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Все про:права человека (813) Путин (25056) Россия (73906)

 Шедший в Москву изгонять Путина шаман Габышев отпущен под подписку о невыезде по делу об экстремизме

Якутский шаман намеревался совершить пешее путешествие из Якутии в Москву, чтобы, по его словам, "изгнать Путина".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эхо-Москвы.

Габышева обвиняют в публичных призывах к экстремистской деятельности. Это следует из материалов дела, на которые ссылается агентство "Интерфакс" — в частности, следователи полагают, что якутский шаман призывал к насилию в отношении президента Владимира Путина. Накануне Габышева отправили в психоневрологический диспансер, однако сейчас он вместе с адвокатами вернулся домой.

Об этом интернет-изданию "МБХ медиа" рассказал координатор "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников. При этом, по его словам, шаман отозвал добровольное соглашение об обследовании в психдиспансере. Как утверждает Прянишников, Габышев подписал договор под давлением силовиков. В то же время, как отмечается, следователи успели провести амбулаторную психолого-психиатрическую экспертизу. Ее результаты будут на следующей неделе.

Также смотрите: "Их было несколько десятков человек. С оружием. Саша-шаман арестован. Увезли его в сторону Улан-Удэ", - в России задержан шаман Габышев, шедший в Москву изгонять Путина. ВИДЕО

Габышева ранее задержали на границе Бурятии и Иркутской области. Он шел пешком в Москву из Якутии с марта этого года.

Источник: https://censor.net.ua/n3149718
 
   
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Обьявили сумашедшим при етом дали подписать подписку о невыезде. Шедший в Москву изгонять Путина шаман Габышев отпущен под подписку о невыезде по делу об экстремизме - Цензор.НЕТ 8353
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ерунда полная. и курганы и пирамиды грабили с самого начала, и чувствовали себя грабители очень даже неплохо. В частности в том же Египете с одной стороны заносили фараона с драгоценностями а с другой тупо выносили нареформированое фараоном при жизни.
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Что это за шаман, если ему надо идти к Путину,чтобы его изгнать? Для шамана нет расстояний и времени, он может из Якутии Путина уничтожить.Пусть возвращается и все делает как решил.
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У вас спрощені уявлення про містичні реалії - там теж є свої закони і своя гео- та топографія. Не думайте, що маг просто так може взяти і зробити удар-вольт. До того ж у ***** 100% є власні кремлівські окультисти, що роблять магічний захист - тож відстань має значення, бо радіус дії потойбічних парфумів не є необмеженим.
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У меня нет упрощений. Для магии нет границ и времени. Если сам не может , пусть собирает всех своих собратьев по шаманизму и все у них получится. Коллектив - сила.
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Проти магії може бути інша магія, почнемо з цього.
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но таки шугонул шаман ********** духовников )) в ситуации неопределённости, даже если у ***** был случайный насморк, они решили перебздеть )
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Ну так духівники в нього ще ті специ: не вірять у чудодійну силу кадила з ладаном. Шамана Габишева, що йшов до Москви виганяти Путіна, відпустили під підписку про невиїзд у справі про екстремізм - Цензор.НЕТ 248 У святу воду теж не вірять? Шамана Габишева, що йшов до Москви виганяти Путіна, відпустили під підписку про невиїзд у справі про екстремізм - Цензор.НЕТ 4041 Чи може відчувають, що такому типу як пуйло вищі сили відмовляють у захисті?
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магія -наука лише для тих ,хто у неї вірить...
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В бога не віримо, в окультистів віримо (привіт двійнику козлову)
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Група підтримки шамана обіцяє продовжити його похід.
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Пу уважает шаманов. Тлетворное влияние Шойгу. Кирюха ревнует.)
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Обьявили сумашедшим при етом дали подписать подписку о невыезде.
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Так ,на всякий випадок,якщо б типу помилились і пу злився б!
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на пятерочку сядет - у кацапов за мысль не про ***** трешку дают....
+ три ему сделает прокурор.
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Слабый шаман. Сильный на расстоянии может вредить. А самые сильные шаманы-жрецы были в Египте и в Скифии. Попробуйте раскопать курган или просто поспать на нем. С ума люди сходят.Скифские шаманы освящали гробницу Тамерлана. Кацы вскрыли ее и тут же началась война.
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ерунда полная. и курганы и пирамиды грабили с самого начала, и чувствовали себя грабители очень даже неплохо. В частности в том же Египете с одной стороны заносили фараона с драгоценностями а с другой тупо выносили нареформированое фараоном при жизни.
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Ну поспи на кургане )) Я специально на Амазонию ездил в этом году,чтобы узнать у индейского шамана,как черпать энергию исходящую от донецких курганов. Руку ,змее даже подставил за это ))
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спвть не спал но вот без проблем там находился ( это Днепропетровская область).
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А вот чувак поспал на нем...Мы с пацанами на великах ездили за каунами за Гусельщиково. Там этих курганов,херова туча. Набрали арбузов,поели и легли неподалеку от кургана покимарить. А Ленчик сказал,что ляжет наверху кургана. Приехали домой и наутро узнали,что его забрали в дурку,после того как он собственную бабку топором захерачил.Все сразу подумали,что это неспроста. Нормальным был.
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І що шаман індєйскій сказав?
Індєйцам про теплову енергетику ніхто нерозказував!
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Много чего сказал. Я доволен. Не зря ездил.
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Он "заряжался" в походе.
У Путина таких "шаманов" и астрологов - взвод целый. Плюс ниточки на руках, мокрые штаны и плахословление афонских монахов.

