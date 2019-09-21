 Областные советы выступают против продажи украинской земли иностранцам. ДОКУМЕНТ

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинские новости", депутаты Хмельницкого облсовета подчеркивают, что земля должна быть ресурсом развития именно украинского народа, а не объектом наживы для иностранных спекулянтов и олигархов, в частности русских и кремлевской клики, представители которой уже давно обзавелись паспортами стран ЕС, Великобритании и США!
"Одним из важнейших вопросов, который волнует нас, аграриев и всех жителей Хмельницкой области является станут украинцы батраками на собственной земле, продолжат и дальше в Украине расти земельные латифундии?", - говорится в обращении.
Ранее аналогичные обращения, содержащие требования запрета продажи земель сельскохозяйственного назначения приняли Одесский и Херсонский областные советы
http://www.dsnews.ua/economics/toksichnye-investitsii-pochemu-ot-kitayskih-deneg-luchshe-otkazyvatsya-14082018225400
Иностранцам плевать на наше будущее.
Так что легче прикончить Бахматюка.
ТОКСИЧНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ. ПОЧЕМУ ОТ КИТАЙСКИХ ДЕНЕГ ЛУЧШЕ ОТКАЗЫВАТЬСЯ
http://www.dsnews.ua/economics/toksichnye-investitsii-pochemu-ot-kitayskih-deneg-luchshe-otkazyvatsya-14082018225400
Франция, Канада, Израиль так живут и экспортируют сельхозпродукцию на "ура".
А страны Балтии начали земмлю продавать и теперь живут дома в гостях.
Балтийцы очень не советуют продавать землю кому бы то ни было: только аренда.