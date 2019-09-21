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 Политика Украины
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Все про:земля (1524) обращение (250) Хмельницкий (338) рынок земли (8)

 Областные советы выступают против продажи украинской земли иностранцам. ДОКУМЕНТ

Хмельницкий областной совет принял обращение к Президенту Украины с просьбой отсрочить введение рынка земли в Украине и запретить ее продажу иностранцам и иностранным кампаниям. Также депутаты призывают Президента инициировать всеукраинский референдум по этому вопросу.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинские новости", депутаты Хмельницкого облсовета подчеркивают, что земля должна быть ресурсом развития именно украинского народа, а не объектом наживы для иностранных спекулянтов и олигархов, в частности русских и кремлевской клики, представители которой уже давно обзавелись паспортами стран ЕС, Великобритании и США!

"Одним из важнейших вопросов, который волнует нас, аграриев и всех жителей Хмельницкой области является станут украинцы батраками на собственной земле, продолжат и дальше в Украине расти земельные латифундии?", - говорится в обращении.

Областные советы выступают против продажи украинской земли иностранцам 01

Ранее аналогичные обращения, содержащие требования запрета продажи земель сельскохозяйственного назначения приняли Одесский и Херсонский областные советы

Источник: https://censor.net.ua/n3149721
 
 
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оказывется, шо це непросто продать ларек под названием украина
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"Но еще круче китайские агробизнесмены поступили в Эфиопии. Там они в отдельных районах взяли в аренду сверхплодородные земли, с полутораметровым слоем чернозема. После чего просто сняли его бульдозерами и на кораблях вывезли в Китай..."

http://www.dsnews.ua/economics/toksichnye-investitsii-pochemu-ot-kitayskih-deneg-luchshe-otkazyvatsya-14082018225400
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А прописать в законе, что бы такого не произошло? Все это бред. Покупать землю должны иметь право все, кроме кацапов.
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Бред это в законе кого-то персонально выделять...
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Воронежские чернозёмы москвичи давно вывезли даже без покупки Заезжает автоколонна с грейдерами,погрузчиками ночью на поле .К утру в поле в место чернозёма-тока нижняя глина.И ищи ветра в поле.Тоже делается и унас.
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Вот какая мне радость,что мой пай купит какой-нибудь пораженко кусюк ,бахматюк или ахметка?Они придут с утюгом и пояльником ,и что я им сделаю?.А иностранец даст лучшую цену,будет более уважение к украинцам.Будет жить по нашим законам,и землю у них всегда можно отобрать по суду.У Бахматюка можно тока могилу в канаве.Инеостранцы нужны но по нашим правилам.Даже китайцам,тока с коэф.1,5 или 2.
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За китайцами нужен глаз да глаз. Учитывая коррупцию в нашей стране, они просто срежут чернозем и вывезут его в Китай.
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Иностранец насадит репака и прикончит землю.
Иностранцам плевать на наше будущее.
Так что легче прикончить Бахматюка.
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Можно в законе прописать о запрете садить репак
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Так нужно запретить и квартиры продавать. А то придут с паяльником ко всем жильцам в доме и заставят всех продать квартиры.
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Заводи вже продавали іносранцям. Що з цього вийшло - всім відомо.
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Вы хотите сказать,это иностранцы заводы на лом сдали?.Однако!
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Прочитайте статью
ТОКСИЧНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ. ПОЧЕМУ ОТ КИТАЙСКИХ ДЕНЕГ ЛУЧШЕ ОТКАЗЫВАТЬСЯ

http://www.dsnews.ua/economics/toksichnye-investitsii-pochemu-ot-kitayskih-deneg-luchshe-otkazyvatsya-14082018225400
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Землю надо сдавать в аренду на 49-99 лет с правом наследования, если арендатор успешен.
Франция, Канада, Израиль так живут и экспортируют сельхозпродукцию на "ура".
А страны Балтии начали земмлю продавать и теперь живут дома в гостях.
Балтийцы очень не советуют продавать землю кому бы то ни было: только аренда.
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Купив сьогодні кілограм картоплі, яку ЗЕцінили в 16 грн./ кг. Та, що краща - по 17, а найгірша, яку лиш свиням варити- 12. Кінець епохи бідності.
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капуста в ціні ще падає... а картопля, кажуть, що все, досягла мінімуму: мішком нижче 11-ти гривень за кг менше не буде. Купив, а що робити? Якщо в минулому році в цю пору можна було купити по чотири гривні, а то й по 3-50...
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в Хмельницькій облраді - чуть більше половини тих, які категорично проти ринку землі: агробарони, сволотівці, бютівці, ляшкогоміки
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Вот вот. Привыкли ублюдки за мешок картошки в аренду брать гектары земли
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Ну это понятно , советы против , то- сё ,, а где же истерические митинги против продажи земли ,, как было при Пэте .? Ляшко с коровами ,Тимошенко с пенсионерами ,, фермеры с тракторами , ВЫ ГДЕ ??? Где ваши палатки , плакаты , горящие чучела президента .!!? Областные советы выступают против продажи украинской земли иностранцам - Цензор.НЕТ 8661 .
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