\\\\\\\\\\Кацы вскрыли ее и тут же началась война.\\\\\\\\\\\

Странно, а я думал что если сконцентрировать возле границы недавнего врага(идеологического) ударную орду, числом и возможностями как у всего остального мира, то можно и по щам получить.... А то вон оно что, могилку раскопали Шамана Габишева, що йшов до Москви виганяти Путіна, відпустили під підписку про невиїзд у справі про екстремізм - Цензор.НЕТ 1955
поменьше верить в глупости желаю Шамана Габишева, що йшов до Москви виганяти Путіна, відпустили під підписку про невиїзд у справі про екстремізм - Цензор.НЕТ 4467
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Выглядит убедительно. Если отталкиваться от последнего действия и не думать о том,что это действие готовилось заблаговременно. Надпись на гробнице не солгала. Мир сокрушился.
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Сразу, скажу, что не верю во всякую изотерику.
Но. В 2017 году ездил в археологическую экспедицию. Раскопали курган. Там костяк метра под два (при жизни, конечно) и голова большим камнем придавлена (чтоб точно не вылез, видимо). Археолог экспедиции осмотрел все находки вокруг него и сказал, что видимо тип был шаманом.
Вечер в археологической экспедиции, среди старших товарищей знаете как проходит?)))
Пошел я спать... Скажем так, я пил и до этого и после. Но только в ту ночь мне снился все время здоровенный мужик, который вежливо представился, спросил о моем, поинтересовался кто я такой и зачем раскопал его могилу. Я объяснил. Он сначала психовал и лютовал. Потом проникся идеей о том, что мы о нем ничего не знали, и разрыли именно для того что хотим узнать о нем и его людях. Тут он успокоился и начал даже отвечать на вопросы. Правда ответы я не помню наглухо... как и мои вопросы (по ним тоже много можно было бы понять!).
Утром рассказал это все археологу. Поржали всей экспедицией, включая и меня, под лозунгом: "Пить надо меньше! Надо меньше пить!".
Шутка о том, что пей меньше - а то всю ископаемую деревню встретишь стала просто мемом того года)))))
Но вот такой факт я для себя отфиксировал)
А вот шаману - удачи! Хотя рашисты пытаются поставить его в вилку: пойдешь - посадим/останешься - трус. На его месте нужно сесть там и объявить, что зашаманит ***** на расстоянии, и тюрьма для зашаманивания упырей - не преграда!
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Як доповнення можу навести одну містичну, але цілком реальну історію (бо особисто знаю і автора і декого з фігурантів - не заглиблюючись в подробиці, скажу, що історії можна довіряти).

