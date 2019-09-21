 Шедший в Москву изгонять Путина шаман Габышев отпущен под подписку о невыезде по делу об экстремизме

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эхо-Москвы.
Габышева обвиняют в публичных призывах к экстремистской деятельности. Это следует из материалов дела, на которые ссылается агентство "Интерфакс" — в частности, следователи полагают, что якутский шаман призывал к насилию в отношении президента Владимира Путина. Накануне Габышева отправили в психоневрологический диспансер, однако сейчас он вместе с адвокатами вернулся домой.
Об этом интернет-изданию "МБХ медиа" рассказал координатор "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников. При этом, по его словам, шаман отозвал добровольное соглашение об обследовании в психдиспансере. Как утверждает Прянишников, Габышев подписал договор под давлением силовиков. В то же время, как отмечается, следователи успели провести амбулаторную психолого-психиатрическую экспертизу. Ее результаты будут на следующей неделе.
Габышева ранее задержали на границе Бурятии и Иркутской области. Он шел пешком в Москву из Якутии с марта этого года.
+ три ему сделает прокурор.
Індєйцам про теплову енергетику ніхто нерозказував!
У Путина таких "шаманов" и астрологов - взвод целый. Плюс ниточки на руках, мокрые штаны и плахословление афонских монахов.
\\\\\\\\\\Кацы вскрыли ее и тут же началась война.\\\\\\\\\\\
Странно, а я думал что если сконцентрировать возле границы недавнего врага(идеологического) ударную орду, числом и возможностями как у всего остального мира, то можно и по щам получить.... А то вон оно что, могилку раскопали
поменьше верить в глупости желаю
Но. В 2017 году ездил в археологическую экспедицию. Раскопали курган. Там костяк метра под два (при жизни, конечно) и голова большим камнем придавлена (чтоб точно не вылез, видимо). Археолог экспедиции осмотрел все находки вокруг него и сказал, что видимо тип был шаманом.
Вечер в археологической экспедиции, среди старших товарищей знаете как проходит?)))
Пошел я спать... Скажем так, я пил и до этого и после. Но только в ту ночь мне снился все время здоровенный мужик, который вежливо представился, спросил о моем, поинтересовался кто я такой и зачем раскопал его могилу. Я объяснил. Он сначала психовал и лютовал. Потом проникся идеей о том, что мы о нем ничего не знали, и разрыли именно для того что хотим узнать о нем и его людях. Тут он успокоился и начал даже отвечать на вопросы. Правда ответы я не помню наглухо... как и мои вопросы (по ним тоже много можно было бы понять!).
Утром рассказал это все археологу. Поржали всей экспедицией, включая и меня, под лозунгом: "Пить надо меньше! Надо меньше пить!".
Шутка о том, что пей меньше - а то всю ископаемую деревню встретишь стала просто мемом того года)))))
Но вот такой факт я для себя отфиксировал)
А вот шаману - удачи! Хотя рашисты пытаются поставить его в вилку: пойдешь - посадим/останешься - трус. На его месте нужно сесть там и объявить, что зашаманит ***** на расстоянии, и тюрьма для зашаманивания упырей - не преграда!
Не воюйте с мёртвыми
Эту историю поведал мой друг <...>. Отмечу, что и с ним и со мной постоянно происходят странности, но позитивные или нейтральные. Видимо, это зависит от нашего дружелюбного отношения к загробному миру. А те, кто проявляет неуважение и жестокость - в полной мере почувствует, что такое зло с той стороны.
Четверо парней откопали останки офицера CC. В Восточной Европе такое не редкость - напоминания о зловещем прошлом проступают и перед археологами и перед простыми фермерами. Один из ребят забрал себе серебряные пуговицы с его истлевшего мундира в качестве сувенира... А его три друга начали ещё глумиться над "чёртовым фашистом": кидаться костями, изображать, что стреляют в него и так далее - пока этот четвёртый их не остановил. Парни ушли, оставив осквернённый, истерзанный скелет. Мёртвый беззащитен перед живыми. По крайней мере, они так считали.
