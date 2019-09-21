 США отправят военных на Ближний Восток после атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии и ОАЭ, - Пентагон

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По сообщению телеканала CNN, глава Пентагона Марк Эспер пояснил, что такое решение глава государства принял в ответ на запросы о подкреплениях со стороны Саудовской Аравии и ОАЭ.
"Американские силы будут заниматься оборонительными задачами. В основном они будут сфокусированы на ПВО и ПРО", - сказал министр обороны США.
Утром 14 сентября боевые дроны и ракеты поразили более 10 объектов на территории Саудовской Аравии. На территории завода Saudi Aramco в Саудовской Аравии возник пожар. Ответственность за пуск беспилотников на объекты саудовской нефтяной компании взяли на себя йеменские сепаратисты-хуситы.
В США считают, что за атаками стоит Иран. Государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео заявил, что Иран предпринял беспрецедентную атаку на мировые энергопоставки, и призвал все страны безоговорочно осудить нападение. Правительство США обнародовало спутниковые снимки, согласно которым воздушный удар по нефтеперерабатывающему заводу Saudi Aramco в Саудовской Аравии не мог наноситься с южной стороны, то есть из Йемена. Атака была проведена с территории Ирана либо Ирака, сделали вывод в Вашингтоне.
Тому й нахабніють всякі виродки х-ло, аятолли і навіть ын вже витер ноги об Трампа.
Ті ж сауди - стратегічний союзник США. Кілька років тому неможливо було уявити, щоб хтось наважився рострілювати нафтову інфраструктуру крилатими ракетами.
#українськісанкціїзаобстріли
А я то думал что это Штаты опять ***** стращать начали крутыми санкциями, неужели за Украину, а оно вон как.
но радует концептуальный подход, хотя я так и не услышал от саудов, кто.
большие подоздения не предлагать - я про официальное заявлеие саудов.
хотя и сам думаю, шо Иран, кацапав тоже не отрицаю,
сначала доказательства - потом иранские матрешки.
но радует концептуальный подход, хотя я так и не услышал от саудов, кто.
большие подоздения не предлагать - я про официальное заявлеие саудов.
хотя и сам думаю, шо Иран, кацапав тоже не отрицаю,
сначала доказательства - потом иранские матрешки.
---------------
тут не надо быть большим зеленым уклонистом,
шо бы понять - только у Ирана есть такие такие дроны,
но из Ирана до саудов они маловероятно, шо до саудов долетят,
а вот из подконтрольной кацапией террирории вполне - думай..те.
но без кацапской поддержки етой атаки не обошлось.
Министерство обороны Саудовской Аравии показало фрагменты ракет и дронов, которые, как уверяют военные, были собраны в окрестностях атакованных заводов. Ими оказались ракета Quds-1 и безымянный дрон, которые показывали на своей выставке хуситы в этом году.