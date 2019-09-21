 Коломойский и его партнеры должны вернуть 5,5 млрд долларов - это единственный компромисс, о котором могут говорить наши западные партнеры, - Фурса

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня", об этом инвестиционный банкир Сергей Фурса заявил в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".
"Как это видят наши западные партнеры, как видит МВФ, как это видят люди, которые нас поддерживают последние пять лет. Для них прохождение или не прохождение теста (с ПриватБанком. – Ред.) – это "красная линия", после которой они будут или не будут поддерживать Украину. Это – любые уступки Коломойскому в этом вопросе. Никто в этой студии, большая часть тех, кто нас смотрят, не верят в независимую судебную систему. Особенно после того, как г-н Коломойский сказал, что знает, какие приговоры будут и кого осудят. Особенно после того, как в преддверии суда в Лондоне украинские силовики врываются в офис "ПриватБанка" и пытаются узнать, какая стратегия у государственного "ПриватБанка" будет против Коломойского в Лондоне", – рассказал инвестиционный банкир.
Он заметил, что точку зрения западных партнеров Украины определяет не телевизор, а отчетность международной детективной компании Kroll, которая провела расследование и показала, кто и какие деньги выводил из "ПриватБанка".
"И поэтому для наших западных партнеров, для МВФ, для Мирового банка, для условного Госдепа любые уступки Коломойскому, любой компромисс с ним будет непрохождением теста. Единственный компромисс, который эти люди могут понять, – когда г-н Коломойский и партнеры вернут 5,5 млрд долларов наличными или перечислят их на счет. Это единственный компромисс, о котором могут говорить наши западные партнеры", – подытожил Фурса.
В частности, за документ №1073 во втором чтении и в целом проголосовали 237 народных депутатов, из них 232 - от фракции "Слуга народа". Об этом свидетельствует официальный сайт Верховной Рады (чтобы посмотреть результаты голосования, доскрольте до конца страницы).
Автор проекта закона - нардеп от "Слуги народа" Данил Гетманцев. Документ обяжет физлиц-предпринимателей (ФЛП) вести учет, использовать регистрации расчетных операций (РРО) или специальные приложения на смартфоне. Это позволит узнать, какой реальный оборот у бизнеса и имеют ли они право находиться на едином налоге и платить в бюджет мизерные суммы.
Главное:
вести учет должны будут все физлица-предприниматели, кроме тех, у кого годовой оборот меньше 300 тыс. грн и при этом нет нанятых работников;
новшество позволит избежать схем, когда предприниматели скрывают часть оборота, чтобы оставаться на едином налоге;
если ФЛП не будут регистрировать операции - они не смогут выдавать чеки. В таком случае покупатель может пожаловаться в налоговую, ему вернут 100% стоимости покупки.
Главное новшество законопроекта - кэшбек за жалобы. Покупатели, которые заметят в товарном чеке неверно указанную сумму, или если его совсем не дадут, смогут получить вознаграждение.
Если в чеке сумма меньше, чем вы заплатили, или вам его вообще не выдали - пожалуйтесь в налоговую и стоимость покупки вам вернут, а покупку при этом можно будет оставить себе. Так, согласно закону, бизнес обязан заплатить штраф в размере 150% за товар или услугу, за который не выдал чек, а должен был. В таком случае часть штрафа (100% от стоимости товара) отдадут покупателю, а часть (50%) поступит в бюджет.
Механизм такой компенсации прописан в документе. Покупатель жалуется в налоговую, а налоговая в сжатые сроки проверяет, было ли нарушение. После - штрафует и делится полученными деньгами с клиентом недобросовестного продавца.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/329390-uhestochenie_dlja_flp_i_keshbek_monoboljshinstvo_rady_vvelo_novye_pravila
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А Коломойша, хотя остановил расползание сепарских гнид дальше на запад, в итоге просрал Приватбанк, посравшись с Петей.
Меня мучают смутные подозрения, что в этот раз ему надают поджопников....
кстати, зебуины - вам не жмет что у вашего преЗЕдента есть три фирмы в кацапии (работающие, не арестованные ******) и несколько офшорок с миллионными счетами в валюте? все нормально с барыгами при власти?