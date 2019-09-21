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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Коломойский (1174) Шустер (516) Фурса Сергей (6) Приватбанк (520)

 Коломойский и его партнеры должны вернуть 5,5 млрд долларов - это единственный компромисс, о котором могут говорить наши западные партнеры, - Фурса

Западные партнеры не поймут, если власти Украины пойдут на уступки олигарху Игорю Коломойскому - экс-совладельцу национализированного ПриватБанка, в деле о компромиссе вокруг банка.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня", об этом инвестиционный банкир Сергей Фурса заявил в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

"Как это видят наши западные партнеры, как видит МВФ, как это видят люди, которые нас поддерживают последние пять лет. Для них прохождение или не прохождение теста (с ПриватБанком. – Ред.) – это "красная линия", после которой они будут или не будут поддерживать Украину. Это – любые уступки Коломойскому в этом вопросе. Никто в этой студии, большая часть тех, кто нас смотрят, не верят в независимую судебную систему. Особенно после того, как г-н Коломойский сказал, что знает, какие приговоры будут и кого осудят. Особенно после того, как в преддверии суда в Лондоне украинские силовики врываются в офис "ПриватБанка" и пытаются узнать, какая стратегия у государственного "ПриватБанка" будет против Коломойского в Лондоне", – рассказал инвестиционный банкир.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Савик, верните два триста!" - "А вы - 155 миллиардов": Коломойский и Шустер будут судиться. ВИДЕО

Он заметил, что точку зрения западных партнеров Украины определяет не телевизор, а отчетность международной детективной компании Kroll, которая провела расследование и показала, кто и какие деньги выводил из "ПриватБанка".

"И поэтому для наших западных партнеров, для МВФ, для Мирового банка, для условного Госдепа любые уступки Коломойскому, любой компромисс с ним будет непрохождением теста. Единственный компромисс, который эти люди могут понять, – когда г-н Коломойский и партнеры вернут 5,5 млрд долларов наличными или перечислят их на счет. Это единственный компромисс, о котором могут говорить наши западные партнеры", – подытожил Фурса.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Данилюк о попытках Коломойского вернуть себе "ПриватБанк": "Я не вижу этого механизма. Технически не вижу". ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3149701
 
 
 Топ комментарии
 
Ща зебилье заголосит :" Не трожьте Беню! Он нас спас!"
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Бггг, зебилы ждали мочилова Пороха, а на деле пришлось всем мочить беню... У зебоб вся жизнь боль, как у кацапов
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Вони на сусідній гілці намагаються Гонтарєву звинуватити в тому, що розумна
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...Народные депутаты от фракции "Слуга народа" в четверг, 19 сентября, поддержали законопроект о детенизации расчетов в сфере торговли и услуг.
В частности, за документ №1073 во втором чтении и в целом проголосовали 237 народных депутатов, из них 232 - от фракции "Слуга народа". Об этом свидетельствует официальный сайт Верховной Рады (чтобы посмотреть результаты голосования, доскрольте до конца страницы).

Автор проекта закона - нардеп от "Слуги народа" Данил Гетманцев. Документ обяжет физлиц-предпринимателей (ФЛП) вести учет, использовать регистрации расчетных операций (РРО) или специальные приложения на смартфоне. Это позволит узнать, какой реальный оборот у бизнеса и имеют ли они право находиться на едином налоге и платить в бюджет мизерные суммы.

Главное:

вести учет должны будут все физлица-предприниматели, кроме тех, у кого годовой оборот меньше 300 тыс. грн и при этом нет нанятых работников;

новшество позволит избежать схем, когда предприниматели скрывают часть оборота, чтобы оставаться на едином налоге;

если ФЛП не будут регистрировать операции - они не смогут выдавать чеки. В таком случае покупатель может пожаловаться в налоговую, ему вернут 100% стоимости покупки.

Главное новшество законопроекта - кэшбек за жалобы. Покупатели, которые заметят в товарном чеке неверно указанную сумму, или если его совсем не дадут, смогут получить вознаграждение.

Если в чеке сумма меньше, чем вы заплатили, или вам его вообще не выдали - пожалуйтесь в налоговую и стоимость покупки вам вернут, а покупку при этом можно будет оставить себе. Так, согласно закону, бизнес обязан заплатить штраф в размере 150% за товар или услугу, за который не выдал чек, а должен был. В таком случае часть штрафа (100% от стоимости товара) отдадут покупателю, а часть (50%) поступит в бюджет.

Механизм такой компенсации прописан в документе. Покупатель жалуется в налоговую, а налоговая в сжатые сроки проверяет, было ли нарушение. После - штрафует и делится полученными деньгами с клиентом недобросовестного продавца.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/329390-uhestochenie_dlja_flp_i_keshbek_monoboljshinstvo_rady_vvelo_novye_pravila
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Беня с его клоуном Зелей вам вернут- ждите. Так как "вернул" Мавроди с его клоуном Лёней.
Коломойский и его партнеры должны вернуть 5,5 млрд долларов - это единственный компромисс, о котором могут говорить наши западные партнеры, - Фурса - Цензор.НЕТ 6254
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Дело "МММ" живет и процветает. Спросите у жителей Долбаса
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Цікаво чи Бєня зі своїм ручним клоуном прикупили хатинку вже по сусідству з Вікторем Федоровичем в Ростові?!
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Беню уже несет. Зря он начал подкалывать Ахметова. Не знаю кто из них сейчас реально круче. Только Р.Л. это не Зеленый из балагана и шутить с ним не стоит.

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Ну да Рыжий Гудок лучший. За разжигание сепаратизма на Даунбассе (это когда он выводил своих рабов на митинги кричать Бомбас не слышат, никто на колени не поставит, когда те уроды детей под танки ложили, чтобы ВСУ не смогло контролировать границы) он не только не ответил, но и слившись в экстазе с Петей, замутил формулу Роттердам ++++++++++, знатно заработал.
А Коломойша, хотя остановил расползание сепарских гнид дальше на запад, в итоге просрал Приватбанк, посравшись с Петей.
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Трудно с вами не согласится. Но еще бы конфисковать предприятия в Украине, в счет украденного .и соучастников из НБУ не забыть.
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Беня реально "зарвался" и оТуел.
Меня мучают смутные подозрения, что в этот раз ему надают поджопников....
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Партнеры не должны ждать, а включится в расследование по Приватбанку. Тогда сядут все и Коломоййски и Порошенко и Смолий и Рожкова и Гонтарева.
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Фурса стафф иностранной финансовой компании основная задача которой выкачать деньги из Украины, Фурса публичный порохобот. Какому из его слов можно верить, какое сказано объективно?
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Верь. Каждому слову верь. Это ультиматум
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есть еще прикол во всем этом. в выводе денег привата замазаны фирмы вазелина шестого. его офшорки

кстати, зебуины - вам не жмет что у вашего преЗЕдента есть три фирмы в кацапии (работающие, не арестованные ******) и несколько офшорок с миллионными счетами в валюте? все нормально с барыгами при власти?
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А проведіть аудит ПриватБанку в період від націоналізації до 2019 року. Дуже цікаво побачити як вони гроші по кишенях розсовували, що тепер та коза боїться з Лондону летіти
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А воны их розсовували .? Ты лично бачив , Беня ? Коломойський і його партнери мають повернути 5,5 млрд доларів - це єдиний компроміс, про який можуть говорити наші західні партнери, - Фурса - Цензор.НЕТ 7561 .
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