Парень, забравший пуговицы, пришёл домой, вечером лёг спать. Во сне он увидел высокого человека в обрывках эсэсовской униформы. Лицо, словно маска самой смерти - истлевшее, изрезанное, перепачканное землёй и засохшей кровью. Только холодные голубые глаза сияли на этой уродливой личине. В глазах не было ненависти - лишь печаль и могильный укор. "Что же ты наделал? Мне теперь холодно тут!" - проговорил мёртвый офицер глухим, низким голосом, показав на свой распахнутый китель без пуговиц, под которым бледно желтели обнаженные рёбра и ключицы.
Парень проснулся, дрожа от ужаса и холода. Да, в комнате было невероятно холодно, хотя погода стояла тёплая. Дальнейшие полтора месяца превратились для него в жесть, он исхудал и был уже на грани дурдома - этот эсэсовец стал каждую ночь приходить к нему во сне. И каждый раз он просыпался замёрзший, причём холод в комнате отмечали все члены его семьи. Так продолжалось до тех пор, пока он не догадался вернуться на то место и не закопал пуговицы. Тогда офицер, наверное, принял это как извинения и оставил в покое.
А те трое, что глумились над останками. Что ж...
Первый - умер от скоротечной саркомы.
Второй - потерял всю семью в автокатастрофе (погибли жена и оба ребёнка) и через неделю покончил с собой.
Третий - на даче утонул в озере, его вытащили, но поздно откачали - мозг умер, теперь он просто овощ. А это хуже смерти, особенно для родственников, которые вынуждены заботиться об этой пустой оболочке.
В завершение. О преступлениях нацистской партии известно всем, но СС - это несколько иное, нежели обычные нацисты. СС были не просто спецназом, проводящим наиболее жестокие операции во время Второй Мировой Войны. Существовали подразделения исследователей запредельного - на сплаве науки и оккультизма. Да уж, нашли над кем глумиться - над офицером Чёрного Ордена.
Но видимо нервы пощекотал ***** раз осстановили за тыщу километров
протестом була акція далекобійників,акція в Інгушетії проти територіальних зазіхань Кадирова
немає у лицедіїв"стрижня"...
Чорними водами
Сірими вовками
Жне життя серпами
Ніч ясноока
Ніч нечиста
Засув на двері
Обереги на стелі
Розірване намисто
В небі співала
Блискавкою впала
Мольфа стогнала
Сховалась в смереці
Трембітою плаче
Мольфара кличе
Лихо зиче
Забита камінням людської зневаги
Лють пробудила глибоко у серці
Кипить, горить, мудрістю вважається
Знання за життя, смерть або безсмертя
Сто тисяч років
Шукаєш ти мене
В туманах схована
Живеш в моїм сумлінні
Забута на віки
Здолала всі шляхи
Отруєна людьми
Чекаєш розуміння
Поламані крила
Блискавицями биті
Розбита душа
Очі закриті
Обвуглене пір'я
Кров'ю омите
Чорні гори
На тебе сердиті
Силуэт смерти
Всем доброго времени суток!
История эта произошла со мной, когда мне было лет девять. Я, мой младший брат и бабушка с дедом жили летом в деревне Московской области. Брату моему было два года на тот момент.
К сожалению, многие сталкивались, или просто видели и знают, что такое алкоголизм и какая жизнь с алкоголиками. Особенно, если не вся семья алкаши, а один человек, который пьет кровь из всей семьи. Таким и стал мой дед, к сожалению.
Раньше я его помнил еще более-менее нормальным, когда мне было лет пять. Он выпивал редко, но последние два года превратились в настоящий кошмар. И "белочку ловил", и много чего другого было. А меня это очень пугало тогда, но это отступление...
Как-то раз, в один из жарких дней в деревне, дед снова начал пить уже с обеда, и под вечер я, брат и бабушка закрылись от него в комнате. Очень он буйный стал снова. В комнате было три кровати, одна напротив двери, а вторая с противоположной стороны, прямо рядом с дверью (как раз моя), и одна еще стояла рядом с окном. Легли мы спать, а он продолжал колобродить и орать, в дверь ломился. Ба переживала, но держалась ради нашего спокойствия и истерике не поддавалась.
