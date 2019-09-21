 Генштаб работает над планом разведения на Донбассе. Он будет учитывать все риски, - Загороднюк

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал министр обороны Андрей Загороднюк в интервью Радио Свобода.
"План разведения создается сейчас. Сейчас Генштаб над этим работает. Конечно, он будет представлен, конечно, он будет учитывать все риски", - сказал он.
Загороднюк подчеркнул, что разведение сил и средств на Донбассе не будет проходить одновременно везде. "Это будет участками. Будет надзор над тем, чтобы это происходило с обеих сторон", - сказал он.
Министр обороны также заверил, что на каждом из участков "будет идти подготовка, будут идти объяснения, будут идти проработки всех технических вопросов, логистических вопросов, вопросов безопасности и так далее".
Загороднюк также заявил, что разведение сил и средств на Донбассе – это не отступление: "Это не отступление – это разведение".
"Конечно, должно быть сделано технически правильно, потому что есть уже позиции, есть уже целая система укреплений, которая выстроена. И мы говорили с военными, с Генеральным штабом и так далее – никто не будет делать это без подготовки….Конечно, мы будем следить, чтобы та сторона это тоже делала", - отметил он.
(там, где сегодня уже обстреливали)
план получился бы реалистичнее... и короче
Пусть порохоботы и сын парашенки воюет.
Это то чего ты и достоин лишенец.
Армия воинствующих зебилов идет освобождать Донецк Луганск и Крым вместо воевания с петей порошенко и врагами в Киеве.
Как то так.
убитых кацапней бойцов и гражданских,
когда можно было "отвести" войска и лечь под кацапню еще в 2014м?
Порошенки, Парубии, Яценюки и Трубчаниновы... - бо ты ж бедный на хлебе и воде сидишь.
ты зацикленый и ничего, кроме того шо ты хочешь видеть ты никогда не увидишь..
поетому пояснялова нет и не будет.
но ето не повод дурковать при жизни - он дуркует - его право.
так же как и мое не вступать в кучу дерьма...
А мы с ним в одной лодке.....
Наемники РФ из 122-мм артиллерии обстреляли позиции ВСУ у Водяного, потерь нет, - Минобороны.
После разведения 122 - мм станут во всех смыслах ближе до уставших от войны.
ХТО , КОЛИ , ДЕ ,З КИМ про таке домовився ? Про що взагалі домовлено ???
Если по Днепру то нормально.
Пусть отводят.
Дебилы, *****!
А хлопці з Айдара молодці, велика їм подяка за взяття Горлівки.
Слава Україні, панове!
Лучше сдать им этих лишенцев чем пускать зебилов в Раду.
Ватники голосуют вот и результат.