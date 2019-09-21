 Объявлены победители Book Forum Best Book Award-2019

В нем приняли участие 465 книг от 104 издательств, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу форума.

Гран-при получила книга Василия Косива "Украинская идентичность в графическом дизайне 1945-1989 годов", издательство "Родовид". В номинациях Классическая украинская литература – Григорий Сковорода "Басни Харьковские", издательство "Terra Incognita". Современная украинская проза: Марина Гримич "Клавка", "Нора-друк". Современная украинская поэзия: Василий Голобородько "Яблоко добрых вестей", А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА. Классическая иностранная литература в украинском переводе: Джеффри Чосер "Кентерберийские рассказы".

Гран-при премии получила книга Василия Косива "Украинская идентичность в графическом дизайне 1945-1989 годов" издательства "Родовид", сообщает пресс-служба Форума издателей.

Кроме этого, известны победители еще в 17 номинациях:

1. Классическая украинская литература: Григорий Сковорода "Басни Харьковские", Terra Incognita;

2. Современная украинская проза: Марина Гримич "Клавка", "Нора-друк";

3. Современная украинская поэзия: Василий Голобородько "Яблоко добрых вестей", А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА;

4. Классическая иностранная литература в украинском переводе: Джеффри Чосер "Кентерберийские рассказы. В двух томах", "Астролябия";

5. Современная иностранная литература в украинском переводе: Арундати Рой "Министерство предельного счастья", "Видавництво Старого Лева";

6. Литература для детей от 0 до 5: Марьяна Савка "Семейная азбука", "Видавництво Старого Лева";

7. Литература для детей от 6 до 8: "Фонтан сказок. Современные украинские сказки", "Фонтан сказок";

8. Литература для детей от 9 до 12: "Экспедиция с муравьем Софи";

9. Литература для подростков и YA: Стефан Каста, Бу Моссберг "Банзай. Япония для любознательных", "Время мастеров";

10. Non-fiction.: Зофия Фабьяновська-Мицык "Большая картина", "Урбино";

11. Биография: Серия "Фигуры культуры": "Повесть о Николае Зерове", Л. Ушкалов "Очарование энергии: Михаил Драгоманов", "Дух і літера";

12. История: Сергей Плохий "Ялта. Цена мира", "Клуб Семейного Досуга";

13. Война на Донбассе, аннексия Крыма, переселенцы: Евгения Подобная "Девушки срезают косы", "Люта справа";

14. Визуальная книга: Татьяна Павлова "Евгений Павлов. Скрипка", "Родовид";

15. Комиксы и графические романы: Ярослав Свит "Трое против Зла. Двухтомник", Комикс-студия "Світи";

16. Научная литература: Богдан Мисюга "Герметичные круги Карла Зверинского", Музей современного украинского искусства Корсаков;

17. Профессиональная литература: Игорь Гнесь "Архитектура интерьера: 20+", издательство Национального университета Львовская политехника.

Также на форуме вручили ряд специальных призов от главы и членов жюри.

Отметим, что в этом году впервые в рамках Форума издателей во Львове представлена ветеранская палатка с книгами, написанными участниками боевых действий на Донбассе, ветеранами АТО/ООС, волонтерами.