И вот я ночью проснулся, не помню, от чего. Сел я на кровати, и меня сковал страх и ужас. На кровати рядом с окном, которая должна была быть пустая, я увидел сидячий силуэт в свете луны. Просто черный силуэт, как будто человек накрыт полностью черной простыней. Мне сейчас почти двадцать восемь, но вот сейчас пишу, вспоминаю, и меня прямо сковывает снова этот ужас.
Значит, сижу я и смотрю, а в другой комнате храп раздается. И я вдруг почувствовал в себе какую-то всю ненависть, накопившуюся за это время, и выпалил, глядя на силуэт:
- Забери его, пожалуйста!
И потом оцепенение спало, и я просто нырнул с головой под одеяло, боясь высунуться. Так и уснул, видимо...
А утром мы с бабушкой нашли умершего деда, просто прямо на кровати. На бутылке.
Потом началась суматоха, все эти процедуры в деревне очень ужасно проходят, да и дело не в них. В заключении о смерти говорилось об остановке сердца. С тех пор со мной еще происходили странные вещи и происходят до сих пор, но я постоянно виню себя за те слова, ведь это не я должен был решать.
Это на самом деле страшно. Осознавать это.
А Шаману респект, не всякий в паРаші відважиться на таке!!!!
Улан Удэ ВОССТАЛ! Ультиматум Властям! Митинг В Бурятии. Шаман Идет В Москву!
https://www.youtube.com/watch?v=8KX2uoBO9nM
нікуди шаман вже не піде..
особливо буйних повяжуть,а потести на рашці (особливо не в столиці) затухають ЗАВЖДИ...
але потім "від гріха подалі" припинили...
хоч Загрози режиму від подібної акції -нуль...
Heilung - Krigsgaldr
What am I supposed to do
If I want to talk about peace and understanding
But you only understand the language of the sword
What if I want to make you understand that the path you chose leads to downfall
But you only understand the language of the sword
What if I want to tell you to leave me and my beloved ones in peace
But you only understand the language of the sword
I let the blade do the talking...
So my tongue shall become iron
And my words the mighty roar of war
Revealing my divine anger´s arrow shall strike
All action for the good of all
I see my reflection in your eyes
But my new age has just begun
The sword is soft
In the fire of the furnace
It hungers to be hit
And wants to have a hundred sisters
In the coldest state of their existence
They may dance the maddest
In the morass of the red rain
Beloved brother enemy
I sing my sword song for you
The lullaby of ************
So I can wake up with a smile
And bliss in my heart
And bliss in my heart
And bliss in my heart
Coexistence, Conflict, Combat
Devastation, regeneration, transformation
That is the best I can do for you
I see a grey gloom on the horizon
That promises a powerful sun to rise
To melt away all moons
It will make the old fires of purification
Look like dying embers
Look like dying embers
Look like dying embers
а де ти стільки адекватно-думаючих в мордорі знайдеш?!
а взагалі, я знову ж, в 2995-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
навіть смерть ХУ/№Ла мало що змінить..
Україні треба одне -ТРИМАТИСЬ і допомагати у ПАДІННІ ІМПЕРІЇ.
нагадало! )))))
Габышева, который шел в Москву, как он говорил, изгонять Путина, задержали в Бурятии и отправили в Якутию, где поместили в психиатрическую лечебницу.
Ситуация с шаманом, которого отправили в сумасшедший дом, напоминает советскую карательную психиатрию
Прикольно, если у путина скоро отпадёт ухо, потом нос, потом отвалится Якутия,
потом Сибирь и Кавказ - нельзя спорить с Силами Природы.
Если Якутия начнёт сама продавать свои алмазы, то станет жить не хуже Эмиратов.
Примет Зимнюю Олимпиаду или чимпионат по мира хоккею на Оймяконе.