EN|RU|UK
Темы дня: Бюджет-2020 Новая Рада Минирование моста Метро в Киеве Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины
  3715  115
Все про:дипломатия (1196) ПАСЕ (1445) протест (4523) Яременко Богдан (20)

 Киев не будет направлять свою делегацию на ближайшую сессию ПАСЕ из-за откровенного игнорирования интересов Украины, - Яременко

В настоящее время внимание будет сосредоточено на подготовке делегации Украины в ПАСЕ и проведении консультаций с другими членами Совета Европы с целью "разработки плана возвращения доверия к ПАСЕ".

Об этом сообщил народный депутат от фракции "Слуга народа", руководитель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко, информирует Цензор.НЕТ.

"Не имея другой возможности реагирования на нарушения этой организацией собственных принципов, и столкнувшись с достаточно откровенным игнорированием ее интересов, Украина в настоящее время воздерживается от отправки своей делегации на ближайшую сессию ПАСЕ", - написал Яременко на своей странице в соцсети Фейсбук в субботу.

Депутат подчеркнул, что в настоящее время внимание будет сосредоточено на подготовке делегации Украины в ПАСЕ и проведении консультаций с другими членами Совета Европы с целью "разработки плана возвращения доверия к ПАСЕ".

Также читайте: Нардеп СН Ясько возглавит украинскую делегацию в ПАСЕ

"Этот подход поддержало преимущественное большинство фракций украинского парламента", - написал Яременко.

Как сообщалось, накануне состоялось учредительное собрание делегации Верховной Рады в ПАСЕ. Народный депутат из фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько возглавила делегацию Верховной Рады ПАСЕ).

Первым заместителем главы делегации избрали нардепа от "Батькивщины" Сергея Соболева, а заместителем – представителя фракции "Голос" Рустема Умерова.

Напомним, 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса. Несмотря на ночное голосование, явка депутатов была выше обычной. За резолюцию проголосовали 118 депутатов, 62 против, 10 воздержались.

В знак протеста и солидарности с Киевом делегации шести государств: Польши, Эстонии, Литвы, Латвии, Украины, Грузии и часть словацких парламентариев покинули заседание.

2 июля стало в Украину прилетела делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая должна оценить ход предвыборной кампании в Украине.

В этот же день стало известно, что председатель Верховной Рады Андрей Парубий отменил приглашение для Парламентской ассамблеи Совета Европы осуществлять наблюдение за досрочными парламентскими выборами в Украине.

"Среди международных наблюдателей не может быть представителей страны-агрессора - России, которые будут не наблюдателями, а агентами гибридной войны Путина. Влияние России на украинские выборы - любым образом - недопустимо", - отметил Парубий.

Читайте также: Украина не обязана приглашать ПАСЕ наблюдать за выборами, - МИД

3 июля президент ПАСЕ Лилиан Мари Паскье заявила, что у Украины есть обязательство приглашать Ассамблею для наблюдения за выборами.

После этого делегация ПАСЕ заявила, что досрочно завершает работу в Украине и покидает страну.

Киев не будет направлять свою делегацию на ближайшую сессию ПАСЕ из-за откровенного игнорирования интересов Украины, - Яременко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3149715
 
 
 Топ комментарии
 
за пол года просрать все что нарабатывалось последние пять лет. уже и в ПАСЕ мы не едем потому что нас там игнорируют.
 показать весь комментарий
 
Просрали за четыре года правления брехунца петручио
 показать весь комментарий
 
и как на ето отреагировала Лиза Ясько, как бе глава все етого балагана?

dansing dansing?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Капитуляция перед рашистами, так капитуляция. Да, зебилы. Я ничего не перепутал?
 показать весь комментарий
 
 
Ну и правильно!
В отсутствие нашей делегации, наши интересы будет отстаивать рашка?
 показать весь комментарий
 
 
ПАРЕ для України це ніщо інше як плацдарм, трибуна, щоби заявляти про себе і свої претензії у геополітичному Світі.
За Україні ніхто говорити не буде - будуть лишень згадувати між іншим.
Недолугість зовнішньої політики зебобіків і призвела до такого стану,
а тепер вони ще й голову у пісок - красава!!!!!!!!!!!!! шалені овації??????????
 показать весь комментарий
 
 
Це як "окоянним отростком" по колавішам роялю.
 показать весь комментарий
 
там і внутрішня політика наклалась:
*************
Рада змінила календарний план сесії і унеможливила участь нардепів в роботі ПАРЄ
20 вер 2019, 11:55
Верховна Рада 20 вересня за скороченою процедурою розглянула та ухвалила постанову «Про внесення змін до календарного плану проведення другої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання». Рада працюватиме у ті дні, коли в Страсбурзі відбуватиметься сесія ПАРЄ.
За це проголосував 231 нардеп. Постанова вносить зміни до календарного плану проведення другої сесії Верховної Ради дев'ятого скликання. Документ передбачає проведення пленарних засідань 2−4 жовтня, а тиждень з 7 по 11 жовтня депутати працюватимуть в комітетах, комісіях, депутатських фракціях і групах.
Попередній варіант плану передбачав роботу нардепів у залі 7−11 жовтня.
Депутати від опозиції, які виступили з трибуни Ради, відзначили, що така зміна календарного плану означає, що Україна не зможе відправити своїх представників на осінню сесію Парламентської асамблеї Європи (ПАРЄ). Вона проходитиме 30 вересня - 4 жовтня.
Після цієї сесії у жовтні Венеціанська комісія Ради Європи обговорить питання відповідності міжнародним стандартам проведення у 2016 році виборів до Держдуми РФ, зокрема на території окупованого Криму, за результатами яких була сформована російська делегація у ПАРЄ. Це питання включене до порядку денного 120-ї пленарної сесії Венеціанської комісії, яка відбудеться 11−12 жовтня.
Нардеп від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко з трибуни парламенту відзначив, що чергова, вже третя, зміна календарного плану проведення другої сесії Ради, спричинена тим, що моно більшість «Слуги народу» прагне до 8 жовтня ухвалити в цілому закон «Про столицю України - місто-герой Київ».
У тексті законопроекту, який розділяє владу в Києві між мером та головою КМДА, йдеться про дострокові вибори у Києві 8 грудня.
https://racurs.ua/ua/n127057-rada-zminyla-kalendarnyy-plan-sesiyi-i-unemojlyvyla-uchast-nardepiv-v-roboti-parie.html
 показать весь комментарий
 
А захищати інтереси країни? Чи це вже не треба?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Уверен, все будут скорбеть и сожалеть, а потом сами позовут.
 показать весь комментарий
 
Дебіли!!! То про нещасну Україну взагалі забудуть. Досягнення ЗЕДЕБІЛІВ. Прийшла раша і пішла Україна. Придурки!!
 показать весь комментарий
 
 
Память совсем короткая, 7 стран согласились байкотировать ПАСЕ, и первыми об этом кричали депутаты старой Рады.
 показать весь комментарий
 
 
все, труба, теперь европарламент имеет право самораспуститься с горя из-за отсутствия делегации самой мощной и креативной державы на континенте, а депутаты -уйти в запой
 показать весь комментарий
 
Соболев - отличньій вьібор , он реально заставит росделегацию искать " пятьій угол" в ПАСЕ. Демарш за приглашение крьісчан тоже нужен. Имхо
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх