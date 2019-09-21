 Наемники РФ из 122-мм артиллерии обстреляли позиции ВСУ у Водяного, потерь нет, - Минобороны

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

После 1:00 ночи оккупанты начали обстрел позиций защитников Водяного из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового вооружения, который длился около 50 минут.

Около 2:00 ночи враг вел огонь по позициям наших воинов вблизи Лебединского. Здесь оккупанты в течение получаса применяли стрелковое вооружение и станковые противотанковые гранатометы.

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Около 2:30 враг возобновил обстрелы в районе Водяного, применяя ручные противотанковые и автоматические станковые гранатометы.

С 6:57 до 7:20 противник совершил по позициям ВСУ у Водяного 10 артиллерийских выстрелов из 122-го калибра.

Потерь среди украинских военнослужащих нет.

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