Не воюйте с мёртвыми

Эту историю поведал мой друг <...>. Отмечу, что и с ним и со мной постоянно происходят странности, но позитивные или нейтральные. Видимо, это зависит от нашего дружелюбного отношения к загробному миру. А те, кто проявляет неуважение и жестокость - в полной мере почувствует, что такое зло с той стороны.
Четверо парней откопали останки офицера CC. В Восточной Европе такое не редкость - напоминания о зловещем прошлом проступают и перед археологами и перед простыми фермерами. Один из ребят забрал себе серебряные пуговицы с его истлевшего мундира в качестве сувенира... А его три друга начали ещё глумиться над "чёртовым фашистом": кидаться костями, изображать, что стреляют в него и так далее - пока этот четвёртый их не остановил. Парни ушли, оставив осквернённый, истерзанный скелет. Мёртвый беззащитен перед живыми. По крайней мере, они так считали.
Парень, забравший пуговицы, пришёл домой, вечером лёг спать. Во сне он увидел высокого человека в обрывках эсэсовской униформы. Лицо, словно маска самой смерти - истлевшее, изрезанное, перепачканное землёй и засохшей кровью. Только холодные голубые глаза сияли на этой уродливой личине. В глазах не было ненависти - лишь печаль и могильный укор. "Что же ты наделал? Мне теперь холодно тут!" - проговорил мёртвый офицер глухим, низким голосом, показав на свой распахнутый китель без пуговиц, под которым бледно желтели обнаженные рёбра и ключицы.
Парень проснулся, дрожа от ужаса и холода. Да, в комнате было невероятно холодно, хотя погода стояла тёплая. Дальнейшие полтора месяца превратились для него в жесть, он исхудал и был уже на грани дурдома - этот эсэсовец стал каждую ночь приходить к нему во сне. И каждый раз он просыпался замёрзший, причём холод в комнате отмечали все члены его семьи. Так продолжалось до тех пор, пока он не догадался вернуться на то место и не закопал пуговицы. Тогда офицер, наверное, принял это как извинения и оставил в покое.
А те трое, что глумились над останками. Что ж...
Первый - умер от скоротечной саркомы.
Второй - потерял всю семью в автокатастрофе (погибли жена и оба ребёнка) и через неделю покончил с собой.
Третий - на даче утонул в озере, его вытащили, но поздно откачали - мозг умер, теперь он просто овощ. А это хуже смерти, особенно для родственников, которые вынуждены заботиться об этой пустой оболочке.
В завершение. О преступлениях нацистской партии известно всем, но СС - это несколько иное, нежели обычные нацисты. СС были не просто спецназом, проводящим наиболее жестокие операции во время Второй Мировой Войны. Существовали подразделения исследователей запредельного - на сплаве науки и оккультизма. Да уж, нашли над кем глумиться - над офицером Чёрного Ордена.
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По поводу вскрытой могилы Тамерлана - очень сомнительный довод. Вторая Мировая Война началась в 1939 году, за полтора года до вскрытия могилы.
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Да уж Яркий пример адекватности пыни.
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Эххх, жаль... А ведь почти получилось 🤣
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Свобода лучше психушки...
Но видимо нервы пощекотал ***** раз осстановили за тыщу километров
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"Шаман" шарлатан..ніякий він не шаман....за 2 хвилини сім раз обісрався
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не получаються з артистів революціонери..Цей "похід шамана" -це була "артистична акція"..не протестна..
протестом була акція далекобійників,акція в Інгушетії проти територіальних зазіхань Кадирова

немає у лицедіїв"стрижня"...
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Доказано последними быдловыборами у нас
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Шо там карпатские мольфары, скоро шевелиться начнут?
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Nokturnal Mortum - Мольфа

Чорними водами
Сірими вовками
Жне життя серпами
Ніч ясноока
Ніч нечиста
Засув на двері
Обереги на стелі
Розірване намисто

В небі співала
Блискавкою впала
Мольфа стогнала
Сховалась в смереці
Трембітою плаче
Мольфара кличе
Лихо зиче

Забита камінням людської зневаги
Лють пробудила глибоко у серці
Кипить, горить, мудрістю вважається
Знання за життя, смерть або безсмертя

Сто тисяч років
Шукаєш ти мене
В туманах схована
Живеш в моїм сумлінні

Забута на віки
Здолала всі шляхи
Отруєна людьми
Чекаєш розуміння

Поламані крила
Блискавицями биті
Розбита душа
Очі закриті
Обвуглене пір'я
Кров'ю омите
Чорні гори
На тебе сердиті
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Їх через кордон в Кацапію не пропустять, але до кордону могли б підійти та покамлать, може б жовта кров із Путлера потекла!!!???
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ви на рахунок коломойского, шуфрича, медведчука, рабіновича, допи, пінчука, гепи, фірташа, новінского...і....і...і...і... ...
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На тему містики. Нещодавно читав страсті-мордасті, знайшов коротеньку історію - в принципі доволі проста, хоча стрьомна (бо подібне дійсно буває...) Але автор необережно використав одне коротеньке речення з 2 слів - і все... сприймати серйозно вже не виходить... містика перетворилася на іржач.

