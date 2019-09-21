 Киев не будет направлять свою делегацию на ближайшую сессию ПАСЕ из-за откровенного игнорирования интересов Украины, - Яременко

Об этом сообщил народный депутат от фракции "Слуга народа", руководитель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко, информирует Цензор.НЕТ.
"Не имея другой возможности реагирования на нарушения этой организацией собственных принципов, и столкнувшись с достаточно откровенным игнорированием ее интересов, Украина в настоящее время воздерживается от отправки своей делегации на ближайшую сессию ПАСЕ", - написал Яременко на своей странице в соцсети Фейсбук в субботу.
Депутат подчеркнул, что в настоящее время внимание будет сосредоточено на подготовке делегации Украины в ПАСЕ и проведении консультаций с другими членами Совета Европы с целью "разработки плана возвращения доверия к ПАСЕ".
"Этот подход поддержало преимущественное большинство фракций украинского парламента", - написал Яременко.
Как сообщалось, накануне состоялось учредительное собрание делегации Верховной Рады в ПАСЕ. Народный депутат из фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько возглавила делегацию Верховной Рады ПАСЕ).
Первым заместителем главы делегации избрали нардепа от "Батькивщины" Сергея Соболева, а заместителем – представителя фракции "Голос" Рустема Умерова.
Напомним, 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса. Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.
В знак протеста и солидарности с Киевом делегации шести государств: Польши, Эстонии, Литвы, Латвии, Украины, Грузии и часть словацких парламентариев покинули заседание.
2 июля стало в Украину прилетела делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая должна оценить ход предвыборной кампании в Украине.
В этот же день стало известно, что председатель Верховной Рады Андрей Парубий отменил приглашение для Парламентской ассамблеи Совета Европы осуществлять наблюдение за досрочными парламентскими выборами в Украине.
"Среди международных наблюдателей не может быть представителей страны-агрессора - России, которые будут не наблюдателями, а агентами гибридной войны Путина. Влияние России на украинские выборы - любым образом - недопустимо", - отметил Парубий.
3 июля президент ПАСЕ Лилиан Мари Паскье заявила, что у Украины есть обязательство приглашать Ассамблею для наблюдения за выборами.
После этого делегация ПАСЕ заявила, что досрочно завершает работу в Украине и покидает страну.
В отсутствие нашей делегации, наши интересы будет отстаивать рашка?
За Україні ніхто говорити не буде - будуть лишень згадувати між іншим.
Недолугість зовнішньої політики зебобіків і призвела до такого стану,
а тепер вони ще й голову у пісок - красава!!!!!!!!!!!!! шалені овації??????????
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Рада змінила календарний план сесії і унеможливила участь нардепів в роботі ПАРЄ
20 вер 2019, 11:55
Верховна Рада 20 вересня за скороченою процедурою розглянула та ухвалила постанову «Про внесення змін до календарного плану проведення другої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання». Рада працюватиме у ті дні, коли в Страсбурзі відбуватиметься сесія ПАРЄ.
За це проголосував 231 нардеп. Постанова вносить зміни до календарного плану проведення другої сесії Верховної Ради дев'ятого скликання. Документ передбачає проведення пленарних засідань 2−4 жовтня, а тиждень з 7 по 11 жовтня депутати працюватимуть в комітетах, комісіях, депутатських фракціях і групах.
Попередній варіант плану передбачав роботу нардепів у залі 7−11 жовтня.
Депутати від опозиції, які виступили з трибуни Ради, відзначили, що така зміна календарного плану означає, що Україна не зможе відправити своїх представників на осінню сесію Парламентської асамблеї Європи (ПАРЄ). Вона проходитиме 30 вересня - 4 жовтня.
Після цієї сесії у жовтні Венеціанська комісія Ради Європи обговорить питання відповідності міжнародним стандартам проведення у 2016 році виборів до Держдуми РФ, зокрема на території окупованого Криму, за результатами яких була сформована російська делегація у ПАРЄ. Це питання включене до порядку денного 120-ї пленарної сесії Венеціанської комісії, яка відбудеться 11−12 жовтня.
Нардеп від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко з трибуни парламенту відзначив, що чергова, вже третя, зміна календарного плану проведення другої сесії Ради, спричинена тим, що моно більшість «Слуги народу» прагне до 8 жовтня ухвалити в цілому закон «Про столицю України - місто-герой Київ».
У тексті законопроекту, який розділяє владу в Києві між мером та головою КМДА, йдеться про дострокові вибори у Києві 8 грудня.
https://racurs.ua/ua/n127057-rada-zminyla-kalendarnyy-plan-sesiyi-i-unemojlyvyla-uchast-nardepiv-v-roboti-parie.html