович (принял участие в 1% голосований), Юрий Солод (2%), Ренат Кузьмин (3%), Вадим Столар (5%), Юрий Бойко (5%), Виктор Медведчук (5%), Юлия Левочкина (5%), Антон Яценко (6%), Григорий Суркис (6%), Тарас Козак (6%), Александр Фельдман (6%), Игорь Абрамович (6%), Анатолий Урбанский (6%), Сергей Ларин (6%), Сергей Тарута (7%), Александр Пузанов (10%), Виталий Борт (10%).
Указанные народные депутаты, как правило, присутствовали на заседаниях ВР, однако пропустили голосования ВР без уважительных причин таких как болезнь или командировка.
Всего в августе-сентябре было проведено 15 пленарных заседаний ВРУ, на которых состоялось 548 голосований.
https://www.facebook.com/watch/?v=361189568097378
Краще би тих фракцій там взагалі не було. Але і так непогано. Боже, додай ще депутатів з цих фракцій щоби вони не приймали участі у голосуванні!