Силуэт смерти

Всем доброго времени суток!
История эта произошла со мной, когда мне было лет девять. Я, мой младший брат и бабушка с дедом жили летом в деревне Московской области. Брату моему было два года на тот момент.
К сожалению, многие сталкивались, или просто видели и знают, что такое алкоголизм и какая жизнь с алкоголиками. Особенно, если не вся семья алкаши, а один человек, который пьет кровь из всей семьи. Таким и стал мой дед, к сожалению.
Раньше я его помнил еще более-менее нормальным, когда мне было лет пять. Он выпивал редко, но последние два года превратились в настоящий кошмар. И "белочку ловил", и много чего другого было. А меня это очень пугало тогда, но это отступление...
Как-то раз, в один из жарких дней в деревне, дед снова начал пить уже с обеда, и под вечер я, брат и бабушка закрылись от него в комнате. Очень он буйный стал снова. В комнате было три кровати, одна напротив двери, а вторая с противоположной стороны, прямо рядом с дверью (как раз моя), и одна еще стояла рядом с окном. Легли мы спать, а он продолжал колобродить и орать, в дверь ломился. Ба переживала, но держалась ради нашего спокойствия и истерике не поддавалась.
И вот я ночью проснулся, не помню, от чего. Сел я на кровати, и меня сковал страх и ужас. На кровати рядом с окном, которая должна была быть пустая, я увидел сидячий силуэт в свете луны. Просто черный силуэт, как будто человек накрыт полностью черной простыней. Мне сейчас почти двадцать восемь, но вот сейчас пишу, вспоминаю, и меня прямо сковывает снова этот ужас.
Значит, сижу я и смотрю, а в другой комнате храп раздается. И я вдруг почувствовал в себе какую-то всю ненависть, накопившуюся за это время, и выпалил, глядя на силуэт:
- Забери его, пожалуйста!
И потом оцепенение спало, и я просто нырнул с головой под одеяло, боясь высунуться. Так и уснул, видимо...
А утром мы с бабушкой нашли умершего деда, просто прямо на кровати. На бутылке.
Потом началась суматоха, все эти процедуры в деревне очень ужасно проходят, да и дело не в них. В заключении о смерти говорилось об остановке сердца. С тех пор со мной еще происходили странные вещи и происходят до сих пор, но я постоянно виню себя за те слова, ведь это не я должен был решать.
Это на самом деле страшно. Осознавать это.
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Вже навіть потойбічні парфуми саджають кацапів на пляшку
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Помер як справжній кацап - на пляшці. Родина повинна пишатись
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Мдаа... фраза " ...на бутылке.." всю мистику разогнала..
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Классная история про каЦАПов и для каЦАПов, уж очень поучительная.
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Ні хріна собі, так виходить так, що Путлер уже і шаманів боїться!!!?
А Шаману респект, не всякий в паРаші відважиться на таке!!!!
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Треба йому українське громадянство дати і запросити до офісу Зеленського провести свої обряди ))
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Арештували після того , як в Улан-Уде почався безстроковий протест прости влади , чимсь нагадує Майдан у нас ..Саме він його спровокував . Де він йшов , люди прозрівали . І його ціль була іти пішки , і спілкуватися , доносити правду . Третій тиждень мітінгують .А після його арешту ще більше нороду .
Улан Удэ ВОССТАЛ! Ультиматум Властям! Митинг В Бурятии. Шаман Идет В Москву!

https://www.youtube.com/watch?v=8KX2uoBO9nM
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є підписка про невиїзд.

нікуди шаман вже не піде..
особливо буйних повяжуть,а потести на рашці (особливо не в столиці) затухають ЗАВЖДИ...
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Шаман- экстримист против убийцы- пацифиста.Тетюшанские гомозы
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Здавалося б, кумедна ситуація, а пуйло злякалося. З чого б це?
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спочатку правильно не сприйняли серйозно

але потім "від гріха подалі" припинили...

