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Все про:обстрел (8244) Донбасс (19424) Водяное (109)

 Наемники РФ из 122-мм артиллерии обстреляли позиции ВСУ у Водяного, потерь нет, - Минобороны

Сегодня, 21 сентября, российско-оккупационные войска проявляли активность на приморском направлении, сознательно нарушив Минские соглашения артиллерийским обстрелом. Всего с начала текущих суток противник совершил 4 прицельных обстрела позиций ВСУ, из них трижды под вражеским огнем находились защитники Водяного.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

После 1:00 ночи оккупанты начали обстрел позиций защитников Водяного из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового вооружения, который длился около 50 минут.

Около 2:00 ночи враг вел огонь по позициям наших воинов вблизи Лебединского. Здесь оккупанты в течение получаса применяли стрелковое вооружение и станковые противотанковые гранатометы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ за сутки 22 раза нарушили "режим тишины", четверо украинских воинов ранены, - штаб

Около 2:30 враг возобновил обстрелы в районе Водяного, применяя ручные противотанковые и автоматические станковые гранатометы.

С 6:57 до 7:20 противник совершил по позициям ВСУ у Водяного 10 артиллерийских выстрелов из 122-го калибра.

Потерь среди украинских военнослужащих нет.

Читайте также: Наемники РФ вели обстрелы из минометов в районе двух населенных пунктов на Донбассе, - СЦКК

Источник: https://censor.net.ua/n3149724
 
 
 Топ комментарии
 
Странно, на передке уже и флаги украинские поубирали, что бы не провоцировать, а орки все шмаляют. Может Владимир Александрович таки ошибается?
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Лише вдуматись "по позициям наших воинов вблизи Лебединского. Здесь оккупанты в течение получаса применяли стрелковое вооружение и станковые противотанковые гранатометы."
Пів години по позиціям наших захисників, а вони не можуть відповісти, по в маріонетки пєрєміріє... Наемники РФ из 122-мм артиллерии обстреляли позиции ВСУ у Водяного, потерь нет, - Минобороны - Цензор.НЕТ 8915
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І потепління стосунків
#українськісанкціїзаобстріли
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#деукраїнськісанкціїзаобстріли, #вимагаюукраїнськісанкціїзаобстріли
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Лише вдуматись "по позициям наших воинов вблизи Лебединского. Здесь оккупанты в течение получаса применяли стрелковое вооружение и станковые противотанковые гранатометы."
Пів години по позиціям наших захисників, а вони не можуть відповісти, по в маріонетки пєрєміріє... Наемники РФ из 122-мм артиллерии обстреляли позиции ВСУ у Водяного, потерь нет, - Минобороны - Цензор.НЕТ 8915
 показать весь комментарий
 
 
І потепління стосунків
#українськісанкціїзаобстріли
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Странно, на передке уже и флаги украинские поубирали, что бы не провоцировать, а орки все шмаляют. Может Владимир Александрович таки ошибается?
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орки займут новые територии и не уйдут, тут не то чтобы отступать надо,а наоборот наступать, освобождать свою землю,ни одна страна не упрекнет что мы свою землю освобождаем, сами они не уйдут, пороха нет путин нападе не стрелять,не работает правило, будь что будет то никто не хочет бесконечный ужас с этими орками и замороженый конфликта в нашей ситуации лучше ужасный конец
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КОГДА БУДЕМ НАСТУПАТЬ ЧТОБЫ ВЫБИТЬ СО СВОЕЙ ТЕРИТОРИИ КАЦАПСКИХ НАЕМНИКОВ? СКОЛЬКО МОЖНО ТОПЧАТСЯ НА МЕСТЕ И ФИКСИРОВАТЬ ОБСТРЕЛЫ? НИ ОДНА СТРАНА ТАК НЕ ДЕЛАЕТ, НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ, ЧТОБЫ ОСВОБОДИТЬ СВОЮ ЗЕМЛЮ, ОНИ САМИ НЕ УЙДУТ ПОРОХА НЕТ, ЧЕГО ВЫ БОИТЕСЬ ДЕВИЗ ПОРОХА-НЕ СТРЕЛЯТЬ А ТО ПУТИН НАПАДЕ НЕ АКТУАЛЕН -КАЖДЫЙ ДЕНЬ ПОЧТИ ГИБНУТ И КАЖДЫЙ ДЕНЬ ПО НЕСКОЛЬКО КАЛЕЧЕННЫХ РАНЕННЫХ -НУ А ЗЕ ЗАССАЛ? ИЛИ МОЖЕТ ГАД ЗЕЛЕНЫЙ КАК ТО ТАЙНО НАЖИВАЕШСЯ НА ВОЙНЕ? ЗЕЛЕНЫЙ ТЫ НАШ НЕДОПАЛЕОН КРИВОРОЖСКИЙ
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Ихтамнеты обстреляли потерьнетов. Потерь нет.Кто стрелял -уточняется, если найдут стрелявшую сторону, то будут искать чтоб кто-то повлиять на нее
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Я даже не знаю кто **********: колорады или зе-шалунки
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ЗСУ не можна стріляти по партньорах! чули як міністр закордонних справ за кацапів дупу рвав
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Нужно подальше отвести войска, развести народ!
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