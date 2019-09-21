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Все про:Сумщина (692) хищение (443)

 Трое чиновников на Сумщине присвоили более 2 млн грн на ремонте дорог

Чиновников подозревают в хищении в период с 2016 по 2017 год при выполнении капитального ремонта дороги в городе Кролевец Сумской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации Министерства внутренних дел.

"В ходе проведения ремонта дорог, должностными лицами подрядных организаций умышленно внесены недостоверные сведения в акты выполненных работ, справки о потраченных средствах на приобретенные строительные материалы и т. п., что привело к укладки некачественного дорожного покрытия, почти вдвое завышена площадь уложенных бетонных плит", - говорится в сообщении.

Открыты уголовные дела по статьям "присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением" (ч.4,5 ст. 191 УК) и "служебный подлог" (ч. 2 ст. 366 УКУ).

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Источник: https://censor.net.ua/n3149707
 
   
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100 м дороги в місті фірма онур уклала під 0 за 5 годин, укравтодор такий самий відрізок в тому самому місті по образу ландшафту місяця - 1,5 місці, 1 робить 10 палять.
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известный потужный мыролюбно реформистский бизнес.
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