хоч Загрози режиму від подібної акції -нуль...
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Щодо шаманських ритуалів - одразу згадується цей датсько-німецько-норвезький проект з композицією "Бойове Закляття" - всередині теми фрагмент англійською, із потужним текстом (має відношення до кацапні, до речі) - тут треба слухати і дивитися:
Heilung - Krigsgaldr

What am I supposed to do
If I want to talk about peace and understanding
But you only understand the language of the sword
What if I want to make you understand that the path you chose leads to downfall
But you only understand the language of the sword
What if I want to tell you to leave me and my beloved ones in peace
But you only understand the language of the sword

I let the blade do the talking...
So my tongue shall become iron
And my words the mighty roar of war
Revealing my divine anger´s arrow shall strike

All action for the good of all
I see my reflection in your eyes
But my new age has just begun

The sword is soft
In the fire of the furnace
It hungers to be hit
And wants to have a hundred sisters
In the coldest state of their existence
They may dance the maddest
In the morass of the red rain

Beloved brother enemy
I sing my sword song for you
The lullaby of ************
So I can wake up with a smile
And bliss in my heart
And bliss in my heart
And bliss in my heart

Coexistence, Conflict, Combat
Devastation, regeneration, transformation
That is the best I can do for you

I see a grey gloom on the horizon
That promises a powerful sun to rise
To melt away all moons
It will make the old fires of purification
Look like dying embers
Look like dying embers
Look like dying embers
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шаману - Саші, щоб вигнати путіна та інших злодіїв з крeмля, треба взяти з собою прибл. 2-3 млн. осіб!
а де ти стільки адекватно-думаючих в мордорі знайдеш?!
а взагалі, я знову ж, в 2995-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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прийшов би шаман пі кремль.. йому б дозволили "потрясти бубном"... і навіть дозволили би це показати у кількох розважальних передачах -НІЧОГО -це не змінить у "русском мірє"..

навіть смерть ХУ/№Ла мало що змінить..
Україні треба одне -ТРИМАТИСЬ і допомагати у ПАДІННІ ІМПЕРІЇ.
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Шановний пане , прочитайте мій комент вище, і зрозумієте , як він то хотів зробити.
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Тот момент, когда ты сверхдержава, которую "боится весь мир", но срешь кирпичами от шамана из Якутии.
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Якутія насправді той ще клондайк жахів. Загугліть "страшные истории Якутия" - за наявності уяви від деяких можна неілюзорно обгидитись цеглою.
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майданить вздумали сволочи. НА БУТЫЛКИ
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Но зато скачал на бубен новые мелодии.
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за шаманом там уже единомышленники нехилой толпой шли, пока бы он до москвы дошел, там бы уже пол эрэфии собралось , тут то пукин и зашевелился
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ну значит ***** попустило, мож скоро тело на людях покажут ))) а то получил бы шаман за свои виртуальные непонятки))
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////
Габышева, который шел в Москву, как он говорил, изгонять Путина, задержали в Бурятии и отправили в Якутию, где поместили в психиатрическую лечебницу.
Ситуация с шаманом, которого отправили в сумасшедший дом, напоминает советскую карательную психиатрию
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А в Украине есть шаманы?. Может они продолжат начатое благое дело?
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Уважуха. Хоть кто-то этого уродливого х-ла нашугал. Пусть для начала и неуклюже.
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Шаману дешёвый пиар не нужен. Шаман знал, что нарвётся.
Прикольно, если у путина скоро отпадёт ухо, потом нос, потом отвалится Якутия,
потом Сибирь и Кавказ - нельзя спорить с Силами Природы.
Если Якутия начнёт сама продавать свои алмазы, то станет жить не хуже Эмиратов.
Примет Зимнюю Олимпиаду или чимпионат по мира хоккею на Оймяконе.
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и шо це за шаман, который даже омон со своей палатки изгнать не смог?
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Так нам же не сообщают, что омоновцы отправлены домой с острым энурезом.
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Тут реакция важна, кто быстрее в бубен ударит.
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Шамана, который решил изгнать Ху*ло- в дурку. А его земляка, который лепит "статуи" из говна- в "народные скульпторы". Так по ком из них на самом деле дурка плачет? Шамана Габишева, що йшов до Москви виганяти Путіна, відпустили під підписку про невиїзд у справі про екстремізм - Цензор.НЕТ 6727
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Теперь в сборнике "Страшные истории Якутии" добавится ещё одна: "Как шамист-экстремист царя погубить хотел".
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