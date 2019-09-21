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 Политика Украины
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Все про:Минобороны (5958) Донбасс (19424) перемирие (1125) Загороднюк (23)

 Генштаб работает над планом разведения на Донбассе. Он будет учитывать все риски, - Загороднюк

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины разрабатывает план разведения сил и средств от линии разграничения на Донбассе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал министр обороны Андрей Загороднюк в интервью Радио Свобода.

"План разведения создается сейчас. Сейчас Генштаб над этим работает. Конечно, он будет представлен, конечно, он будет учитывать все риски", - сказал он.

Загороднюк подчеркнул, что разведение сил и средств на Донбассе не будет проходить одновременно везде. "Это будет участками. Будет надзор над тем, чтобы это происходило с обеих сторон", - сказал он.

Министр обороны также заверил, что на каждом из участков "будет идти подготовка, будут идти объяснения, будут идти проработки всех технических вопросов, логистических вопросов, вопросов безопасности и так далее".

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Загороднюк также заявил, что разведение сил и средств на Донбассе – это не отступление: "Это не отступление – это разведение".

"Конечно, должно быть сделано технически правильно, потому что есть уже позиции, есть уже целая система укреплений, которая выстроена. И мы говорили с военными, с Генеральным штабом и так далее – никто не будет делать это без подготовки….Конечно, мы будем следить, чтобы та сторона это тоже делала", - отметил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3149725
 
