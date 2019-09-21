 В Белом доме подтвердили встречу Зеленского и Трампа 25 сентября

Об этом заявил "Радіо Свобода" представитель Белого дома, сообщает Цензор.НЕТ.
Первая встреча двух президентов пройдет в рамках сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в американском Нью-Йорке.
Зеленский и Трамп обсудят вопрос мирного урегулирования ситуации на Донбассе, сотрудничество Украины и США в области энергетики и торговли. Кроме того, темой переговоров может стать озабоченность Вашингтона попыткой Китая "завладеть интеллектуальной собственностью Украины", отметили в Белом доме.
По словам представителя администрации президента США, Трамп также "призовет все стороны" выполнять обязательства в рамках Минских соглашений.
Зеленский совершит визит в США 23–26 сентября для участия в 74-й сессии Генассамблеи ООН. Ожидается, что украинский президент выступит с речью во время общих дебатов сессии, а также примет участие в саммите по целям устойчивого развития. В Офисе президента анонсировали, что глава государства встретится с Трампом в Нью-Йорке, но точную дату не назвали.
Источник американского издания рассказал, что неоднократно обсуждал эту тему с Трампом. «Позиция президента, по сути, заключается в том, что нам необходимо признать тот факт, что Россия должна быть нашим другом, и кого вообще волнует Украина?» - приводит газета слова своего собеседника.
Также в материале говорится, что американский президент отказывается назначать конкретную дату встречи в Вашингтоне со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. В то же время помощники Трампа настаивают на проведении этих переговоров.
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На встрече по урегулированию конфликта на Донбассе в Офисе Президента активистам и блогерам проводили помощник Президента Андрей Ермак (член контактной группы в Минске) а также народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко и член "ЗЕ!Команды" Сергей Сивохо.
"Цитата дня, лично для меня: "А вы никогда не думали о том, что наш нынешний президент - один из величайших лидеров этого мира …(С) Андрей Ермак. 20.09.2019
В Офисе президента на встрече с блогерами", - написал Макарук.
Журналист, блогер Виктор Трегубов уточнил, что фразой о том, что Зеленский - величайший лидер, Ермак ответил на вопрос - как вы собираетесь добиться вывода российских войск из Донбасса.
Вопрос - Как вы собираетесь добиться вывода российских войск из Донбасса? Ответ - Осознаете ли вы, что наш президент - один из лучших лидеров современного мира?
Хоровое "Нет" от людей, которые в мирной жизни на одном гектаре не сядут, было сильным ответом. Далее нам посоветовали просто верить новой команде...на слово",
Военные блогеры были шокированы, что социально-культурным аспектом реинтеграции территорий Донбасса будет заниматься Сергей Сивохо.
"Как выгнать *уйла с Донбасса, "зеленые" не знают или не говорят, но уверены, что выгонят… по-этому поводу предлагают расслабится и поверить в патриотичность их устремлений… "на слово…" (к кремлевскому крокодилу, по-ходу пи**ец подкрадывается практически незаметно. Сдавать Украину "не намерены", у них видите-ли… "принципиальная позиция". Зеленский - лучший Президент Украины, когда либо бывший на этом посту… (на полном серьезе…. Очень, оказывается, они обидчивые… впахивают на благо Родины, а вот это все блогерское скотство "позволяет себе пописывать в ФБ всякое…", не ценит оно усилий команды "узеленских".... Ответа на главный вопрос, как нам "обуздать кремлевскую гидру" я так и не услышал… коллеги тоже ..."