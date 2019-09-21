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 Политика Украины
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Все про:Минобороны (5958) Укроборонпром (781) Загороднюк (23)

 Загороднюк: Стратегия "Укроборонпрома" сейчас разрабатывается. Есть вопрос, кому он будет подчинен

Украинские власти работают над стратегией государственного концерна "Укроборонпром", в частности и над вопросом его подчинения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал министр обороны Андрей Загороднюк в интервью Радио Свобода.

"Стратегия "Укроборонпрома" сейчас разрабатывается. То есть, есть уже наработки этой стратегии... и идет очень активная работа по этому... Есть вопрос, кому будет подчинен "Укроборонпром". Эта политика сейчас разрабатывается", - сказал он.

По его словам, Минобороны останется стратегическим заказчиком "Укроборонпрома", так же как и концерн будет стратегическим поставщиком.

"Мы являемся заказчиком, мы платим деньги, получаем продукцию. Эти отношения так и останутся. Мы, конечно, являемся стратегическим заказчиком, они являются нашим стратегическим поставщиком. И, конечно, мы их будем поддерживать", - подчеркнул министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Необходим закон об оздоровлении ОПК, в том числе для списания огромной задолженности с предприятий "Укроборонпрома", - Абромавичус

Загороднюк отметил, что вопрос подчинения "Укроборонпрома" - это компетенция руководства государства: Кабинета Министров, Президента, СНБО.

Напомним, ранее новоназначенный генеральный директор "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус заявил, что госконцерн должен стать холдинговой компанией, куда должны быть переданы акции предприятий.

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Государственный концерн "Укроборонпром" — объединение многопрофильных предприятий девяти отраслей оборонной промышленности Украины.

В состав концерна входит более 100 предприятий, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов, а также принимают участие в военно-техническом сотрудничестве с иностранными государствами.

Источник: https://censor.net.ua/n3149723
 
 
 Топ комментарии
 
Опять - разрабатывается...
Это означает одно - шли во власть ни с чем, не имея никакой программы...
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что то не верится, что именно стратегия разрабатывается, а не только подчинение. Куда не брось все сыро, мутно и непонятно.
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Только нато,здесь в Украине всё продажно...
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Стратегія розробляється... Одна біда - нове обладнання майже не закуповується, та розробка нових майже не фінансується. А так все планов громадьйо.
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что то не верится, что именно стратегия разрабатывается, а не только подчинение. Куда не брось все сыро, мутно и непонятно.
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Опять - разрабатывается...
Это означает одно - шли во власть ни с чем, не имея никакой программы...
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да вы возьмите либо какую сферу, нет ни программы, ни стратегии, а только испуганные выпученные глаза и хамство. Где эти успехи за 100 дней, так описываемые здесь.
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Зебильное, у нацжен спроси - почему теперь "Свинарчуки" в почёте и даже тендеры выигрывают.
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Сколько накрал, что начал делиться...в чем почет?
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Для каждого отдела мозга зебилов по одному лайку - для левой ягодицы, правой ягодицы и основного сосредоточения мозга - копчика.
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уважаемый, кому другому я бы или не ответил или начал обьяснять,
Вам не буду - зеленые ето обычный бандитский передел со сливом на кацапию...
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Криворізька шпана з трускавецькими дипломами нареформує.
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Фраза, як казала моя вчителька російської мови - словам тесно, а мыслям просторно.
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Це мабуть родина вчителя сільськоі школи з Кривого Рогу?
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Кому, кому. Ясен пень - Коломойському. Це ж бабло, вкладене у зелене цунамі відбивати треба.
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"Абрам.ави.чус заявил, что госконцерн должен стать холдинговой компанией, куда должны быть переданы акции предприятий."(с) - т.е. поделить и продать. но проблема в "стратегии" - кому сколько навару причитается еще не решили.
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Не знають вони що робити. Спитати в тих, хто розуміє - не хватає інтелекта.
Так що це буде стратегія помилок та помилок.
Главноє собитіє вашєй жизні у вас впєрєді.
Загороднюк: Стратегия "Укроборонпрома" сейчас разрабатывается. Есть вопрос, кому он будет подчинен - Цензор.НЕТ 3137
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общими усилиями превратим оборонпром в огородпром!
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Что-то это напоминает недостроенный крейсер - содержать накладно, а выбросить жалко!
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Так это стратегия? когда в стране война делить кресла четвертый месяц?
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Может Игорь Валерьевич согласиться взять Оборонпром себе?
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Думаете о непосредственном подчинению ВПК Ватастана?
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вопроса нєт, он будєт подчіньон каламойськаму.
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вот вам прохокацапская нечисть первая ласточка . на николаевском судоремонтном заводе возобновили строительство корветов "владимир великий" сосите. это не петины катера река -море. а вот как при пете строили такие корветы.....5 июня 2018 г. в бюджете нет денег на строительство одного корвета. вот как интересно петя воин строил разведкораблик на базе рыболовецкого траулера со скоростью 18 узлов а "предатель" Зеленский корветы с ракетным вооружением. вопрос к прохокацапам а вот если бы наши моряки были не на петиных катерках и буксире а на таком вот корвете пошли бы московиты на таран и обстрел наших пацанов?
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