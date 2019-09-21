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 Политика Украины
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Все про:НАТО (6451) ОБСЕ (3761) Яременко Богдан (20) Потураев (17) Чернев (2)

 Нардепы от "Слуги народа" Потураев и Чернев возглавили делегации в ПА ОБСЕ и ПА НАТО

Верховная Рада избрала народного депутата от фракции "Слуга народа" Никиту Потураева главой постоянной украинской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ, а парламентария от этой же фракции Егора Чернева – главой делегации в Парламентской ассамблее НАТО.

Об этом сообщил народный депутат от фракции "Слуга народа", руководитель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко, информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что на текущей неделе парламент создал постоянные парламентские делегации в ПАСЕ, ОБСЕ, НАТО, также продолжится работа с организациями ГУАМ, ПАЧЭС, Евронест.

Источник: https://censor.net.ua/n3149716
 
 
 Топ комментарии
 
Потураев- работал на Кучму, Пинчука и Коломойского. В 2010-2011 годах Потураев качнулся в сторону победивших регионалов и стал советником главы Крымского Совмина Василия Джарты.

В 2014 году работал во время выборов президента и парламента на Сергея Тигипко.
В 2015 году Потураев стал одним из политтехнологов партии УКРОП - проекта Игоря Коломойского.
А в 2019 году Потураев занялся раскруткой партии Владимира Зеленского.
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а зачем? -
Washington Post пишет, что Трамп предпочитает сближение с Россией
Президент США Дональд Трамп считает, что действия Вашингтона в Украине "бессмысленны и только раздражают Россию". Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на бывшего высокопоставленного чиновника Белого дома.
По его словам, он неоднократно обсуждал с Трампом вопросы поставок американских вооружений, но "президент считает, что то, что мы делаем в Украине, бессмысленно и просто раздражает россиян".
"Позиция президента в основном заключается в том, что мы должны признать тот факт, что россияне должны быть нашими друзьями, и кого волнуют украинцы?", - отметил он.
надо делать свое ЯО и не кого больше не слушать - но не при этом клоуне
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Над Трампом висить імпічмент.
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а зачем? -
Washington Post пишет, что Трамп предпочитает сближение с Россией
Президент США Дональд Трамп считает, что действия Вашингтона в Украине "бессмысленны и только раздражают Россию". Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на бывшего высокопоставленного чиновника Белого дома.
По его словам, он неоднократно обсуждал с Трампом вопросы поставок американских вооружений, но "президент считает, что то, что мы делаем в Украине, бессмысленно и просто раздражает россиян".
"Позиция президента в основном заключается в том, что мы должны признать тот факт, что россияне должны быть нашими друзьями, и кого волнуют украинцы?", - отметил он.
надо делать свое ЯО и не кого больше не слушать - но не при этом клоуне
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к сожалению ,не первый раз - а оно все дуркует и дуркует
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У трампа личные терки с ******,в этом вся загвоздка..
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это одна из версий - а по факту - Трамп - худший президент за всю историю США
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По факту сегодняшние лидеры никудышние,купленные ******
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да мне просто кажется - шо они только за свои страны - а на остальных цинично плевать и принципы для них не важны
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Справедливости ради, по ссылке " россияне должны быть нашими друзьями, и кого волнуют украинцы" - не увидел.
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A former senior administration official who repeatedly discussed the issue with Trump said that the president thought "what we were doing in Ukraine was pointless and just aggravating the Russians."

"The president's position basically is, we should recognize the fact that the Russians should be our friends, and who cares about the Ukrainians?" said the official, who spoke on the condition of anonymity to describe private conversations.

https://www.washingtonpost.com/politics/how-trump-and-giuliani-pressured-ukraine-to-investigate-the-presidents-rivals/2019/09/20/0955801c-dbb6-11e9-a688-303693fb4b0b_story.html
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Благодарю. Просто видел эту новость чуть раньше на другом ресурсе, там ссылка была некорректна.
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Лживая Ланта.сру перепечатала новость у лживого Тасс. Тасс дал ссылку на Washington Post где якобы это писали. Проверил WP, в статье этого нет:
"Трамп считает, что действия США на Украине являются бессмысленными и раздражают Россию, с которой необходимо иметь дружеские отношения"
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Ви статтю читали?

"A former senior administration official who repeatedly discussed the issue with Trump said that the president thought "what we were doing in Ukraine was pointless and just aggravating the Russians."
"The president's position basically is, we should recognize the fact that the Russians should be our friends, and who cares about the Ukrainians?" said the official, who spoke on the condition of anonymity to describe private conversations."

Сподіваюся, що переклад не потрібен?
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Да не беспокойтесь,слуги Зебобы Трампу не помешают,это ряженные гастролеры.
Мне нравиться выражение-"Верховная Рада избрала "...,как буд то там еще кто то, что то решает помимо парламентского большинства,зебобы сами решают ,сами выбирают,сами принимают потешные законы.Очень хочется чтобы именно они потом и ответили за последствие своей деятельности ,наш "парламент" по сути единовластие одной фракции провластных, неоставляющая ни вариантов ,и возможностей что либо оспорить другим кандидатам от украинского народа..
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тищенко самовлюбленый нарцисс ******* и хамло к тому же, как большинство слуг
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вы от зря так от сейчас сомнению подвергаете - они же курсы прошли в Трускавце аж пятидневные - достойные значит...
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Потураев- работал на Кучму, Пинчука и Коломойского. В 2010-2011 годах Потураев качнулся в сторону победивших регионалов и стал советником главы Крымского Совмина Василия Джарты.

В 2014 году работал во время выборов президента и парламента на Сергея Тигипко.
В 2015 году Потураев стал одним из политтехнологов партии УКРОП - проекта Игоря Коломойского.
А в 2019 году Потураев занялся раскруткой партии Владимира Зеленского.
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Таких перекати поле,как потураев полстраны и все стараются пристроиться к новой власти
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І щоб всі знали, що нинішні зебіли наполовину, чи більше - складаються з колишніх ригів та обрізаних мертвечуків. Що в парламенті, що в уряді, що тут, на форумі.
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Мажори ідуть креативно просувати зовнішню політику - будуть дивувати іноземців шаленно дорогими брендами і гаджетами. Ги...
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Походу Россия крепко держит Трампа за яйца компроматом за сексуальные оргии с применением золотого дождя в России .
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а у зєлєнскава как с етім дєлам? єсьть на ніво кампрамат што он в женскай обуві хаділ напрімєр?
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Причём тут вообще знленский и компромат ? Разве он виноват что в Украине 73% народонаселении дэбилы и проголосовали за него по приколу ? Он пошутил , на дэбилы за него проголосовали, это не его проблема , а тех дэбилов что за него проголосовали.
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подтираев и очерняев -неплохие кандидатуры для выполнения роли ожидающих возле кабинок Нардепи від "Слуги народу" Потураєв і Чернєв очолили делегації в ПА ОБСЄ і ПА НАТО - Цензор.НЕТ 827
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я бы богдана двухглавым назначил в обоих делегациях.
и пол мешка шаурмы с Подола шо бы при нем при любом выезде в Европу - срачь там будет обеспеченый как минимум...
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