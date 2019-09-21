 Нардепы от "Слуги народа" Потураев и Чернев возглавили делегации в ПА ОБСЕ и ПА НАТО

Об этом сообщил народный депутат от фракции "Слуга народа", руководитель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко, информирует Цензор.НЕТ.
Он отметил, что на текущей неделе парламент создал постоянные парламентские делегации в ПАСЕ, ОБСЕ, НАТО, также продолжится работа с организациями ГУАМ, ПАЧЭС, Евронест.
Washington Post пишет, что Трамп предпочитает сближение с Россией
Президент США Дональд Трамп считает, что действия Вашингтона в Украине "бессмысленны и только раздражают Россию". Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на бывшего высокопоставленного чиновника Белого дома.
По его словам, он неоднократно обсуждал с Трампом вопросы поставок американских вооружений, но "президент считает, что то, что мы делаем в Украине, бессмысленно и просто раздражает россиян".
"Позиция президента в основном заключается в том, что мы должны признать тот факт, что россияне должны быть нашими друзьями, и кого волнуют украинцы?", - отметил он.
надо делать свое ЯО и не кого больше не слушать - но не при этом клоуне
"The president's position basically is, we should recognize the fact that the Russians should be our friends, and who cares about the Ukrainians?" said the official, who spoke on the condition of anonymity to describe private conversations.
https://www.washingtonpost.com/politics/how-trump-and-giuliani-pressured-ukraine-to-investigate-the-presidents-rivals/2019/09/20/0955801c-dbb6-11e9-a688-303693fb4b0b_story.html
"Трамп считает, что действия США на Украине являются бессмысленными и раздражают Россию, с которой необходимо иметь дружеские отношения"
"A former senior administration official who repeatedly discussed the issue with Trump said that the president thought "what we were doing in Ukraine was pointless and just aggravating the Russians."
"The president's position basically is, we should recognize the fact that the Russians should be our friends, and who cares about the Ukrainians?" said the official, who spoke on the condition of anonymity to describe private conversations."
Сподіваюся, що переклад не потрібен?
Мне нравиться выражение-"Верховная Рада избрала "...,как буд то там еще кто то, что то решает помимо парламентского большинства,зебобы сами решают ,сами выбирают,сами принимают потешные законы.Очень хочется чтобы именно они потом и ответили за последствие своей деятельности ,наш "парламент" по сути единовластие одной фракции провластных, неоставляющая ни вариантов ,и возможностей что либо оспорить другим кандидатам от украинского народа..
В 2014 году работал во время выборов президента и парламента на Сергея Тигипко.
В 2015 году Потураев стал одним из политтехнологов партии УКРОП - проекта Игоря Коломойского.
А в 2019 году Потураев занялся раскруткой партии Владимира Зеленского.
и пол мешка шаурмы с Подола шо бы при нем при любом выезде в Европу - срачь там будет обеспеченый как минимум...