 
 Топ комментарии
 
Не будуть зебіли нічого розводити. Вони будуть просто відводити.
Так само як заборонили військовим вживати слова та словосполучення "війна", "російські військові", "регулярна армія рф", тощо.
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все те кто работает над этим планом работали б в блиндаже у Водянова или Лебединого
(там, где сегодня уже обстреливали)
план получился бы реалистичнее... и короче
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Шото не вижу очереди воинствующих порохоботов в военкомат. Ещё можете успеть до начала разведения переломить ситуацию. Укомплектуйте батальон "Патриоты-порохоботы" и осуществите блиц-криг на Донбасс. И никакого разведения не будет. Хто вам мешает, добровольцы порохоботы?
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Зебил, а ты не пробовал хоть раз подойти к военкомату, чтобы что-то увидеть или ты четыре раза повестку не получал и только теоретизируешь?
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Он не пробовал.
Пусть порохоботы и сын парашенки воюет.
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Жди Дамбасц с блицкригом у себя в Борисполе.
Это то чего ты и достоин лишенец.
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Не надо мне петь петину мантру - сыдить тыхо, а то путин нападёт. Не будет тут никакого блицкрига Донбасса. Не надо нас пугать. Я за это не переживаю. И вы не переживайте. Волнительный какой, ишь... Исполненный достоинства)
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Шо ты там фантазируешь? Мирный план не устраивает? Знаешь, как говорят мудрые люди? Худой мир лучше доброй войны. Тебе мало 10000 убитыми? Хочешь 20000? Или 30000? Сколько тебе нужно, чтобы твоё скудоумие встрепенулось и засомневалось? Ты дурак? Украина не может выиграть войну у России. Тебе это нужно знать. Не может, как бы громко и много ты не кричал: "Героям слава! Смерть ворогам!".
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Одне питання. Ти дійсно вважаєш, що за допомогою "формули Штайнмайєра" в Україні нарешті запанує світ і усі страшні борошна залишаться у минулому?
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Сейчас в военкоматы должны стоять очереди из тех, кто проголосовал за ЗЕ и его "мирный" план. Вот ты голосовал за это гавно, тебе значит и на передовой надо быть. отстаивая там собственные убеждения.
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а почему этого нет - а это ведь не важно,да? - «Але це має бути зроблено технічно правильно, тому що є вже позиції, є вже ціла система укріплень, яка вибудована. Ми говорили з військовими і з Генштабом, ніхто не буде робити цього без підготовки. Це, звичайно, буде пророблено правильно для того, щоб уникнути надмірних ризиків при розведенні. Звичайно ми будемо слідкувати за тим, щоб та сторона також це робила», - зазначив він.
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Порохоскот визжит - "Война до победного конца". Так почему 4 года никаких наступлений и ударов артиллерией по Донецку и Горловке? Скины никуда не наступал и другим не разрешал. Сейчас естественно создание ДМЗ и оставить все как есть для решения будущим поколениям. А есть другой выход?
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Есть.
Армия воинствующих зебилов идет освобождать Донецк Луганск и Крым вместо воевания с петей порошенко и врагами в Киеве.
Как то так.
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Тобой мы минные поля разминируем.
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Смотри зебилка до цугундера договоришься.
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я тока одного не пойму - зачем и кому нужны были десятки тысяч
убитых кацапней бойцов и гражданских,
когда можно было "отвести" войска и лечь под кацапню еще в 2014м?
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А затем, уважаемый, что под эту шнягу нехило рубится капуста. Они нужны были Порошенкам, Парубиям, Яценюкам, Турчиновым, Свинарчукам, Кононенкам, Пашинским и прочим, пришедшим к власти на крови, но быстро сообразивших, что война это выгодное мероприятие. Я думаю так. А, ну, и Путин со всякими Сурковыми тоже подзаработали на этом. Это такое "сотрудничество", можно сказать, было.
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ничего другого от тебя не ожидал - у тебя и через 10 лет будут виноваты
Порошенки, Парубии, Яценюки и Трубчаниновы... - бо ты ж бедный на хлебе и воде сидишь.
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Я не вижу никакой причинно-следственной связи между теми, кто допустил войну и нажился на ней, а так же моими обвинениями в их адрес, и моим материальным состоянием. Можешь пояснить? То есть если я буду богатым, то обвинять их не стану? Логично?
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тебе обьяснять шо то - время тратить...
ты зацикленый и ничего, кроме того шо ты хочешь видеть ты никогда не увидишь..
поетому пояснялова нет и не будет.
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К сожалению нет. Когда снова начнется, спасать Украину опять будем мы, а подонок кацманавт и дальше будет сидеть в тылу и вонять, тварь конченая.
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всем нам когда то все обьяснит кондратий, одному раньше другому позже,
но ето не повод дурковать при жизни - он дуркует - его право.
так же как и мое не вступать в кучу дерьма...
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Тебе в америке может и так.
А мы с ним в одной лодке.....
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яке відведення??? воно тільки з нашого боку проводиться!!! Подивіться в ютубі зйомки з регістратора авто, що їде в бік окупованої леденери...буквально через пару кілометрів- купа парашинських танків і стоять і їздять!!!! Що це за маячня про "розведення"??? Це вивести в чисте поле (без траншей, окопів і т.і фортифікаційних укріплень) на розстріл цим самим танкам, що стоять в бойовій готовності??? І куди відводити наші позиції??? до Маріуполя там рукою подати...Нехай відступають до кордону мордору ці самі бандюківсько-кремлівські вилупки! Тільки підвищення санкцій массове!!! примусить цьоко кремлівського упиря забратися геть з нашої землі! а не це шоу з "відводом"...Бо ріки крові української знову потечуть в державі! Вікова мудрість в тому, что не можна вірити кацапам- не змінилася за сотні років! і не зміниться!!!
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Я канечна..слепня. Но я правильно читаю оглавления? Поправьте!
Наемники РФ из 122-мм артиллерии обстреляли позиции ВСУ у Водяного, потерь нет, - Минобороны.
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Правильно.
После разведения 122 - мм станут во всех смыслах ближе до уставших от войны.
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когда зеленых начнут метелить, а их будут - жалелку надо выключать, нажалелись уже.....
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каждый день раненные а он все разводить хочет(((((((((( может он больной????????
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Нам впарюють це одностороннє розведення,як якесь зобов'язання,щось абсолютно необхідне.В Мінських угодах про таке розведення НЕ ЙШЛОСЯ. Чому ми залишаємо відвойовані території з громадянами України на поталу терористам ???
ХТО , КОЛИ , ДЕ ,З КИМ про таке домовився ? Про що взагалі домовлено ???
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Вопрос где проходит "посередине".
Если по Днепру то нормально.
Пусть отводят.
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Что что из своих органов вы там разводите перед ******? Говорите уж прямым текстом, не стесняйтесь.
Дебилы, *****!
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Так, генштаб робить видимість.
А хлопці з Айдара молодці, велика їм подяка за взяття Горлівки.
Слава Україні, панове!
Генштаб працює над планом розведення на Донбасі. Він враховуватиме всі ризики, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 6154


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Сепары уже смелее в открытую заявляют,что им нужны полностью территории Дон.Луг областей,а не жалкие 1/3 оставленных Петром..Не факт,что при провластных "зеленых" пораженцах с их отводами и проталкиванием "особого статуса" это отнюдь не за горами..
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Посередине это где то еще Харьковская и Днепропетровская.
Лучше сдать им этих лишенцев чем пускать зебилов в Раду.
Ватники голосуют вот и результат.
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разведение- есть самый большой риск .который нарисован в Кремле...
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